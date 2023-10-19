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Ирина Гусакова

Эксперт рассказала, зачем специалисту нужно вести страничку в соцсетях

2:33
Экономика » Правила игры

Зачем специалисту вести свою страничку в соцсетях? На этот вопрос ответит читателям Pravda.Ru Ева Холминская — предприниматель и эксперт по продвижению в социальных сетях. Она работала с такими известными людьми, как рэпер Гуф и блогер Ксения Дукалис. Она считает, что презентация и упаковка для любого бизнеса всегда очень важна.

Эксперт рассказала, зачем специалисту нужно вести страничку в соцсетях
Фото: openverse.org

Зачем специалисту вести свою страничку в соцсетях

Можно представить, что вы после прогулки решили поужинать в ресторане. Перед вами два входа:

  • один помечен яркой вывеской с названием ресторана, оснащен летней верандой и у дверей стоят приятные девушки хостес с меню в руках;
  • второй ведет в подвал здания, а на двери лишь наклейка с 10:00 до 22:00.

Какой ресторан вы выберете? Однозначно тот, который своим внешним видом уже подкупил вас до того, как вы попробовали блюда. Так и с личным брендом для фрилансеров. Это ключ к самореализации и формированию образа в глазах масс. Что приносят оформленные соцсети:

  • Доверие

Социальные сети сотрудников из онлайн-сферы — это их презентация. Заказчикам важно понимать, с кем они будут работать, чем вы занимаетесь и почему именно с вами стоит сотрудничать.

  • Личный бренд

Формирование отличительного образа среди коллег по цеху помогает заказчикам видеть вашу уникальность и уровень статуса.

  • Поток новых клиентов

Благодаря правильной упаковке профиля клиенты будут находить вас сами и предлагать сотрудничество. Ваш профиль будет работать на вас самостоятельно.

"Я очень долгое время не демонстрировала у себя в профиле свои успехи работы в SMM. Мне казалось, что как только я начну снимать экспертный контент и делиться с аудиторией рабочими моментами, то стану неинтересной для многих. И когда я наконец решила, что нужно попробовать и сменить хотя бы шапку профиля, ко мне стали поступать запросы через direct на сотрудничество. Охваты повысились, а подписчики стали только увеличиваться. Множество знакомых, которые не знали ничего о моей деятельности, стали обращаться ко мне за услугами." — говорит Ева.

Ева Холминская уверена, что чем больше вы присутствуете в соцсетях, тем выше шанс стать высокооплачиваемым специалистом. Не бойтесь проявляться!

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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