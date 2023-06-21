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Антон Куликов

Экс-советник ЦРУ Рикардс: стоимость золотовалютных резервов России может резко вырасти

3:24
Экономика

Американский финансовый эксперт и экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс полагает, что в ближайшем будущем стоимость золотовалютных резервов России может резко возрасти.

Экс-советник ЦРУ Рикардс: стоимость золотовалютных резервов России может резко вырасти
Фото: Fotodom.ru/DP

В течение последних нескольких лет Россия и её стратегический партнёр Китай активно приобретали большие объёмы драгоценных металлов. В настоящее время они занимают шестое и седьмое места соответственно по размерам золотых резервов и являются ведущими странами в добыче золота, говорится в материале Рикардса, опубликованном в издании The Daily Reckoning (перевод "ПолитРоссии").

По мнению эксперта, стоимость драгоценных металлов в резервах России и Китая может значительно возрасти. Проводимая ими политика, поддерживаемая физическими покупками золота, может привести к резкому повышению цены золота до отметки в 3000 долларов за унцию или даже выше.

Джеймс Рикардс напоминает, что в августе должен пройти саммит стран БРИКС, на котором предполагается объявление о создании новой валюты.

Рикардс полагает, что эта валюта будет привязана к золоту. Эксперт считает вероятным, что новая валюта БРИКС будет привязана к стоимости золота. По его мнению, это будет особенно выгодно для России и Китая.

Он предполагает, что стоимость одной условной единицы новой валюты может соответствовать цене одной унции золота. По текущим курсам, одна единица БРИКС оценивалась бы в 1950 долларов США.

Таким образом, валюта БРИКС будет иметь фиксированную стоимость, определённую в золоте, в то время как долларовая стоимость этого драгоценного металла будет колебаться. Если цена золота в долларах вырастет, то стоимость одной единицы валюты БРИКС также возрастёт по отношению к доллару. Если же цена золота в долларах упадёт, то стоимость валюты БРИКС снизится по отношению к доллару. Следовательно, России и Китаю будет выгодно, чтобы цены на золото росли.

По мнению Рикардса, в Москве и Пекине, вероятно, будут принимать соответствующие решения в этой ситуации. Он полагает, что РФ и КНР захотят высокой долларовой цены на золото, чтобы увеличить стоимость валюты БРИКС. Что, в свою очередь, способствует увеличению их собственного богатства и подрывает доверие к доллару.

Эксперт уверен, что объявление о создании новой валюты БРИКС приведет к росту цен на золото. Россия и Китай, обладая значительными золотыми резервами и являясь крупными производителями этого металла, будут регулировать данный рынок.

Всё это свидетельствует о том, что США находятся в затруднительном положении. Рикардс прогнозирует, что если цена золота достигнет отметки в 3000 долларов за унцию, то это фактически приведет к краху доллара.

Заметим, что Джеймс Рикардс много пишет роли золота в современной экономической системе. Но надо учитывать, что это гипотетические рассуждения.

Очевидно и то, что даже если страны БРИКС примут решение о создании общей валюты для взаимных расчётов, то процесс этот быстрым не будет, его участники не станут спешить в таком масштабном деле.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы золотовалютные резервы
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