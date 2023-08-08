Наташкин: "Мы восполнили существующий голод в России по технологиям"

Андрей Наташкин сумел превратить свою идею в большой международный бизнес-проект Mirey Robotics, который специализируется на создании крупнейших технологических выставок. Редакция Pravda. Ru взяла интервью у предпринимателя, в котором он рассказал, с чего всё начиналось, как пришла идея масштабироваться в СНГ и Европе, с какими трудностями пришлось столкнуться.

Фото: nypost.com

Чем вы занимаетесь?

— Наша команда занимается организацией международных технологических выставок и созданием научно-развлекательных мероприятий в России, СНГ и Европе. Мы провели более 200 мероприятий, которые посетили около 3,5 млн человек. Нам удалось построить бизнес на стыке IT-технологий и сферы развлечений. На своих мероприятиях мы презентуем роботов от крупнейших российских и международных производителей.

С чего всё начиналось?

— Честно должен сказать, что это не первый мой опыт в бизнесе. Какие-то инициативы были успешными, что-то приходилось закрывать. В 2017 году мне впервые пришла идея проведения технологических выставок. И мы это сделали — в апреле была открыта первая выставка роботов в Тюмени. Мы не имели опыта в сфере робототехники и делали все сами. Покупали роботов за огромные деньги, а они ломались через день. Мы сами их ремонтировали и красили. Параллельно делая миллион дел — работали на кассе, обучали персонал, учились сами, ошибались раз за разом, но всегда хотели расти и быть первыми.

И через три месяца я убедился, что мы идем правильным путем. Мы начали понемногу расширяться. Но по закону — с увеличением масштаба в любом уравнении появляется все больше производных. Любой рост подразумевает добавление дополнительных инструментов, действий, смены бизнес-моделей, приобретения новых навыков. И если смотреть на бизнес, то тут все становится похоже на математику. Именно тогда у меня появилось три правила.

Первое — оценивать решения в цифрах и принимать на себя ответственность за каждое действие.

Второе — для того, чтобы действительно чего-то добиться, нужен симбиоз двух вещей — идеи и страсти. Именно эти абстрактные категории добавляют любой компании человечности. Идея объединяет совершенно разных людей ради одной цели. А страсть их соединяет.

И третье — я вывел собственную формулу успеха, по которой работаю до сих пор. Эффективный бизнес — это соединение аналитики, команды, ежедневные победы, маркетинг. И всё это нужно умножить на любовь к своему клиенту.

Если говорить о факторах успеха на старте, то есть два момента. Первое — это наша команда, которая ежедневно работает в режиме 24 на 7. Это ребята, которые искренне любят наш проект, живут им. Второе — это правильный выбор самой сферы. В России и странах СНГ очень любят технологии. И именно поэтому поначалу нам прощали многие ошибки. Мы смогли восполнить существующий голод в России по технологиям.

Нам понадобился один год, чтобы запустить 5 выставок в России, которые работали параллельно. В январе 2018 года был запущен офис в Самаре. Вскоре была открыта первая выставка в СНГ. Мы провели 7 выставок в Казахстане и 3 выставки в Белоруссии

В 2018 году наша компания смогла провести одновременно 7 выставок. Тут я должен сказать честно, что в плане организации бизнес-процессов это было настоящим безумием. Наши сотрудники переезжали из одного города в другой, пытаясь решить огромное количество возникающих проблем. Тогда стало ясно, что компании нужна систематизация. На протяжении полугода каждый день появлялись новые правила, регламенты, нормативы. И казалось бы, проблемы должны решиться. Но сработало всё по-другому.

Сотрудники, привыкшие работать в хаосе, не смогли функционировать по регламентам. Я столкнулся с таким сопротивлением инновациям. То, что должно было дать нам возможность расти, создало еще больше проблем. К сожалению, большая часть команды не смогла это принять. И получалась парадоксальная ситуация — мы лишились нашего коллектива, при этом у нас была разработанная система. Но без людей эта система ничего не значила. Фактически мне пришлось дважды обновить весь коллектив сотрудников. Параллельно я принял решение не останавливаться на рынке СНГ, впереди была Польша.

Пандемия коронавируса как-то поменяла планы?

— К марту 2020 года у нас было 4 выставки в России, 1 в Казахстане и 2 в Польше. Мы готовили открытие в Хельсинки, а также заключали партнерства на открытие в США. Польша показала рекордные результаты предпродаж. Но все эти деньги мы вкладывали в новых роботов и развитие. Важный нюанс, что наша сфера устроена так, что 50% расходов происходят до открытия выставки, а только с открытия мы начинаем получать основной доход.

У нас были переезды выставок, и мы готовили открытия в новых городах, и деньги были потрачены на рекламу, аренду, но открыться мы не успели. Наступил локдаун.

13 марта я принял самое сложное решение в своей жизни. Мне пришлось уволить 80% сотрудников. За несколько дней ты прощаешься с людьми, которых отбирал, набирал, учил в течение долгого времени. За несколько часов ты рушишь то, что строил 3 года. Я помню тот вечер - полное чувство опустошения. И боль. Много боли. Таким образом к моменту, когда нашу деятельность остановили, мы попали в ужасную ситуацию — обязательств больше, чем активов внутри компании.

8 из 11 компаний в нашей сфере закрылись навсегда. Мы выжили. Это было похоже на рулетку, мы мониторили ситуацию по заболеваемости и запускали проекты в том городе, где ограничения снимались. Из этого периода мы вышли намного сильнее. А в 2021 году мы открыли наши выставки в Эстонии, Литве и Финляндии. Кстати, многие сотрудники к нам вернулись.

Как вы существуете в новой реальности в 2023 году?

— Мне никогда не хотелось останавливаться на достигнутом. Мы привыкли ставить перед собой масштабные цели. Такой целью стал выход на рынок США. Сначала я принял решение нанять человека, имеющего релевантный опыт на данном рынке, а также искать инвесторов. Ни одно решение не привело нас в конечный пункт. По итогу я сам возглавил это направление и вкладывал собственные деньги в проект. Четыре месяца нам понадобилось, чтобы запуститься в США. Мы столкнулись с огромным количеством проблем, начиная от сложностей с банковскими операциями и заканчивая спецификой рекламы в Штатах. Мы выбрали площадку, наняли большую команду, работающую на выставке. Буквально несколько недель назад наша выставка открылась в столице штата Северная Каролина — городе Роли. Она проработает там до августа.