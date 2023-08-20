Евросоюз может снять санкции с Фархада Ахмедова

4:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Санкции Евросоюза против российского бизнесмена азербайджанского происхождения Фархада Ахмедова могут быть в ближайшее время сняты, сообщает американское издание OilPrice.

Фото: "Sanctions banner in men's hand with blurred Russian flag in background" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.

Предприниматель был включен в санкционный пакет Европейского союза в апреле 2022 года на основании того, что якобы был "близок к Кремлю". Однако, Ахмедов после того, как в 2012 году продал свою долю в компании "Нортгаз" "Новатеку", очень мало времени проводит в России.

Предпринимателя можно отнести к категории self-made man: он относится к одному из немногих крупных бизнесменов в стране, которые заработали свои деньги не благодаря залоговым аукционам или приближенности к руководству страны, а благодаря своим личностным качествам и, прежде всего, упорству. Домыслы о "связях" предпринимателя с Кремлем не соответствуют действительности, хотя и вписываются в распространенный стереотип "олигарха". В реальности же Ахмедов самостоятельно с середины девяностых выстраивал свой бизнес, подняв лежавший на боку "Нортгаз" за счет собственных инвестиций. Получив в Москве ветеринарное образование, он начинал с реализации соболей в Великобритании, пока местные зеленые не стали выступать за запрет торговли пушниной. Впоследствии перешел на поставки нефти. Ахмедов был едва ли не первым, кто стал экспортировать весь добываемый газовый конденсат на экспорт, взамен поставляя нефтегазовое оборудование для крупнейших российских компаний — "Уренгойгазпром", "Надымгазпром", "Ямбургдобычагазпром". Впоследствии с "мягкого" и "черного" золота перешел на "голубое" — заинтересовался газовыми месторождениями в России. Окунулся в эту тему с головой и создал, по сути, первую независимую газовую компанию в России "Нортгаз". Суровые погодные условия Сибири, развал промышленности в стране, неразбериха в финансах, высокая неопределенность и необходимость идти на риск — в таких жестких условиях ковалась бизнес-империя Ахмедова. На блюдечке с каемочкой никто подарков ему не преподносил.

Видимо в силу своего "бизнесового" характера, Ахмедов не встроился в "номенклатуру", хотя и занимал несколько лет посты сенатора от Ненецкого автономного округа и от Краснодарского края, где благодаря ему были построены первые гондольные подъемники на Красной поляне. Продажа бизнеса и отъезд из России как раз свидетельствуют о том, что у него не сложились отношения в высших эшелонах власти. Он бы никогда не продал свое газовое детище -компанию "Нортгаз", если бы не давление и не выкручивание рук со стороны газового монополиста.

Как удалось выяснить, с 2017 года Ахмедов больше не держит в своем портфеле российские акции. Небольшое предприятие по выращиванию саженцев — не более чем любительское увлечение бизнесмена, учитывая его размах и опыт в бизнесе.

После включения в санкционный список, куда его внесли явно без всяких на то снований, бизнесмен обратился в Европейский суд с исковым заявлением о снятии санкций на основании того, что давно не занимает в России государственные должности и связей с высшим руководством страны не имеет. Наконец, похоже, выяснилось, что санкции против Ахмедова ввели на основании устаревшей информации, поэтому у предпринимателя действительно очень высокие шансы выиграть суд об отмене санкций.

Случай Фархада Ахмедова показателен тем, что предприниматели, создавшие капиталы благодаря своим собственным усилиям, судя по всему, все же могут рассчитывать к себе на справедливое отношение в европейских судах. После обновления баз данных о Фархаде Ахмедове картина перед европейскими чиновниками и служителями Фемиды, похоже, предстала такой, какая она есть на самом деле. Бизнесмен давно не проживает в России и его пресловутые "политические связи" обнаружить не удалось, поскольку их нет.

Строго говоря, Фархада Ахмедова неправильно называть "олигархом". Олигархи, по определению, создают свои капиталы за счет близости к власти. Против них и направлены санкции Европейского союза. Поскольку европейские санкции носят политический характер, то г-н Ахмедов случайно попал в санкционный список. Но эта оплошность европейской бюрократии, по всей видимости, в сентябре будет исправлена.