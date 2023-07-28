WSJ: Путин не захотел говорить с Эрдоганом про зерновую сделку

2:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин якобы проигнорировал просьбы своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана обсудить возвращение РФ к зерновой сделке, сообщает The Wall Street Journal.

Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency

Ссылается издание при этом на неких дипломатов (судя по всему, турецких), которые заявляют, что телефонный разговор, который хотел бы провести Эрдоган, пока не состоялся. Но турецкие официальные лица не унывают и продолжают давить (?) на Кремль по другим каналам, цитирует РБК американское издание.

WSJ приводит мнение экс-дипломата Гулру Гезер, которая работала в том числе и в посольстве Турции в Москве. По её мнению, Путин не доверяет Эрдогану так сильно, как раньше.

"Я думаю, что российская сторона и особенно Кремль ставят под сомнение образ мышления Эрдогана. Это необычно, что он (Путин) не отвечает на телефонные звонки", — сказала она.

Напомним, Россия в середине июля объявила о прекращении участия в зерновой сделке, поскольку не была выполнена та часть соглашений, что касалась нашей страны — снятия препятствий в экспорте зерна и удобрений, страховании и фрахте судов, которые их перевозят и так далее.

В материале американского издания напоминается, что незадолго до прекращения сделки Турция передала Украине боевиков "Азова" (признан террористическим и запрещен в России), несмотря на то, что по условиям соглашения они должны были оставаться в этой стране до окончания конфликта.

Кроме того, свидетельством разворота Турции к Западу издание называет возможное одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО.

Напомним, ранее Эрдоган говорил, что президент России в августе побывает с визитом в Турции. В Москве в ответ отмечали, что контакты между сторонами продолжаются, но сроки визита не называли.

Президент Турции не скрывал, что считает зерновую сделку важным дипломатическим достижением. И постоянно подчёркивал, что её необходимо продлить. Теперь же он рассчитывает, что прогресса в этом направлении удастся достичь по итогам переговоров с Владимиром Путиным.

Но напомним, в Москве неоднократно заявляли, что прежде должны быть выполнены соглашения, которые касаются интересов России.