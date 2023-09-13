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Андрей Николаев

ВЭФ: на итоги международных форумов нужно посмотреть трезво

5:11
Экономика » Правила игры

Следя за новостными полосами наших СМИ может возникнуть ощущение, что в мире в целом и в России в частности постоянно проходят какие-то глобальные политические тусовки. Постоянно кто-то с кем-то встречается. Казалось бы, переговоры, встречи — это всегда хорошо. Цивилизованный способ решения вопросов. Но вот только почему-то спокойнее в мире от этого не становится и благосостояние людей не улучшается.

ВЭФ: на итоги международных форумов нужно посмотреть трезво
Фото: Википедия

И действительно, возьмём хотя бы недавние встречи "двадцатки", стран БРИКС. Все куда-то перемещаются, все зачем-то собираются. Какое-то глобальное броуновское движение политиков всего мира по всему миру.

Да и у нас в стране тоже. Внимание не успевает переключиться с одного экономического форума, а уже начался другой. И иной раз задумаешься, насколько все эти мероприятия имеют какой-то практический смысл и эффект.

Возьмем, например, форумы с международным участием.

Российские СМИ неизменно превозносят такие события, как факт привлекательности и востребованности России в мировом пространстве. В противовес тезису западной пропаганды об изоляции России.

При этом информагентства готовы обсуждать и транслировать эти мероприятия бесконечно долгое время, переливая из пустого в порожнее.

И в некотором смысле такая интерпретация информации похожа на действия подростка, который пытается завоевать популярность в своей среде путём приглашения всех кого можно к себе на вечеринку. А если ты не интересен другим, то как завлечь к себе гостей? Ну, например, бесплатной выпивкой.

Или в качестве другой аналогии можно привести действия уличного промоутера, раздающего рекламу и тянущего за рукав прохожих в только что открывшийся магазин. Клиент, может быть, зайдёт, но насколько этому клиенту реально интересен ваш магазин?

Конечно, сравнение России с магазином или местом для вечеринок не очень элегантно. Но вот, к примеру, можно привести аналогию с одним производственным предприятием, на котором автору довелось работать в начале своей трудовой карьеры.

Более половины рабочего времени составляли разного рода совещания, будь то селекторные, будь то очные. День начинался с совещания, прерывался дважды совещанием и заканчивался, как вы догадываетесь, совещанием. Что ж, совещание — вещь хорошая. Можно отдохнуть и даже поспать. Но, блин, надо ж когда-то работать.

Нет, мы, конечно, не хотим сказать, что Россия никому не интересна. Да и понятно, что публичные мероприятия государственного уровня нельзя сравнивать с заводским междусобойчиком. И такие глобальные форумы на самом деле очень важны. В том числе, для создания благоприятного имиджа России в мире. Но вот только не многовато ли таких мероприятий? И не переоценён ли их практический эффект? Не стреляют ли они впустую?

А что является практическим результатом таких форумов? Установление партнёрских связей, как минимум, а как максимум, реализация конкретных политико-экономических соглашений. Да и вообще, много ещё чего. Но перечислено, пожалуй, главное.

Вот сейчас мы являемся свидетелями очередного Восточного экономического форума. Это мероприятие в своё время замышлялось как площадка для привлечения крупных бизнес-игроков на Дальний Восток с целью инвестирования в этот регион.

И наверняка на этом очередном форуме будут приняты какие-то судьбоносные решения. Как для развития Дальнего Востока, так и России в целом.

Но давайте посмотрим на осязаемые результаты предыдущего такого форума.

Итак, год назад одним из главных позитивных моментов Восточного экономического форума признано:

  • соглашение между "Ростехом" и "Аэрофлотом" на поставку авиакомпании 210 самолётов МС-21, 89 самолётов SSJ-NEW и 40 Ту-214 в период с 2023-го по 2030 год,

Здорово. Значит, скоро полетим.

А что, "Ростех" и "Аэрофлот" не могли найти друг друга нигде, кроме как на встрече во Владивостоке?

В этой связи вспоминается немного подзабытая шутливая присказка "ехать в Москву через Владивосток". Когда-то таким образом говорили про необходимость выбора в особых случаях чересчур мудрёного и запутанного маршрута. Похоже, кое-кто так говорит и сейчас, хотя, видимо, не только говорит, но и делает.

Понятно, конечно, что мы утрируем. Такие договорённости готовятся месяцами, а то и годами. И подписание таких документов на международных форумах — это лишь торжественный церемониал, венчающий долгий процесс. Но в таком случае, может, и к форумам надо относиться попроще, без ложного пафоса?

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Автор Андрей Николаев
Андрей Николаев — военный историк, публицист, автор Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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