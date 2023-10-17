Главное из финансовых результатов Freedom Holding Corp. за I кв. 2024 ф.г.

4:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Казахстанский инвестхолдинг Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC) опубликовал финансовую отчетность за I квартал 2024 финансового года (закончился 30 июня 2023-го).

Фото: www.pexels.com

Главный позитивный фактор в финансовых результатах — бизнес продолжает расти высокими темпами. Выручка компании за три месяца подскочила до $316,2 млн, что на 83,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Основной вклад внес сегмент Центральной Азии (Казахстан и Узбекистан) — на него пришлось $282,8 млн (+184,6%). Напомним, в Казахстане "Фридом" развивает экосистему финансовых сервисов, в которую входят банк, страховые компании, брокер, сервисы онлайн-платежей и т. д.

Не сбавляя темп

Процентный доход по-прежнему находится на первом месте среди всех источников, увеличившись за квартал на 207,5%, или $149,3 млн, за счет расширения собственного портфеля ценных бумаг и выданных банковских займов. По данным Нацбанка Казахстана, входящий в холдинг Фридом Банк является одним из лидеров по росту показателей бизнеса. Так, за январь-август 2023 года объем выданных ссуд увеличился на 248 млрд тенге, или на 82% — максимальный прирост в процентном соотношении среди всех участников банковской системы.

Доходы от страховой деятельности, которая представлена компаниями Freedom Insurance и Freedom Life, повысились на 85,2%, до $44,9 млн.

Холдинг заработал $67,9 млн чистой прибыли за счет доходов от операций с ценными бумагами и валютой — на них пришелся $51,3 млн.

Продолжает увеличиваться и число открытых в компании клиентских брокерских счетов. На конец июня 2023 года их было 400 тысяч, что на 25 тысяч больше, чем в конце марта.

Активы FRHC выросли на 29%, до $6,54 млрд, обязательства — на 32%, до $5,714 млрд.

Топливо для развития

Расходы Freedom Holding Corp. составили $231,6 млн. Основная часть пришлась на финансирование сделок РЕПО и увеличение зарплатного фонда из-за активного расширения банковского и страхового бизнеса, а также интеграции в структуру холдинга приобретенных недавно компаний. Напомним, что в феврале 2023 года "Фридом" приобрел за $400 млн американский инвестбанк Maxim Group, а через месяц — сервис организации конференц-коллов для компаний малой и средней капитализации LD Micro за $8,3 млн. Летом основатель и генеральный директор FRHC Тимур Турлов анонсировал создание телеком-оператора "Фридом Телеком", который займется развитием в Казахстане инфраструктуры сетей связи последнего поколения.

Также выросли и административные расходы, составив $24,5 млн. Основная часть денег пошла на реализацию социальных проектов холдинга, а именно — на взносы в Казахстанскую федерацию шахмат и Международную федерацию шахмат (ФИДЕ), спонсорами которых являются компании "Фридома". Напомним, что в отчетном квартале Казахстан впервые в истории принимал у себя матч за титул Чемпиона мира по версии ФИДЕ, а также Чемпионат мира среди школьников в категориях до 12 и 18 лет.

Квартальная финансовая отчетность FRHC не разочаровала инвесторов. Капитализация холдинга на бирже NASDAQ увеличилась на 0,5% в день публикации и держится около отметки в $5 млрд.