Три четверти поставок российской нефти — 75 процентов — в августе осуществлялись без страховок западных компаний. А это главный рычаг влияния на соблюдение потолка цены 60 долларов за баррель, отмечает британское издание The Financial Times.
В материале подчёркивается, что России удалось избежать действия потолка цен (price cap), которые были введены странами Группы семи и Евросоюзом в декабре прошлого года. Поставки российской нефти без западной страховки выросли почти на 50 процентов по сравнению с весной 2023 года.
Напомним, согласно введённым ограничениям, западные компании не могут предоставлять транспортные, страховые и финансовые услуги для российской нефти, если цена превысит 60 долларов за баррель.
Кроме того, ограничения по предельной цене были введены и для нефтепродуктов — бензина, дизеля и мазута. А Евросоюз ещё и ввёл эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из России. Правда, с некоторыми исключениями, поставки по трубопроводам продолжаются.
Президент России Владимир Путин в феврале подписал указ, согласно которому запрещены поставки нефти частным и юридическим лицам, которые поддержали потолок цен.
Соответственно, поставки нефти и нефтепродуктов были переориентированы на дружественные страны. Как и можно было ожидать, процесс занял некоторое время и сопровождался падением цены на российские энергоресурсы. Однако сейчас ситуация постепенно исправляется. Ранее Минфин России сообщил, что средняя цена на российскую нефть марки Urals в августе этого года составила 74 доллара за баррель.
Стоит заметить, многие в том числе и западные эксперты выражали сомнения в том, что потолок цен на российскую нефть окажется эффективным. Среди сомневающихся был даже экс-министр финансов США Стивен Мнучин.
Между тем, ряд государств — Польша и Украина, например — требуют ещё большего снижения ценового потолка, до 30 долларов за баррель. Однако в Вашингтоне, где, собственно, и придумали всю эту историю с ограничением цены, не готовы пойти на столь радикальный шаг. Поскольку полагают, что это может грозить разбалансировкой мирового рынка энергоресурсов.
Напомним, в августе Россия и Саудовская Аравия объявили о том, что сокращают добычу нефти на 300 тысяч и миллион баррелей в сутки соответственно до конца года. Это в дополнение к уже действующим ограничениям, поддержанным странами ОПЕК+.
Эти меры направлены на увеличение цены на нефть. И они дают результат, цена сейчас стабильно превышает 90 долларов за баррель.
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