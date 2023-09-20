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Дмитрий Плотников

В Совфеде обсудили проблемы создания русских школ в ближнем зарубежье

7:09
Экономика

В понедельник, 18 сентября, в Совете Федерации прошла экспертная сессия по перспективам создания в ближнем зарубежье общеобразовательных школ с преподаванием на русском языке.

В Совфеде обсудили проблемы создания русских школ в ближнем зарубежье
Фото: ru.wikipedia.org

В дискуссии приняли участие спикер мероприятия — сенатор Елена Афанасьева, а также приглашённые эксперты: депутат ГД РФ Михаил Делягин, экономист Михаил Хазин, адвокат Шота Горгадзе, представители компании-застройщика и другие известные представители российской власти.

Сегодня по всему миру функционирует свыше 27 тыс. русских школ, и большая их часть, разумеется, находится на постсоветском пространстве. Но, конечно, распределены они не равномерно, а в зависимости от текущей политики той или иной бывшей советской республики по отношению к РФ.

МИД России недавно отметило, что всё чаще зарубежные соотечественники обращаются в посольства РФ с просьбами открыть больше русских школ. И сохранение существующих, и строительство новых является вопросом поддержки соотечественников и стратегическим инструментом "мягкой силы". Чем больше русскоговорящих будет в других государствах, тем больше будет открываться возможностей для взаимодействия между странами.

Прямой диалог между политиками и экспертами на площадке Совфеда дал возможность обменяться мнениями, выработать возможные варианты решения задач, стоящих перед страной в деле создания русскоязычных школ.

Подбор добросовестных подрядчиков для выполнения поставленных задач, своевременная оплата за выполненную работу — дело государственной важности. Потому что здесь все расчёты должны быть прозрачны, они должны быть понятны и должны быть произведены вовремя для того, чтобы ни у кого не возникало ни малейшего сомнения в том, что подрядчик выполняет свои обязательства перед заказчиком и заказчик в лице государства выполняет свои обязательства перед подрядчиком.

Хотелось бы, чтобы здесь, в этом важном деле, в продвижении позиций русского языка, получении качественного образования на русском языке, доступности населения к этим благам, очень четко сработали все ведомства и подрядчики.

Сейчас в Киргизии планируется построить девять современных школ. Очень плотно Россия сотрудничает и с Таджикистаном. Например, между правительствами заключено соглашение на проектирование и строительство пяти общеобразовательных школ на 1224 мест с обучением на русском языке в городах Душанбе, Куляб, Худжанд, Турсунзаде и Бохтар.

Оператором по реализации проекта выступает Евразийский фонд развития. Заказчиком выступает Евразийский банк реконструкции и развития. Все пять школ в городах 31 августа 2022 года приняты государственной приемочной комиссией в эксплуатацию, торжественно открыты главами РФ и Республики Таджикистан, и с 1 сентября 2022 года там уже учатся дети.

Но дальше начинаются "непонятки" и странности...

26 июля 2021 года между Евразийским банком и ООО "ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ" был заключен контракт на проектирование и строительство первоначальной стоимостью 128 млн долларов США. Затем на основании заключения Главгосэкспертизы была утверждена актуализированная стоимость 259 млн долларов США. Соглашение на окончательную стоимость 259 млн было подписано в конце ноября 2022 года. Финансирование заказчику выделили в декабре 2022 года. На сегодняшний день принято работ заказчиком — 169 миллионов долларов США, оплачено работ — 161 млн долларов США. В итоге заказчик недоплатил 68 219 749 долларов США. Предъявленные акты выполненных работ и исполнительная документация заказчиком проигнорированы, возражений, замечаний, мотивированных отказов в адрес ООО "ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ" не поступало, акты не приняты, оплата так и не произведена.

То, что подобные ситуации обсуждаются на столь высоком уровне, дает основание полагать, что справедливость будет восстановлена и стороны, как заказчик, так и компания-застройщик, найдут взаимоприемлемое решение.

Но возмущает тот факт, что пока лидеры государств проводят огромную совместную работу, здесь, "на земле", происходят такие вещи, которые ставят под удар огромные важные проекты.

Категоричен в высказываниях был экономист Михаил Делягин.

"Во-первых, мы имеем фантастическую дискредитацию России в Таджикистане, который за всем этим наблюдает, что называется, с искренним весельем: вы нам построили школу, и вы, грубо говоря, обманываете своих строителей. Второе, это очень четкий сигнал, что если кто-то будет выполнять работу в интересах Российской Федерации за рубежом, по крайней мере через международные организации, которые мы привыкли ассоциировать с Россией, как, например, Евразийский банк развития, то это для них может быть чревато очень серьезными последствиями. Я надеюсь опять-таки, что это бытовой идиотизм или, может быть, какое-то непонятное воровство со стороны среднего звена менеджмента этого банка. Здесь мы имеем, в общем, "добро пожаловать в 90-е под прикрытием иммунитета международной организации". То есть, на мой взгляд, здесь нужно будет нам обращаться и в МИД, который организацию курирует, и в минфин, который ее финансирует, и в органы политического руководства, которые тоже на нее оказывают влияние, в Генеральную прокуратуру тоже, потому что все происходит с российскими юридическими лицами и физическими, так что здесь иммунитет весьма условен", — подчеркнул эксперт.

По мнению автора этих строк, это политическая диверсия против Российской Федерации. Не знаю, есть ли сегодня такая статья, но в декабре 1917 года это называлось словом "саботаж".

Ну а экспертный совет пришел к выводу, что данный случай должны рассматривать не только судебные инстанции, но и, возможно, подключение ФСБ и даже Совета Безопасности РФ. Во всяком случае, заседание было не последним, и экономисты с депутатами договорились встретиться по этому вопросу вновь. Они отметили, что просто так этого оставлять нельзя — начинание по строительству школу с изучением русского языка очень нужное, и тут явно просматривается чья-то диверсионная рука, чтобы рассорить народы.

Осталось выяснить, чья...

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы школа диверсия таджикистан
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