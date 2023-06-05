Путь инвестора: как начать и куда вкладывать деньги в 2023 году?

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В последнее время всё чаще нас призывают окунуться в мир инвестирования и начать получать пассивный доход. Вот только в огромном потоке информации совсем непросто разобраться — куда вложить свои средства. О том, как стать инвестором и куда рациональнее вкладывать деньги в 2023 году, рассказала читателям Pravda.Ru финансист, эксперт по личным финансам Фатима Янбаева.

Фото: grozny-inform.ru

Что нужно для старта

Для начала давайте развеем миф о том, что инвестирование — привилегия исключительно состоятельных людей. На самом деле для того, чтобы стать инвестором, достаточно иметь 1000 рублей. Но не стоит спешить и бесцельно скупать, например, акции — такая тактика не приведёт ни к чему хорошему.

Инвестирование — это долгосрочное вложение денег. Пусть и кажется, что можно легко заработать много денег за несколько дней или неделю, удачно войдя в сделку. В большинстве случаев инвестиции работают на долгой дистанции. Именно поэтому нужно быть морально и финансово готовым к "взлётам" и "падениям", а значит, прежде чем становиться инвестором, необходимо убедиться в наличии резервного фонда.

Так называемая финансовая подушка безопасности — это сумма, равная вашим обязательным расходам на 3-6 месяцев. И только после этого можно начинать путь инвестора.

Начинать его лучше с теоретической базы. Да, без необходимых знаний о фондовом рынке, законодательстве, налогообложении и правилах инвестирования не стоит входить в рынок — это верный путь к потере денег и разочарованию. Также прежде чем начать, нужно составить стратегию: на какой срок, какую сумму и во что вы собираетесь вкладывать.

Диверсификация

Когда вы получили необходимые знания, открыли брокерский счет и готовы приступить к сделкам, самое время решить, как распределить деньги, чтобы минимизировать риски и вероятность убытков. То есть диверсифицировать свой портфель.

Для этого выделенные для инвестирования средства вкладываются не только в акции и облигации пары компаний. Есть несколько разновидностей диверсификации:

По классам активов.

Покупайте одновременно акции, облигации и фонды в определённых пропорциях, которые зависят от вашего риск-профиля. Для его определения есть масса тестов на просторах интернета, после которых вы сможете понять свою степень готовности к рискам и просадкам на фондовом рынке.

По сегментам экономики.

Приобретайте ценные бумаги различных отраслей, чтобы в случае кризиса одной из сфер экономики минимизировать свои потери.

По странам.

В портфеле должны быть активы разных стран. Не стоит всё вкладывать только в экономику одной страны. Поэтому присмотритесь в бумагам не только России, но и Индии, Китая, США.

По валюте.

Хранить валютную часть портфеля исключительно в рублях — рискованно из-за волатильности курса в текущей ситуации. Поэтому необходима и валютная диверсификация.

Диверсифицировать необходимо не только ценные бумаги и валюту, но и остальные активы. Так, например, резервный фонд тоже можно разделить на несколько частей и хранить в рублях на вкладе, в валюте и облигациях.

Фондовый рынок

Традиционно активнее всего инвестируют в акции, даже несмотря на то, что это наиболее рискованный инструмент. Однако не стоит забывать, что доля акций определяется горизонтом инвестирования и вашей готовностью к риску. При более консервативном профиле лучше обратить пристальное внимание на облигации и выделить для них существенную долю портфеля. Тем не менее при положительном сценарии развития и росте рынков, как правило, акции показывают приятный уровень доходности, который значительно превышает годовую инфляцию в стране.

В текущий момент на фоне ослабления курса отечественной валюты стоит обратить внимание на акции экспортёров. Особенно на тех из них, кто имеет существенную долю экспортных поставок в КНР. Например:

"НЛМК",

"Норильский Никель",

"Полюс".

В ближайшие годы эти компании могут показать положительную динамику.

Также стоит внимательно присмотреться к акциям сегмента IT-компаний, в частности, на активы компаний Positive Technologies и "Яндекс". Не менее интересны в ближайшем будущем и активы лесопромышленного холдинга "Сегежа", а также алмазодобывающей "Алроса". Эти компании при восстановлении макроэкономической ситуации покажут хорошие финансовые результаты, что в конечном итоге приведёт к росту их котировок.

