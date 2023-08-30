Экономист рассказала, как Британия обманула Европу

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Именно Великобритания в своё время инициировала создание Евросоюза. С какой проблемой столкнулся ЕС после Брексита и что должно произойти, чтобы другие государства покинули ЕС и начали проводить самостоятельную политику в интересах своей страны, Pravda.Ru рассказала экономист-международник, профессор Всероссийской академии внешней торговли Юлия Зворыкина.

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— Юлия Викторовна, в ЕС в 2023 году ожидается рост ВВП всего лишь на 0,6%. Высокий рост на энергоносители тормозит экономику Европы. Между тем с начала военной операции Европа потратила на Украину 77 миллиардов евро под давлением США. Венгрия и Сербия выступают за нормализацию отношений с Россией. Появятся ли в ЕС страны, которые будут соблюдать собственные национальные интересы?

— Действительно, экономика Европы сейчас находится в сложном положении. Это связано с пандемией и недружественными действиями по отношению к ближайшему партнёру — России.

Однако европейские страны зависят друг от друга и от фондов, которые финансируют их проекты. Поэтому выступления политиков чисто в политическом плане — это одно дело, но когда речь пойдёт о фондировании, я думаю, что они будут более сдержанны в своих высказываниях. Ведь серьёзные страны, которые задают тон, такие как Германия, Франция, настроены решительно в своём желании поддержать позицию США на Украине, и они могут оказывать экономическое давление на другие страны.

— Сможет ли ЕС в скором времени переформатироваться в объединение из атомизированных стран, которые будут обладать большей самостоятельностью в принятии ключевых решений и меньше будут зависеть от политики Германии, Франции, Великобритании и особенно США? Или они будут идти строем, пока всё не рухнет?

— Действительно, тенденция к атомизации чётко прослеживается. Ярче всего она проявилась в Brexit, когда Великобритания отделилась от ЕС, проявила самостоятельность в своих интересах.

Британия вышла из ЕС, несмотря на то, что именно британцы были главными идеологами объединения, все основные стратегии ЕС были подготовлены специалистами Британии.

Поэтому сейчас здесь в идеологическом плане сложный момент — удержать всех участников, как небольших, так и крупных, в этом объединении.

Антироссийские санкции уже показали крах политики глобализма, которую проводят США. Политика глобализма как раз и приводит к стремлению к атомизации, и хорошие этому примеры:

Венгрия,

Сербия.

У них и раньше звучал голос достаточно ярко, сейчас он звучит всё более сильно, поэтому можно ожидать, что и другие страны будут отстаивать свои интересы. Стоит руководству ЕС чуть-чуть снизить фондирование, и эти голоса зазвучат громче, потому что социальные задачи правительств растут, а поступлений в бюджет не так много, к сожалению. В этом есть зерно проблем, не все действующие правительства будут переизбраны в таких условиях, и каждый политик переживает прежде всего за себя.

Остаётся дождаться результатов выборов, которые будут проходить в Европе. Многие специалисты ждут появления новых партий, которые как раз выступают за выход из ЕС и за установление нормальных экономических отношений с Россией.