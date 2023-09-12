Эксперт оценил предложение депутатов запретить деятельность микрофинансовых организаций

4:16 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

В России предлагают запретить деятельность микрофинансовых организаций. Законопроект подготовлен к внесению в Госдуму. Депутаты предложили вместо МФО создать государственную систему микрокредитования. Насколько такая идея целесообразна — рассказал читателям Pravda.Ru финансовый эксперт, руководитель ГК "Содействие" Алексей Лашко.

Фото: flickr.com

Микрофинансовые организации: быть или не быть

Как полагает эксперт, данная инициатива, скорее всего, вызвана приближающейся политической гонкой в 2024 году. Возможно, кроме МФО дальше "достанется" и кредитным кооперативам за их работу с маткапиталом, и застройщикам за их высокие цены на недвижимость, и продуктовым сетям за высокие цены на колбасу.

"К счастью, в нашей стране давно пережита ситуация, когда можно было выдать взаймы клиенту МФО пять тысяч рублей, а взыскать с него сто тысяч. Сейчас рынок сильно регулируется Центральным банком — это самый жёсткий регулятор в стране. Поэтому на рынке остались только сильные компании, которые, несмотря на все "регулирования" отрасли, смогли выжить и нарастить объемы", — отмечает эксперт.

Если посмотреть на список всех микрокредитных компаний по объему выданных средств, то первые строчки в нем занимают МФО, которые созданы при банках. Банк не может выдать по своим стандартам subprime-клиенту взаймы, чтобы не терять поток клиентов — выдаём из карманной МФО. Понимая, какое лобби у крупных банков, вряд ли мы увидим сворачивание МФО в России.

А как же социальный аспект последствий запрета МФО? Куда деваться социально незащищенным слоям населения?

"Сейчас они идут в компании, которые находятся под надзором мегарегулятора. А потом они также в Интернете будут искать займы от физических лиц. И будут брать, но совершенно по другим условиям. Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, 17 млн россиян не могут связать концы с концами и идут за микрозаймами, отнюдь не в банк. То есть они имеют подпорченную кредитную историю или им нужны мелкие суммы до зарплаты. Соответственно, ФЗ-353 "О потребительском займе" с его ограничениями полной стоимости кредита, "антиколлекторский" ФЗ-230, "О защите персональных данных" ФЗ-152, базовые стандарты — всё это больше не работает. Старые добрые 90-е!!!", — считает эксперт.

Странно также, что народные избранники предлагают бороться с отсутствием финансовой грамотности через запреты официальных кредиторов. Ведь если 17 млн граждан не могут свести концы с концами, то, наверное, проблема не в кредиторе?

"Мне, например, кажется, что ипотека под 14% годовых, выданная на покупку сильно подорожавшей недвижимости на десятки лет, оказывает несравненно большее негативное влияние на бюджет домохозяйства, чем заём "до зарплаты", выданный на 10 000 рублей на неделю под 0,8% в день. У нас уже давно нет кругом рекламы микрофинансовых организаций, которая может стимулировать людей брать необдуманные займы. Офисы МФО остались лишь на редких перекрёстках. Зато чаще мы видим рекламу юридических компаний, которые "помогут" (совсем не дешево — тысяч за 200) обанкротить гражданина, чтобы не платить, в том числе по долгам микрофинансовой организации", — сетует Алексей Лашко.

Авторы законопроекта говорят о косвенном влиянии на уменьшение преступности при запрете МФО. Но тут может произойти и обратное, например, может "расцвести" преступность, связанная со взысканием долгов.

Если в стране появятся государственные микрофинансовые компании", то с большой вероятностью это усложнит процедуру, увеличит сроки принятия решений и выдачи займов. Возможно, ставки станут меньше, но это коснется только нуждающихся слоев населения, а дальше будет вопрос, кто нуждается, кто не нуждается.

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