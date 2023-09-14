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Инна Новикова

Леонид Крутаков: дедолларизация — это миф

3:10
Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Как инвестиции в военный конфликт на Украине разрушают Европу, но помогают Америке, и правда ли, что вопреки разговорам о дедолларизации мировой экономики реальное использование доллара только растет, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков.

Леонид Крутаков: дедолларизация — это миф
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— Леонид Викторович, с начала спецоперации прошло полтора года. За это время Запад дал Украине миллиарды долларов. Притом что в Америке полно своих проблем, да и Европа тоже не такая сытая, как раньше. Но они всё равно готовы продолжать это вбухивание денег в чёрную дыру на Украине?

— Так это не вбухивание, это инвестиции. Они окупаются, причём окупаются не в долгосрочной перспективе, а уже сейчас. Фактически Украина находится под внешним управлением. Там всё полностью американское. Например, Штаты сейчас выделили 600 млн долларов. Из них небольшая часть придёт на логистические затраты на Украину, всё остальное будет переведено со счетов казначейства на счета компаний, которые поставят на Украину:

  • военную технику,
  • вооружение.

То есть это оплата американских поставок. А Украина получит копейки от 600 млн. Да, этих копеек вполне хватит политической элите, чтобы они жировали и ощущали себя белыми гражданами.
Все затраты Запада быстро окупаются. Если оружие не используется, лежит на складе, то это означает пустые инвестиции. Сейчас оружие работает, оно приносит результат не только в виде крови и ненависти. Ведь через Украину разрублены все связи Европы и России, происходит переформатирование мирового рынка, в том числе энергетического. Из-за высоких цен в Европе промышленные производства переезжают в США. Запускается колоссальный рынок новых бумажных активов. Если раньше газовый рынок был локальным, региональным, газ был в трубе и существовал в долгосрочных контрактах "покупатель — продавец" (финансового посредника в трубу не введешь), то теперь сделали преимущественным рынок СПГ и привязали газовые трубные контракты к споту, то есть появилась возможность торговать газовыми фьючерсами, как раньше торговали нефтяными.

Это ещё один новый колоссальный рынок, который наполняет долларовую массу, ведь расчёты в долларах увеличились за последние десять лет в полтора раза. Мы говорим про дедолларизацию мировой экономики, а реально использование доллара растёт. И в США это давно подсчитали: если мы вкладываем 600 млн, а через биржу у нас растёт оборот на несколько миллиардов, то почему бы не вложить 600 млн в эту войну?

Штаты всегда на войне поднимались. Ожирение в США было признано национальной проблемой во время Второй мировой войны, когда в Ленинграде люди пухли от голода. А в Америке они пухли от обжорства.

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Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
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