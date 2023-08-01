Mars, Avon, Oriflame и Global Spirits спонсируют ВСУ

Ни для кого не секрет, что в конфликте с Украиной помимо реальных боевых действий есть множество других фронтов, среди которых информационный и, безусловно, экономический. В последние месяцы можно заметить тенденцию, что жители России становятся сознательнее, они понимают место России в глобальной повестке и начинают активно отстаивать свою Родину.

Фото: The Daily Beast

Неравнодушные граждане обращаются в прокуратуру с просьбой проверить компании, которые продолжают работать в России, но поддерживают Украину и ВСУ. Одним из таких является активист Виталий Бородин, благодаря обращению которого началась проверка российского подразделения американской компании Mars. Но это не единственная компания с сомнительной деятельностью на территории РФ.

Дело Mars

В марте 2022 года компания заявила, что не будет полностью закрывать бизнес в России, но "любые доходы от него будут направлены на гуманитарные цели". В мае этого года глобальный офис отчитался об отправке $12 млн на благотворительность и заявил о выделении еще $13,5 млн "пострадавшим на Украине людям и их питомцам". Однако Виталий Бородин, глава организации "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией", усомнился в прозрачности дочки ООО "Марс”. $12 млн действительно были направлены в такие благотворительные организации, как Международный комитет Красного Креста и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, но куда были отправлены заявленные $13,5 млн. — остается загадкой. В отчетности их нет.

По заявлению Бородина, компания Mars зарабатывает в России миллиарды, а не заявленные $25,5 млн. Более того, компания спонсирует Украину и, возможно, ВСУ, прикрываясь гуманитарными целями. Это и стало поводом для проверки подмосковной прокуратурой, так как ООО "Марс” зарегистрировано в г. Ступино.

Avon

Avon не раз обвиняли в финансировании ВСУ. В начале СВО Avon встала на сторону Украины и отправила $500 000 в знак поддержки страны. По их заверениям на благотворительные нужды. В закрытых чатах лидеров украинского подразделения компании нередко агитируют собрать деньги для ВСУ, а на улицах крупных городов Украины можно встретить консультантов, которые открыто говорят о том, что деньги с продажи продукции Avon пойдут на нужды украинской армии. Сообщения российских представителей компании с поддержкой СВО банят и удаляют, призывая их "не использовать рабочие чаты для политики". Но украинцам можно.

Анна Марачева, директор отдела продаж Avon, в своем комментарии заявила, что компания "ведет бизнес в соответствии с нашими ценностями и миссией".

Она отрицает прямое финансирование ВСУ, заверяя, что все проекты Avon несут исключительно благотворительный характер. "Все денежные пожертвования и волонтёрские активности компании направлены на реализацию миссий против рака груди, домашнего насилия, гуманитарную помощь в чрезвычайных ситуациях и заботу об окружающей среде. Avon Россия не имеет отношения к любым сборам средств, которые запускаются в социальных сетях и других информационных ресурсах, не являющихся официальными".

Однако комментировать тот факт, что права лидеров Украины и России в поддержке своей армии неравны, Марычева не стала.

Сознательные граждане понимают, что это лукавство. Мы знаем, какая работа проходит среди десятков тысяч торговых агентов. По указанию штаб-квартиры в Лондоне, российское подразделение Avon ведет пропаганду среди сотрудников и консультантов, дискредитируя армию и руководство РФ. Происходят массовые обзвоны с целью донести до преданных представителей Avon свою "правду", настраивая их против своей же страны и создавая сети агентов влияния.

Недавно разразился скандал, когда москвич нашел в парфюмерии Avon записку, в которой содержалась краткая, но весьма агрессивная информация о действиях России на Украине.

По данным Коммерсантъ, москвич приобрел два парфюма американской компании Avon — "Attraction для нее" и "Little black dress для нее". Открыв первый парфюм, он обнаружил листовку, в которой приводилась благодарность за совершенную покупку от поддерживающих власти Украины экстремистов из Русского добровольческого корпуса, недавно отметившихся рейдами по населенным пунктам Брянской и Белгородской областей. Полиэтиленовая упаковка этого парфюма была повреждена, поэтому москвич подумал, что это могла быть диверсия украинских консультантов, но и во второй коробке с духами, которая была запечатана соответствующим заводским образом, нашлась аналогичная листовка.

Это яркий пример того, что делают на складах компании сотрудники производства под давлением той антироссийской пропаганды, которую транслирует высшее руководство Avon через звонки, сообщения в рабочих чатах и корпоративной почты. Покупатель уже обратился в полицию, началась проверка.

Oriflame

Еще в 2022 году шведская компания Oriflame высказала поддержку Украине и приостановила все инвестиции в РФ. Компания перестала выделять деньги на маркетинговые кампании, а 23% сотрудников попало под сокращение. Производство для Восточной Европы переехало в Польшу, а для российского завода нашелся отечественный покупатель. Цены на продукцию выросли более чем в половину, но налогов Россия не видит, в российских отчетах компания сообщает об убытках. Тогда почему компания не закрывает свое российское подразделение, как остальные "более успешные" западные компании, учитывая тот факт, что ее деятельность здесь несет репутационный и денежный ущерб? Забота о покупателях? Нет. Дело в том, что продукция компании, как мы уже сказали, теперь производится в Польше, делается наценка, доставляется в РФ. Таможенная пошлина составляет всего 6%, а вот российский налог на прибыль 20%. Выгода очевидна. Поэтому Oriflame предпочитает платить налоги в Польше, зарабатывая на российских гражданах. В России компания уклоняется от 20% налога, показывая убыточные финансовые отчеты.

Чтобы поддержать вступление Швеции — родины Oriflame — в НАТО, компания выделила средства из своего бюджета на покупку вооружения для украинской стороны. Ведь военно-политический блок требует безусловной поддержки Украины от стран-союзников, а, учитывая разногласия с Турцией и ее вето на вступление страны в альянс, Швеции пришлось доказывать свою готовность вступления в НАТО с удвоенной силой. И, конечно, тесно сотрудничающую с властями, компанию Oriflame это не обошло стороной.

При этом компания продолжает получать прибыль в России, но поддерживать инициативы своих украинских консультантов по сбору средств в поддержку ВСУ. Конечно, российским представителям агитировать и финансово поддерживать своих солдат в чатах запрещено. Более того, от российских представителей компании и до начала СВО поступали жалобы, что на тренингах компании нередко звучали политические тезисы против российской власти и Путина в частности, что больше походило на создание сети агентов, чем на развитие предпринимательских навыков консультантов.

Если ситуация в стране станет более напряженной, их деятельность станет еще активнее. Представителей и сотрудников компаний Avon и Oriflame начнут призывать выходить на митинги против правительства и СВО, подрывая безопасность России. Учитывая успешность их антироссийской деятельности, не исключено, что они смогут поднять людей на бунт. А это сотни тысяч консультантов. Эти сети агентов в России нужно остановить.

Global Spirits

В начале июля этого года украинского предпринимателя Евгения Черняка внесли в список террористов и экстремистов. Он пожертвовал на нужды ВСУ 500 млн рублей. Откуда у бизнесмена такие деньги? Он заработал их на здоровье граждан России.

Евгений Черняк является владельцем холдинга Global Spirits, в который входит водка "Хортица", "Мороша", а также "Первак". Казалось бы, после признания предпринимателя экстремистом и после доказательства финансирования им вражеских войск данные бренды должны были пропасть с полок магазина, но нет. Не лучше ли лишить источника дохода в России того, кто финансирует врага, чем просто заносить его в черные списки?