Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Приходько

Главное из финансовых результатов Freedom Holding Corp. за I кв. 2024 ф.г.

4:28
Экономика

Казахстанский инвестхолдинг Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC) опубликовал финансовую отчетность за I квартал 2024 финансового года (закончился 30 июня 2023-го).

Главное из финансовых результатов Freedom Holding Corp. за I кв. 2024 ф.г.
Фото: www.pexels.com

Главный позитивный фактор в финансовых результатах — бизнес продолжает расти высокими темпами. Выручка компании за три месяца подскочила до $316,2 млн, что на 83,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Основной вклад внес сегмент Центральной Азии (Казахстан и Узбекистан) — на него пришлось $282,8 млн (+184,6%). Напомним, в Казахстане "Фридом" развивает экосистему финансовых сервисов, в которую входят банк, страховые компании, брокер, сервисы онлайн-платежей и т. д.

Не сбавляя темп

Процентный доход по-прежнему находится на первом месте среди всех источников, увеличившись за квартал на 207,5%, или $149,3 млн, за счет расширения собственного портфеля ценных бумаг и выданных банковских займов. По данным Нацбанка Казахстана, входящий в холдинг Фридом Банк является одним из лидеров по росту показателей бизнеса. Так, за январь-август 2023 года объем выданных ссуд увеличился на 248 млрд тенге, или на 82% — максимальный прирост в процентном соотношении среди всех участников банковской системы.

Доходы от страховой деятельности, которая представлена компаниями Freedom Insurance и Freedom Life, повысились на 85,2%, до $44,9 млн.

Холдинг заработал $67,9 млн чистой прибыли за счет доходов от операций с ценными бумагами и валютой — на них пришелся $51,3 млн.

Продолжает увеличиваться и число открытых в компании клиентских брокерских счетов. На конец июня 2023 года их было 400 тысяч, что на 25 тысяч больше, чем в конце марта.

Активы FRHC выросли на 29%, до $6,54 млрд, обязательства — на 32%, до $5,714 млрд.

Топливо для развития

Расходы Freedom Holding Corp. составили $231,6 млн. Основная часть пришлась на финансирование сделок РЕПО и увеличение зарплатного фонда из-за активного расширения банковского и страхового бизнеса, а также интеграции в структуру холдинга приобретенных недавно компаний. Напомним, что в феврале 2023 года "Фридом" приобрел за $400 млн американский инвестбанк Maxim Group, а через месяц — сервис организации конференц-коллов для компаний малой и средней капитализации LD Micro за $8,3 млн. Летом основатель и генеральный директор FRHC Тимур Турлов анонсировал создание телеком-оператора "Фридом Телеком", который займется развитием в Казахстане инфраструктуры сетей связи последнего поколения.

Также выросли и административные расходы, составив $24,5 млн. Основная часть денег пошла на реализацию социальных проектов холдинга, а именно — на взносы в Казахстанскую федерацию шахмат и Международную федерацию шахмат (ФИДЕ), спонсорами которых являются компании "Фридома". Напомним, что в отчетном квартале Казахстан впервые в истории принимал у себя матч за титул Чемпиона мира по версии ФИДЕ, а также Чемпионат мира среди школьников в категориях до 12 и 18 лет.

Квартальная финансовая отчетность FRHC не разочаровала инвесторов. Капитализация холдинга на бирже NASDAQ увеличилась на 0,5% в день публикации и держится около отметки в $5 млрд.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы казахстан
Новости Все >
РФ и КНР подписали крупнейший контракт на поставку зерновых
На пешеходном переходе в Краснодарском крае грузовик сбил восьмилетнего ребенка
Трихолог Хохлова рассказала, когда при выпадении волос нужно обращаться к врачу
Дубль Зайнутдинова принес сборной Казахстана победу над Финляндией
Умер каскадёр из советских фильмов Николай Ващилин
СМИ узнали, как далеко бьют поставленные Украине ракеты ATACMS
Продюсер Андрей Разин заявил, что на группе "Ласковый май" есть проклятие
Штраф за среднюю скорость: изменение в ПДД
Россия и Китай заключили крупный контракт о поставке зерновых
Как питается крокодил Тотоша в Ленинградском зоопарке
Популярное
Российские войска продвинулись на нескольких участках фронта в зоне СВО

Российские войска перешли в наступление под Донецком, в городе остаются 11 тысяч украинских военных.

Минобороны России заявило о продвижении ВС РФ на нескольких участках фронта
Наступление ВС РФ на Авдеевку остановилось. С мест сообщают о причинах
Батальоны просят огня: битва за Авдеевку оказалась "активной обороной"
"Подавим Путина": Джо Байден раскрыл свои планы на Россию
Американские ученые выяснили, как кофе влияет на фигуру человека
Турция переместилась на сторону баррикад, где находится Россия Любовь Степушова Бедных американских студентов выручали подработка и меценаты Сергей Лебедев Тетради для учёбы: "весёлые зомбаки" заполонили российские школы Андрей Николаев
Армией России ликвидированы два наёмника ВСУ
Россиянам рассказали, как запрет на экспорт "японцев" повлияет на рынок РФ
"Добро пожаловать в Гуанчжоу": Филипп Киркоров отправился за границу по делам
"Добро пожаловать в Гуанчжоу": Филипп Киркоров отправился за границу по делам
Последние материалы
Трихолог Хохлова рассказала, когда при выпадении волос нужно обращаться к врачу
Дубль Зайнутдинова принес сборной Казахстана победу над Финляндией
Умер каскадёр из советских фильмов Николай Ващилин
Главное из финансовых результатов Freedom Holding Corp. за I кв. 2024 ф.г.
СМИ узнали, как далеко бьют поставленные Украине ракеты ATACMS
Продюсер Андрей Разин заявил, что на группе "Ласковый май" есть проклятие
Штраф за среднюю скорость: изменение в ПДД
Россия и Китай заключили крупный контракт о поставке зерновых
Как питается крокодил Тотоша в Ленинградском зоопарке
Noize MC* грозит штраф за нарушение закона о иноагентах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников