Даже до Киева дошло: желающих финансировать Украину всё меньше

2:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Желающих давать деньги Украине на Западе всё меньше и меньше, а просить о новом финансировании Киеву всё сложнее, заявил украинский министр финансов Сергей Марченко.

Фото: by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

По его словам, украинские власти делают всё возможное, чтобы в следующем году получить от западных партнёров поступления на сумму не менее 42 миллиардов долларов, однако "это непросто, это сложно".

Как сказал Марченко, "каждым месяцем больше вопросов относительно того, насколько налогоплательщики тех стран готовы нас финансировать".

При этом глава Минфина заявил, что у Украины "есть достаточно аргументов и оснований не просто просить, а требовать поддержку". Он выразил готовность проводить все необходимые реформы, лишь бы поддержка от Запада поступала своевременно и в полном объёме, сообщает ТАСС.

В общем, ни для кого не секрет, что именно за счёт помощи, в том числе финансовой, США и Евросоюза нынешний киевский режим продолжает функционировать. Да из этого тайны и в Киеве не делают.

Вот только там хотят, чтобы Вашингтон и Брюссель не ставили никаких условий. А США и Евросоюз как раз не намерены от этого отказываться.

На днях в украинских СМИ опубликовали письмо со списком реформ, которое из Вашингтона направили в Киев. Его подлинность подтвердили в американском посольстве на Украине.

Как говорится в письме, реформы "связаны с условиями предоставления помощи США", впрочем, некоторые — и с требованиями Европейского союза, а также МВФ.

Все требуемые реформы разбиты по пунктам в зависимости от "приоритетного" срока выполнения — до трёх месяцев, до шести месяцев, год и полтора года.

На новом этапе реформирования предлагается, в частности, поменять состав наблюдательных советов одних важных госпредприятий и сформировать такие для других, реформировать деятельность органов государственной власти и так далее.

Кроме того, в качестве реформы идет и предложение ввести рыночные цены на газ и электричество.

В общем-то, и на Украине полагают, что таким образом США ещё больше укрепят влияние на украинскую власть. Хотя оно и так настолько велико, что есть все основания сомневаться, что Украина остаётся государством, обладающим хоть каким-то суверенитетом.

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