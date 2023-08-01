Как противостоять начальнику-тирану

4:03 Your browser does not support the audio element. Экономика Правила игры

Ставка на доверие и дружбу с подчинёнными не всегда работает: сначала люди любят такого босса, но потом часто перестают выполнять задачи в срок и начинают нарушать трудовую дисциплину. Строгий начальник сможет выжать из своих сотрудников больше. Главное — не переусердствовать и не запугать работников.

Фото: vox.com

Сильный руководитель — это уверенный и уравновешенный человек, который умеет владеть своими эмоциями. И не применяет наказания направо и налево. Нужно уметь не допускать ситуаций, когда уже требуются санкции.

Жесткий руководитель требует много, задачи от него всегда сложны, но выполнимы.

Самодур в грубой форме приказывает сделать вчера, при этом часто манипулирует тем, что сотрудник сам виноват, что не догадался о необходимости выполнить задачу заранее. Грань достаточно тонкая. Как распознать тирана в руководителе? И в чем разница между абьюзом и жестким стилем управления? Об этом рассказала читателям Pravda.Ru исполнительный директор компании "Макси Стафф" Наталья Поворотова.

Как распознать тирана в руководителе

Самый простой и верный вариант — уйти. Боссов-тиранов не так уже и много в процентном соотношении. Адекватных людей на руководящих должностях все-таки больше. Ценить себя, свое эмоциональное состояние и чувство собственного достоинства — весьма полезный навык в жизни.

Самая большая проблема абьюза на работе — его игнорирование. Нередко сотрудники просто закрывают глаза на агрессивное поведение руководителя, уверяя себя, что "у всех так" или "он начальник — имеет право". Люди ежедневно подвергаются давлению и становятся свидетелями тирании в отношении коллег, но из-за страха потерять работу предпочитают промолчать.

К сожалению, последствия психологического насилия очень опасны. И страдает не только профессиональная сфера. Из-за постоянного стресса человек становится нервным, неуверенным в себе, срывается на близких. Могут появиться серьезные проблемы со здоровьем:

невроз,

депрессии,

хронические заболевания.

Например, очень часто психосоматика отвечает на эмоциональный прессинг появлением кожных аллергических реакций.

"Если уйти — не ваш путь, то хорошим шагом будет максимально документировать все задачи, переспрашивать, верно ли вы поняли, и фиксировать в блокноте, со сроками и промежуточными точками контроля. Ведите письменную отчетность о проделанной работе в течение дня. Пересылать ежедневно руководителю не надо, но в случае, если к вам поступит претензия, почему что-либо не было сделано тогда-то, вы всегда сможете показать, что конкретно делали в указанный промежуток времени и кто поставил вам ту или иную задачу", — отмечает эксперт.

Не показывайте свои эмоции тирану, спокойно воспринимайте все, что вам говорят, в какой бы форме это ни происходило. В случае оскорблений, разумеется, можно спокойно сказать руководителю не переходить на личности и попросить оставаться в рамках конструктивного диалога. Помните, ваше психологическое состояние превыше всего, поэтому сохраняйте спокойствие. Хорошо работает прием: перед тем, как идти к начальнику в кабинет, мысленно "подвесьте" его в сетку от картошки в угол и представьте, что он там болтается, висит и что-то там кричит, а не сидит в мягком кресле.

В случае обострения ситуации можно взять тайм-аут. Например, оформить "больничный" или взять отпуск за свой счет. Это позволит физически дистанцироваться от сложившейся ситуации и понять, как ее можно повернуть в свою пользу. Любое решение всегда лучше принимать на холодную голову.

Ну а в случае откровенно сексуальных домогательств лучше всего обратиться в правоохранительные органы и все-таки сменить место работы.