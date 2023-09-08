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Антон Куликов

Польша предъявила ультиматум Еврокомиссии. Брюссель стерпит?

2:37
Экономика

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий фактически предъявил Еврокомиссии ультиматум. И связана эта история с Украиной. Что, впрочем, сюрпризом точно не назовёшь.

Польша предъявила ультиматум Еврокомиссии. Брюссель стерпит?
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Касается этот ультиматум вывоза украинского зерна. Которое, как заявляли западные чиновники и политики, остро необходимо нуждающимся странам Азии и Африки. Вот только почему-то продавалось оно в соседних с Украиной государствах Евросоюза.

Что, собственно, стало причиной проблем для местных фермеров, поскольку украинское зерно существенно дешевле. В итоге в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии до середины сентября был введён запрет на импорт украинского зерна.

Ну а поскольку до середины сентября осталось совсем мало времени, то пришла пора продемонстрировать свою непреклонность. Тем более, что в Польше в октябре парламентские выборы.

"Дорогие фермеры! Или Европейская комиссия выполнит наше пожелание, послушает наш голос и с 15 сентября далее введёт запрет ввоза четырех видов зерна на территорию Европейского союза, или мы реализуем этот шаг сами. Я еще раз говорю ясно: для нас наиважнейшим является интерес польского фермера. Поэтому или Европейская комиссия в следующую среду примет решение о дальнейшем запрете ввоза, или мы сами продлим этот запрет ввоза на территорию Польской республики", — заявил Моравецкий.

При этом, по его словам, Польша не возражает против транзита украинского зерна через свою территорию.

Однако такой вариант не устраивает Киев. Ранее Владимир Зеленский во время обращения к участникам саммита "Инициативы трёх морей" допустил, что Киев может обратиться в международный арбитражный суд в случае, если после 15 сентября будет продолжать действовать запрет на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции в страны Евросоюза.

Кроме того, есть определённые противоречия между странами Западной и Восточной Европы. Для Франции, Италии, Испании и Германии вопрос украинского зерна не особо актуален. А вот для соседних с Украиной государств эта проблема из экономической стала политической. Причём настолько, что идти на какие-либо уступки в этих странах не собираются.

Осталось подождать, как на польский демарш отреагируют соседи и Еврокомиссия. Долго ждать реакции не придётся из-за ограниченности во времени.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы польша матеуш моравецкий
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