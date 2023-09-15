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Александр Приходько

Включение Фархада Ахмедова в санкционный список было следствием ошибки

5:59
Экономика

Почему европейские чиновники отозвали свое решение по российскому бизнесмену

Включение Фархада Ахмедова в санкционный список было следствием ошибки
Фото: media.az

Европейский союз не продлил санкции против российского предпринимателя Фархада Ахмедова. Данное решение, по мнению известных международных юристов, связано, прежде всего, с опасением европейских чиновников проиграть в суде бизнесмену, оспорившему полтора года назад введение против него санкций.

В частности, стало известно, что против Ахмедова санкции были введены на основе устаревших данных: его посчитали связанным с российским государством, поскольку он был сенатором. Но бизнесмен после продажи своей доли в компании "Нортгаз" в 2012 году больше не занимал государственных постов в Российской Федерации. Подозрения европейских чиновников в отношение Фархада Ахмедова, что он был связан с высшими должностными лицами в России, также оказались безосновательными. На протяжении 18 месяцев юристы г-на Ахмедова доказывали в судах и ведомствах Европейского союза, что санкции были введены по ошибке. В итоге, ошибка чиновников была исправлена.

Данный "кейс" о снятии санкций с ряда российских предпринимателей демонстрирует, что, во-первых, санкции в ЕС вводились в спешке и под политическим давлением и, во-вторых, доказывает, что правовая система в европейском содружестве хотя и с трудом, но все же "отсеивает" дела, которые не имеют доказательной базы, и связаны с политическим преследованием.

В то же время, как известно, многие бизнесмены из России безуспешно пытаются снять санкции, обращаясь в юридические и лоббистские организации Запада. В том случае, если чиновникам Европейского союза или США удается доказать, что российский олигарх получал выгоды от связей в государственных структурах РФ, то снять санкции становится практически невозможно. Попытки некоторых бизнесменов делать на Западе заявления, осуждающие Россию, не принесли результатов.

Эту ситуацию очень наглядно прокомментировал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, заявивший, что "есть бизнесмены, которые "скатываются на антироссийские позиции и которые пытаются выторговать себе снятие санкций за 12 серебреников".

В то же самое время, по мнению Пескова, поддержавшего подобных Ахмедову коммерсантов, есть также "предприниматели, которые планомерно и методично отстаивают свои интересы в суде. Это право любого предпринимателя, и к нему мы относимся с уважением", — заявил пресс-секретарь. По его словам, санкции против предпринимателей, изъятие частной собственности российского бизнеса, посягательства на финансовые и иные активы российского бизнеса противоречат всем законам и международному законодательству в целом.

Как известно, Фархад Ахмедов относится к категории тех бизнесменов, которые сделали себя сами. Он сумел вывести из кризиса газовую компанию "Нортгаз" в то время, когда никто не верил, что это в принципе возможно. Ахмедов не надеялся на поддержку государства и даже судился с госкорпорацией "Газпром".

С начала рыночных реформ в России образовался класс независимых предпринимателей, которые заработали свои капиталы отнюдь не благодаря залоговым аукционам, и причислять их всех к "агентам Кремля" означало бы начать "классовую войну" европейских чиновников против российского бизнеса. Однако вышеупомянутое решение о снятии санкций с нескольких предпринимателей из РФ свидетельствует о том, что в Европе не 37-й год и правовые механизмы, пусть и с опозданием, но все же работают.

Следует отметить, что факт снятия санкций с российского бизнесмена далеко не всех радует на Родине. Например, скандально известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, желая, как говорится, "поймать хайп" на ситуации, сделал заявление, что именно его разговор по телефону с Фархадом Ахмедовым, попавший в Интернет, стал причиной снятия санкций с российского бизнесмена. Но эксперты оценили это, как всего лишь, ни больше ни меньше, неуклюжую попытку состряпать донос на предпринимателя.

Фархад Ахмедов, как неоднократно писали СМИ, законов не нарушал, и именно поэтому с него сняли санкции. Европейские суды не будут принимать во внимание неофициальные разговоры, незаконно попавшие в публичное пространство. Поэтому измышления Пригожина и ему подобных выглядят даже не ложкой дегтя, чтобы испортить бочку меда, а всего лишь жалкой попыткой вставить свои пять копеек, желая продемонстрировать неуместную в данной ситуации лояльность руководству страны.

Успешное снятие санкций с Фархада Ахмедова на самом деле связано не с декларациями и громкими заявлениями, а с юридическими процедурами. По мнению адвоката юридической фирмы ACQUIS Уильяма Жюлье, власти ЕС не продлили санкции, прежде всего, из-за опасений поражения в суде по искам Ахмедова. Это как раз тот самый случай, о котором и упомянул Дмитрий Песков в своем заявлении.

По словам французского юриста, снятие санкций связано, прежде всего, с ожиданиями Совета ЕС от предстоящего решения суда по иску российского предпринимателя, поскольку он с самого начала не должен был попасть под санкции ЕС.

"Включение Фархада Ахмедова в санкционный список было следствием явной ошибки в суждениях, что мы неустанно доказывали как Совету ЕС, так и суду на протяжении 18 месяцев. Это решение не имело никаких правовых оснований и было абсолютно незаконным", — резюмировал адвокат.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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