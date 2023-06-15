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Александр Приходько

Игорь Провкин: российско-китайский бизнес-форум в Шанхае 2023

3:02
Экономика

Предприниматель Игорь Провкин подвел итоги Российско-Китайского бизнес-форума — перспективы кооперации стран-партнеров в сфере промышленности.

Игорь Провкин: российско-китайский бизнес-форум в Шанхае 2023
Фото: Личный архив Игоря Провкина

23 мая 2023 года состоялся Российско-Китайский бизнес-форум. Это знаковое событие как для нашей страны, так и для жителей КНР. В ходе форума были намечены цели сотрудничества двух государств и подписаны важнейшие договоры в разных сферах бизнеса.

Генеральный директор ООО "Опытный завод №31 ГА" Игорь Юрьевич Провкин отмечает, что форум продемонстрировал всему миру дружественные отношения между Россией и Китаем и доказал, что наша промышленность успешно справляется с западными санкциями.

Игорь Провкин о влиянии западных санкций на экономику России

По промышленности России западные страны пытались ударить особенно сильно. Предприниматель Игорь Юрьевич Провкин, который подготовил выступление в рамках форума, отмечает, что предприятиям в сфере гражданской авиации пришлось в короткие сроки перестраивать рабочие процессы.

"Если раньше мы закупали западные комплектующие для наших станков, то с уходом зарубежных компаний, мы лишились такой возможности. Пришлось разрабатывать собственные аналоги и искать поставщиков в дружественных странах, одной из которых был и остается, несомненно, Китай.

Кроме того, в большинстве российских аэропортов работала западная уборочная техника, которая изначально была дорогой и слишком большой. Региональным аэропортам и до санкций такую технику было финансово сложно обслуживать, ну а после весны 2022 года этот вопрос пришлось решать экстренно. В частности, нашим заводом спроектирована и полностью отработана технология серийного изготовления многофункционального оборудования для зимнего и летнего содержания аэродрома. Со стороны руководителей большинства аэропортов Российской Федерации проявлен интерес к покупке, со многими из них заключены договоры и намечены планы на дальнейшее сотрудничество", — отмечает бизнесмен Игорь Провкин.

 

Решение вопросов промышленности в рамках бизнес-форума

На форуме были рассмотрены вопросы взаимного доступа к передовым технологиям и размещения на территории нашей страны китайских производств, а в Китае — российских. В прошлом специалист финансовой сферы и банкир, Игорь Провкин считает, что благодаря этому Россия укрепит промышленность.

Сегодня наша страна переживает сложные времена, но большинство задач удается решать. Как говорит Игорь Юрьевич Провкин, политики и бизнесмены из России и Китая нацелены на плодотворное сотрудничество, а значит, критичных ситуаций в будущем также удастся избежать.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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