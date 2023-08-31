Казахстан скупает танкеры для экспорта нефти в обход России

3:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Казахстан купил два нефтяных танкера, чтобы транспортировать нефть по Каспийскому морю, сообщил вице-министр энергетики страны Ерлан Аккенженов.

Фото: https://www.kathimerini.gr/

По его словам, государственная компания "Казмунайгаз" уже купила два танкера, их общий максимальный вес перевозимого груза (дедвейт) — восемь тысяч тонн. В планах у компании приобрести ещё два судна, дедвейт которых в десять раз больше — для перевозок по Чёрному морю.

Казахстан, сообщил Аккенженов, изучает различные варианты для экспорта нефти. Однако пока самым прибыльным остаётся маршрут по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

По нему казахстанская нефть поставляется из Атырауской области в порт Новороссийска. Другим видам логистики трудно конкурировать с КТК, цитирует казахстанского вице-министра РБК.

По КТК в 2022 году было экспортировано 80% казахстанской нефти. По сравнению с предыдущим годом объёмы снизились примерно на один процент.

Казахстан также направлял на экспорт нефть через грузинский порт Батуми, по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, в Азербайджан, в Китай и в Узбекистан.

Всего в обход России было экспортировано на 56% больше, чем годом ранее. Хотя по сравнению с поставками по КТК эти объёмы всё равно незначительны.

КТК в эксплуатации уже более 20 лет, в прошлом году несколько раз требовался ремонт оборудования, что приводило к перебоям в его работе. В связи с этим президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил "Казмунайгазу" проработать использование Транскаспийского маршрута для экспорта нефти.

Стоит заметить, что на 2023 год была согласована транспортировка 1,2 млн тонн нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу "Дружба". Нефть Казахстана в основном перерабатывается на нефтеперерабатывающем заводе в Шведте, который ранее принадлежал "Роснефти", но ходе санкционных противостояний перешел в собственность ФРГ.

Большая часть нефтепровода "Дружба" проходит по территории России. Но в Москве заявляли, что не будут чинить препятствий договорённостям Казахстана и Германии.

Стоит заметить, что возможность экспорта энергоресурсов в Европу рассматривает и Туркменистан. Теоретически, он мог бы экспортировать до 30 млрд кубометров газа ежегодно. Но для начала нужно построить трубопровод через Каспийское море, стоимость которого оценивают в два миллиарда долларов и более. И займёт это строительство несколько лет.

Но для начала нужно ещё найти подрядчиков, а не сказать, чтобы они в очередь выстраивались. В общем, это пока гипотетический проект, сроки реализации которого неясны — и вообще непонятно, будет ли он реализован.