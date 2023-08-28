Эксперт — об экологии Башкирии и специфике утилизации нефтешламов

Интервью с генеральным директором ООО "СА-НЭКО" Алмазом Хабибовым

Фото: Личный архив Алмаза Хабибова

Для Башкирии, где сосредоточены крупные нефтедобывающие и перерабатывающие производства, проблемы воздействия промышленности на окружающую среду всегда актуальны. Токсичные загрязнения и нефтешламы требуют тщательной утилизации: игнорирование правил обращения с ними может быть чревато экологической катастрофой. О том, как в регионе утилизируют нефтешламы крупнейших предприятий рассказывает эксперт, генеральный директор компании "СА-НЭКО" Алмаз Хабибов.

Компания "СА-НЭКО" занимается утилизацией и переработкой отходов с 2004 года. Алмаз Хабибов был одним из первых, кто начал развивать эту сферу в республике. За это время "СА-НЭКО" утилизировала, обезвредила и переработала более 600 тыс. тонн отходов предприятий нефтяной и газовой промышленности.

— Алмаз Ильгизович, до прихода вашей компании на рынок, предприятия не уделяли большого внимания вопросам утилизации нефтешламов: общественники, правоохранительные органы находили места, где нефтяные отходы просто закапывали в землю, отравляя и почву, и близлежащие водоемы. Наносили колоссальный урон природе. Вы были одним из немногих предпринимателей в стране, кто начал решать эту проблему, стал первопроходцем в вопросах утилизации и переработки нефтеотходов. Чем вас заинтересовала эта тема?

— Все мы хотим наслаждаться свежим воздухом, есть чистые продукты, оставить нашим детям здоровую планету. Нравилась идея, что мой бизнес может приносить пользу в защите экологии. В нефтешламах содержатся десятки потенциально опасных химических соединений. Если к таким отходам относиться безответственно, это в конечном счете может сказаться на экологической обстановке, и, как следствие, на здоровье людей. Правила обращения с отходами требуют их тщательной утилизации.

— Вы были одним из первых в регионе, кто занимался не только утилизацией опасных отходов, но и задумался о переработке нефтешламов. Даже разработали собственный уникальный способ очистки загрязненных почв. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли к этому решению?

— В процессе работы, я понял, что традиционные методы утилизации нефтяных отходов устарели. Нужно было не просто обезвреживать отходы, а научиться использовать их в качестве вторичного сырья. Такой подход помогает обеспечить сохранение природных ресурсов и существенно снизить уровень загрязнения окружающей среды. Я встретился с учеными из УралНИИ "Экология", передал им свои наработки, в итоге мы разработали новую технологию: нам удалось получить из нефтешламов технический грунт, который можно применять в дорожном строительстве, для технической рекультивации промплощадок и т. д. Технология оказалась весьма успешной, ее эффективность признали многие коллеги и теперь широко ее применяют.

Сейчас я продолжаю работать над совершенствованием технологий очистки. Считаю, что будущее за проектами в области микробиологии, они более щадящие по отношению к окружающей среде, но более сложные и наукоемкие. Продолжаю сотрудничество с учеными. С нового учебного года планирую расширить сотрудничество с уфимским нефтяным университетом, в том числе привлекать талантливых студентов на практику.

Важно не просто утилизировать отходы, но и получить от них максимальную пользу. В нынешнее время энергоресурсы истощаются, это глобальная проблема, и правильная утилизация нефтепродуктов может стать вариантом экономичного использования запасов нефти. Есть исследования, согласно которым в нефтешламах содержится до 80% углеводородного сырья, поэтому переработка таких отходов может быть весьма выгодной для экономики в целом.

— Насколько нам известно, вы создали свою компанию с нуля. А сегодня заключаете многомиллионные контракты по всей стране с гигантами нефтяной промышленности, такими как Транснефть, Роснефть, Лукойл. Как вам удалось за короткое время вывести компанию на лидирующие позиции?

— Компанию я основал в 2004 году, когда отрасль утилизации отходов нефтяной промышленности только зарождалась. Предприятия не были готовы заботиться об экологии, законодательная база тоже была недостаточной. Тогда компания состояла всего из двух специалистов, не хватало техники, оборудования, специальных знаний. Но шаг за шагом преодолевал трудности. Считаю, что за 19 лет работы, сделал многое для становления отрасли промышленной экологии. Сейчас в моей команде работают высококлассные специалисты, мы постоянно обучаемся, не останавливаемся на достигнутом. С успехом пережили сложные времена пандемии коронавируса: смогли сохранить рабочие места и увеличить оборот.

— Расскажите о технической базе "СА-НЭКО”?

— Сегодня у компании есть собственные площадки для утилизации отходов — две в Башкирии и одна на Севере, в Ямало-Ненецком автономном округе. Располагаем спецтехникой и необходимым оборудованием. По заявкам нефтяных компаний производим ликвидацию шламовых амбаров и очистку резервуаров, рекультивируем загрязненные почвы, выполняем широкий спектр услуг в сфере экологической безопасности. Работаем на постоянной основе с передовыми предприятиями отрасли, недавно выполнили ряд контрактов с "Транснефтью" по обустройству нефтепроводов. В прошлом году утилизировали порядка 120 тыс. куб. м промышленных отходов. Нас ценят как профессионалов, и для меня это очень важно.

— Какие планы дальнейшего развития вы ставите перед собой? Планируете ли расширять географию присутствия, выходить на зарубежные рынки?

— Сегодня одна из моих задач — совершенствование технологий и расширение ареала присутствия "СА-НЭКО". В настоящее время ведем переговоры с предприятиями нефтяной сферы Казахстана, планируем организовать работу в США. Расширяем номенклатуру промышленных отходов, с которыми работаем, чтобы утилизировать не только нефтяные, но и строительные отходы.

— Одно из направлений вашей работы связано с участием в благотворительных и социальных проектах. Для чего это нужно?

— В самом начале пути я определил наше предприятие как социально ответственное. Согласитесь: занимаясь экологией, сложно оставаться в стороне от проблем общества. Разобраться с экологическими вызовами, сделать свой город, республику и страну чище возможно только в единой связке: власть, бизнес и общество. Поэтому всегда откликаюсь на просьбы о помощи: сотрудничаем с благотворительным фондом "Салям", участвуем в строительстве мечетей, восстанавливаем родники. Для меня это правило жизни.