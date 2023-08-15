ЕС желает расширения? Тем быстрее наступит его крах

2:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Евросоюзе говорят о том, что альянс не против того, чтобы принять ещё несколько государств. Речь не только об Украине. Есть ещё несколько балканских стран, Молдавия и Грузия тоже топчутся на пороге.

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Однако расширение Евросоюза угрожает альянсу разорением. А кроме того, блок, уже раздираемый противоречиями, станет ещё более разнородным, заявил французскому изданию Le Point профессор Максим Лефевр. Справиться с этим будет непросто, полагает он.

Сейчас в Евросоюзе 27 государств. В теории, может быть 36 — с учётом планируемой интеграции Украины и ряда балканских государств (Албании, Северной Македонии и других).

Но некоторые проблемы уже ощущаются в "формате 27" и с расширением могут только обостриться, полагает Максим Лефевр.

С включением новых членов, ЕС станет беднее, разнороднее и станет включать в себя больше государств, в которых верховенство права закреплено непрочно, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Помимо этого ЕС столкнется с неравномерным распределением бюджета из-за увеличения количества дотационных стран и неизменным количеством "доноров". Либо бенефициары — страны Средиземноморья и Восточной Европы — получат меньше, либо доноры, такие как Франция и Германия, должны будут давать больше.

Поэтому вопрос о надлежащем функционировании институтов в ЕС с 36 членами вызывает озабоченность, считает Максим Лефевр.

Отметим, что власти многих стран Евросоюза, на словах заявляя о поддержке расширения альянса, на деле стараются затормозить процесс. Поскольку отлично осознают проблемы, которые возникнут в связи с расширением.

Дело и в распределении финансирования, и в социальных аспектах, вроде неизбежной волны миграции из "новых" стран сообщества в "старые". Да и вообще, аспектов самого разного рода предостаточно.

Стоит заметить, к слову, что в балканских странах, желающих вступить в ЕС, недовольны тем вниманием, которое Брюссель оказывает Украине. Поскольку ждут начала процесса приёма в сообщество уже многие годы.

Решение о расширении сообщества если и будет, то будет исключительно политическим. И большой вопрос, готовы ли на это пойти в Евросоюзе в обозримой перспективе, поскольку проблемы у альянса в таком случае будут очень большими.