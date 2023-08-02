Крупное агентство понизило суверенный кредитный рейтинг США

1 августа 2023 г. агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США с ААА до АА+ со стабильным прогнозом. Данное понижение рейтинга имеет значительные последствия для финансовой стабильности страны и её способности выполнять свои финансовые обязательства. Понимание суверенных кредитных рейтингов необходимо для того, чтобы осознать, какое влияние они оказывают на финансовую ситуацию в США и как они соотносятся с другими странами.

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Что такое суверенный кредитный рейтинг?

Суверенный кредитный рейтинг — это инструмент, используемый для оценки готовности страны своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства. Фактически он представляет собой оценку вероятности дефолта. Такие рейтинги формируются специализированными агентствами, наиболее известными из которых являются Standard and Poor's (S&P), Moody's и Fitch.

При классификации учитываются несколько показателей, в том числе общий государственный долг, бюджетный баланс, риски. Инвесторы, в том числе крупные инвестиционные фонды, опираются на эти рейтинги, чтобы определить, насколько безопасно вкладывать средства в государственные облигации той или иной страны.

Самые высокие и самые низкие суверенные кредитные рейтинги в мире

В настоящее время самые высокие рейтинги в мире имеют такие страны, как Австралия, Германия, Швейцария и Норвегия (ААА по данным Fitch и S&P и Ааа по данным Moody's).

С другой стороны, Украина, Аргентина и Эфиопия имеют самые низкие рейтинги (ниже B- по данным Fitch и S&P и ниже Caa1 по данным Moody's). Рейтинги ниже BBB- и Baa3 считаются неинвестиционными или "мусорными".

Такие рейтинги могут препятствовать получению компаниями страны финансирования на внешнем рынке. Иностранный бизнес также может не захотеть инвестировать в страны с низким кредитным рейтингом, что обусловлено не только экономическими условиями, но и корпоративными правилами.

Влияние санкций 2022 года на кредитный рейтинг России

В 2022 году Россия столкнулась с санкциями, которые не позволяли ей осуществлять валютные платежи международным инвесторам по еврооблигациям. В результате "большая тройка" агентств классифицировала кредитные рейтинги России как дефолтные или выборочные. В марте 2022 года агентство Fitch полностью отозвало рейтинг России. Конечно, это можно было объяснить и политическими мотивами. Летом того же года по версии агентств Bloomberg и Moody`s Россия и вовсе якобы допустила технический дефолт по своему внешнему долгу, но на экономике страны по факту это никак не отразилось.

Что такое кредитный рейтинг и для чего он нужен инвестору?