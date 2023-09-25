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Антон Куликов

А ведь предупреждали: на Западе признали эффективность противодействия России price cap

2:55
Экономика

Три четверти поставок российской нефти — 75 процентов — в августе осуществлялись без страховок западных компаний. А это главный рычаг влияния на соблюдение потолка цены 60 долларов за баррель, отмечает британское издание The Financial Times.

А ведь предупреждали: на Западе признали эффективность противодействия России price cap
Фото: https://www.kathimerini.gr/

В материале подчёркивается, что России удалось избежать действия потолка цен (price cap), которые были введены странами Группы семи и Евросоюзом в декабре прошлого года. Поставки российской нефти без западной страховки выросли почти на 50 процентов по сравнению с весной 2023 года.

Напомним, согласно введённым ограничениям, западные компании не могут предоставлять транспортные, страховые и финансовые услуги для российской нефти, если цена превысит 60 долларов за баррель.

Кроме того, ограничения по предельной цене были введены и для нефтепродуктов — бензина, дизеля и мазута. А Евросоюз ещё и ввёл эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из России. Правда, с некоторыми исключениями, поставки по трубопроводам продолжаются.

Президент России Владимир Путин в феврале подписал указ, согласно которому запрещены поставки нефти частным и юридическим лицам, которые поддержали потолок цен.

Соответственно, поставки нефти и нефтепродуктов были переориентированы на дружественные страны. Как и можно было ожидать, процесс занял некоторое время и сопровождался падением цены на российские энергоресурсы. Однако сейчас ситуация постепенно исправляется. Ранее Минфин России сообщил, что средняя цена на российскую нефть марки Urals в августе этого года составила 74 доллара за баррель.

Стоит заметить, многие в том числе и западные эксперты выражали сомнения в том, что потолок цен на российскую нефть окажется эффективным. Среди сомневающихся был даже экс-министр финансов США Стивен Мнучин.

Между тем, ряд государств — Польша и Украина, например — требуют ещё большего снижения ценового потолка, до 30 долларов за баррель. Однако в Вашингтоне, где, собственно, и придумали всю эту историю с ограничением цены, не готовы пойти на столь радикальный шаг. Поскольку полагают, что это может грозить разбалансировкой мирового рынка энергоресурсов.

Напомним, в августе Россия и Саудовская Аравия объявили о том, что сокращают добычу нефти на 300 тысяч и миллион баррелей в сутки соответственно до конца года. Это в дополнение к уже действующим ограничениям, поддержанным странами ОПЕК+.

Эти меры направлены на увеличение цены на нефть. И они дают результат, цена сейчас стабильно превышает 90 долларов за баррель.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы евросоюз саудовская аравия
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