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Ирина Гусакова

Как придумать идею для стартапа: эффективные стратегии

Экономика » Правила игры

Идея для стартапа только на первый взгляд приходит случайно и записывается на обычной салфетке, вокруг которой выстраивается целый многомиллиардный бизнес с частными самолетами и выступлениями на крутых конференциях. На самом деле процесс несколько сложней и включает в себя большое количество переменных. Каких — рассказал читателям Pravda.Ru эксперт в сфере эмоционального выгорания, организационной диагностики, HR-аналитики Константин Сомов.

Как придумать идею для стартапа: эффективные стратегии
Фото: pixabay.com

Как придумать идею для стартапа

Стартап должен решать какую-то серьезную для потребителя проблему. Потребитель сам должен хотеть и формулировать проблему. Поэтому для начала нужно выяснить название этой проблемы. Вы составляете портрет пользователя вашей услуги:

  • пол,
  • возраст,
  • должность,
  • решаемая проблема.

Далее предлагайте использовать ваше решение за N рублей. Вам должны ответить "да" из 10 опрошенных хотя бы 7. В этом случае стоит дальше заниматься разработкой продукта. Для правильной формулировки вопроса вы должны быть экспертом в той области, в которой хотите решать проблему, или у вас в команде должен быть такой человек, иначе вы просто не сможете правильно определить проблему и задать нужный вопрос.

Например, известная компания по бронированию квартир в другом городе была придумана путешественниками, у которых реально была проблема найти качественное жилье в другом городе. Как правило, вам не нужно что-то выдумывать или гадать для создания стартапа. Вы вполне можете справиться и своими компетенциями.

Второй способ найти идею для стартапа — это прочитать некоторое количество научной литературы. Наука, особенно фундаментальная, опережает время, и абстракции, которые в ней описываются, вполне могут служить идеей для стартапа. Например, идея распределенных/удаленных и поиск способов управления ими была изучена в начале 2000-х, в работе была описана теоретическая модель, которую в период пандемии начали использовать на практике. Стартапы, которые смогли предоставить сервис по управлению такими командами, смогли резко вырасти.

Третий способ поиска идей — это делать то, что нравится, и тогда с невысокой долей вероятности идея сможет взлететь, но зато основатель получит удовольствие от процесса создания своей компании.

"Каждый из трех способов имеет разную степень вероятности на успех. По моему мнению, самым надежным является соединение этих решений. Думаю, что сначала основатель должен полюбить то, что делает, далее он становится экспертом и ищет в науке перспективу для развития своих идей, ну и, конечно, ставит себе адекватные сроки реализации задуманного", — отмечает эксперт.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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