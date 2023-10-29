Отключим газ: Украина реализует план перевоспитания Венгрии и Словакии

4:25 Your browser does not support the audio element. Экономика Сырье Газ

Украина пытается оказать давление на Венгрию и Словакию заявлениями о прекращении транзита российского газа в эти страны. Для россиян это благоприятный исход — "национальное достояние" станет им на деле.

Фото: bb.lv

Украине "смешно" быть транзитёром российского газа

Украина не будет продлевать контракт на транзит российского газа после истечения в декабре 2024 года срока его действия. Об этом заявил глава нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышёв в интервью Deutsche Welle Business News.

"Мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится — транзит остановится", — сказал он, добавив, что Украина продолжает его "исключительно с целью поддержки своих европейских коллег", у которых нет выхода к морю.

Глава "Нафтогаза" также пригрозил досрочно разорвать контракт с Россией, поскольку "Газпром" оплатил "не более 70 процентов" от того, что должен.

"Поддерживать Россию, покупая российский газ во время войны, смешно", — сказал Чернышёв.

Однако мае это было не смешно, мало того, киевские власти и "Нафтогаз" настаивали на сохранении транзита российской нефти и газа через территорию Украины, для того, чтобы сохранить свой доход.

Ультиматум Венгрии и Словакии

Но с тех пор Венгрия и Словакия — именно те самые страны без выхода к морю, стали проявлять строптивость в поддержке Украины. А премьер Словакии Роберт Фицо даже стал настаивать на пересмотре военного договора с США, по которому Братислава обязана была поставлять оружие ВСУ. Поэтому назрела необходимость указать Братиславе и Будапешту на их места в североатлантическом союзе.

Сегодня "Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию "Суджа". Венгрия через эту ветку по долгосрочному контракту с РФ закупает 1 млрд куб. метров газа в год (3,5 — по "Турецкому потоку"). Сколько точно покупает Словакия — неизвестно, но словацкие источники говорят, что до 50 % своего импорта.

Венгрия, казалось бы, нашла выход, имея намерение перенаправить весь свой закупаемый газ через "Турецкий поток", заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Но ему США подготовили ещё один сюрприз.

Болгария — страна транзитёр "Турецкого потока" на днях ввела налог на транзит российского газа, чтобы у РФ не было "дохода на войну". В пересчете на 1000 кубометров стоимость болгарского транзита увеличилась сразу на 107,6 долларов, что составляет 19,4% от цены газа в Европе на 19 октября. И это сразу поставило массу вопросов о его будущем. И о том, почему "Газпром" опять (после "Южного потока") поставил на ненадёжную Софию.

Венгрия и Сербия совместно заявили, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению.

Последствия для Евросоюза

К чему приведёт это решение, если Украина ещё будет иметь прежнюю государственность:

— увеличение дефицита и рост цен на газ в Европе. В конкуренции за СПГ (в том числе российский) с Азией, европейцы уже достаточно переплачивают, кроме того, их товары по сравнению с китайскими и американскими уже не выдерживают ценовую конкуренцию;

— на фоне раскола по очередному "пакету помощи" Украине и санкциям, рейтинги властей Европы резко ухудшатся.

Украина же потеряет около 1 млрд долл. в год за транзит.

Последствия для России

Для РФ очевидно, что за 2024 год произойдет множество событий, в том числе, возможна капитуляция режима Владимира Зеленского.

Для Москвы прекращение транзита — это недополучение дохода с учетом того, что с КНР так пока не договорились о "Силе Сибири -2".

Но для населения страны это очень хорошо, наконец-то, будет проведена тотальная газификация России, и "Газпром" будет гарантированно и вечно получать плату за свой газ в рублях.

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