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Джалиль Вахитов

Реальные доходы граждан РФ за год выросли на 3,9%

3:27
Экономика » Прогнозы и статистика

Перспективы роста реальных доходов граждан России за первое полугодие 2023 года оказались обнадеживающими, демонстрируя прирост на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Реальные доходы граждан РФ за год выросли на 3,9%
Фото: pixabay.com

Важное значение имеют также реальные располагаемые доходы, которые продемонстрировали более заметный рост, а именно 4,7%. Росстат предоставил соответствующие данные, оставляя мало места для сомнений.

При обсуждении реальных доходов населения подразумевается доход, скорректированный на инфляцию. В то время как реальные располагаемые доходы — это доходы, учтенные с учетом уплаты налогов. Это важно, так как позволяет получить более точное представление о финансовом положении граждан.

Первая половина 2023 года оказалась благоприятной с точки зрения совокупных доходов граждан России. Общие доходы достигли внушительной отметки в 39,3 трлн рублей, при этом расходы составили 37,6 трлн рублей. Этот положительный баланс привёл к увеличению накоплений граждан на сумму 1,8 трлн рублей за период с января по июнь 2023 года.

Второй квартал 2023 года выявил интересные тенденции в структуре доходов. Доля доходов от предпринимательской деятельности уменьшилась до 6,6%, в сравнении с 7,3% в первом квартале того же года. Также произошли изменения в сфере оплаты труда, доля которой снизилась с 64,9 до 58,5%. С другой стороны, процент социальных выплат увеличился с 18,6 до 19,4%, что может свидетельствовать об улучшении социальной защищённости населения.

Анализ структуры расходов граждан выявил, что наибольшая доля — 82,3% — приходится на покупку товаров и услуг, в то время как обязательные платежи и взносы составляют 13,2%. Наблюдается прирост накоплений на уровне 4,5%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда этот показатель составлял 2,9%.

Увеличение среднедушевых доходов граждан России также оказало влияние на покупательскую способность. Первое полугодие 2023 года принесло повышение покупательской способности по всем категориям продуктов питания, за исключением маргарина и лука. Среди услуг отмечается снижение доступности электроэнергии и водоснабжения, но в то же время улучшение возможности оплаты за проезд в городском автобусе.

Таким образом, анализ доходов и расходов граждан России за первое полугодие 2023 года говорит о позитивных тенденциях в финансовой сфере. Увеличение реальных доходов и располагаемых доходов, изменения в структуре доходов и расходов — все эти аспекты свидетельствуют о стабильности и улучшении экономической ситуации в стране.

Доходы россиян выросли на 3,1 %
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы деньги бизнес экономика
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