В прошлом году наши инвесторы получили доступ к торгам китайскими акциям на Гонконгской фондовой бирже через СПБ биржу. Благодаря чему теперь можно более качественно диверсифицировать свой портфель. К тому же по прогнозам в ближайшие годы китайские акции покажут хороший рост. Драйверами этого процесса будут выступать:

ослабление политики "нулевой терпимости" к Covid-19,

меры поддержки строительного сектора,

текущие низкие мультипликаторы.

Поэтому из китайских акций стоит присмотреться к производителям электрокаров, фармацевтическим компаниям и акциям IT-компаний.

Если у вас есть доступ к активам компаний из США, то стоит обратить внимание на фонды всего рынка, такие как SPY, VTI, VOO, а также на IT-сектор, который в скором времени начнёт активно восстанавливаться.

Драгоценные металлы

Драгоценные металлы давно уже являются одним из инструментов инвестирования. Они традиционно считаются защитными активами в период разнообразных кризисов.

Эксперт рекомендует выделять в портфеле под металлы порядка 10% от общего размера. Этого вполне достаточно для грамотной диверсификации активов. А уже внутри этой суммы разнообразить вложения за счёт золота, серебра, платины и палладия.

Инвестировать в драгоценные металлы можно разными способами:

ETF на фондовом рынке.

Монеты. Их выпускает Банк России, и отличаются они качеством чеканки и оформлением. Приобрести монеты можно в коммерческих банках. Стоит учитывать, что по своим качествам они схожи со слитками, но стоят дороже, чем в них содержится драгоценного металла.

Слитки. В этом случае инвестор получает сертификат, в котором содержится информация о массе, пробе и номере слитка. Документ необходимо хранить, а при продаже слитка нужно предъявить. Слитки требуют особых условий хранения: если на них появляются дефекты, банк вправе отказать в обратной покупке. Если же сколы или царапины не критичны, то банк примет слиток, но цена его будет существенно ниже.

Обезличенные металлические счета. Это разновидность счёта в банке, где учитываются приобретённые драгоценные металлы.

Обычно спрос на металлы растёт, когда в мире наблюдается беспокойство, которое может быть связано с финансовой нестабильностью или геополитической напряжённостью. Золото, как и другие драгоценные металлы, необязательный элемент портфеля, но в ближайшие годы оно может хорошо себя показать.

Недвижимость

Недвижимость была и остаётся популярным направлением в инвестировании. При сдаче жилья в аренду вы можете регулярно получать вознаграждение. Однако следует учитывать некоторые особенности этого вида инвестиций.

Например, при долгосрочной аренде, которая, к слову, в народе считается самой надёжной, вы будете получать пассивный доход ниже годовой инфляции. Возьмём для примера среднюю однокомнатную квартиру за 5 млн рублей, ежемесячно с аренды которой вы получаете 30 тысяч рублей. Соответственно, в год 360 тысяч рублей — это чуть больше 7% годовой доходности. Тем временем годовая инфляция в России за 2022 год составила 12%.

Долгосрочной арендой не заканчивается инвестирование в недвижимость. Есть ещё несколько весьма перспективных направлений:

Суточная аренда.

Субаренда.

Коммерческая недвижимость.

Перепродажа.

Каждый из способов может принести хорошую доходность, если вы грамотно выберете объект, учитывая его ликвидность, расположение и другие нюансы. Тем более сейчас наметилась устойчивая тенденция на снижение стоимости квадратного метра, что создаёт прекрасные возможности для приобретения жилья себе или в качестве инвестиции.

Валюта

Ещё один инструмент, который целесообразно включать в инвестиционный портфель — валюта. Такие вложения обеспечивают диверсификацию и позволяют зарабатывать на разнице курсов.

В 2023 году сохраняется тенденция ослабления курса рубля по отношению к иностранным валютам. В связи с геополитической ситуацией предпочтение стоит отдать юаню. Он на фоне расширения экспортно-импортных отношений между Россией и Китаем, а также отсутствия рисков, связанных с валютами "недружественных" стран, сейчас весьма перспективен. На горизонте ближайших 10 лет при сохранении темпов развития китайской экономики и сближения наших стран такие вложения приятно порадуют двузначной доходностью.