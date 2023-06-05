Национальные особенности кредитования: как руководство минприроды Краснодарского края борется с компанией "Апшеронск"

10:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Каждый год в России пожары уничтожают огромные площади лесов. Но если природной стихии, что называется, не прикажешь, то ущерб лесному хозяйству, который наносят чиновники, можно и нужно минимизировать, а лучше предотвращать.

Фото: moneyman.ru

Лесные массивы Краснодарского края — дар природы, который мог бы стать источником развития и благосостояния региона и отрасли в целом. В начале нулевых годов акционеры АО ПДК "Апшеронск" приступили к реализации крупнейшего инвестиционного проекта по деревообработке с благими намерениями, не подозревая о том, какие фантастические испытания им предстоят в будущем. Для этих целей был взят крупный кредит у государственного ВЭБ. Напомним, что ВЭБ официально называется "Российская государственная корпорация развития" и функционирует на основании специального федерального закона "О государственной корпорации развития ВЭБ. РФ".

Между ВЭБом и АО "ПДК Апшеронск" в 2013 году было заключено кредитное соглашение, по которому предприятие получило 5,77 млрд руб. несколькими траншами с процентной ставкой 11,8%. "Апшеронск" допустил просрочку по возврату основного долга и процентов. Госкорпорация обратилась с иском в Арбитражный суд на сумму 14,3 млрд рублей: 5,77 млрд руб. основного долга; 4,77 млрд руб. просроченных процентов; 3,79 млрд руб. неустойки. Также по "мелочи" набежало за навязанные заемщику услуги ООО "ВЭБ Инжиниринг", которая должна была осуществлять контроль выполнения проекта. Но, видимо, с контролем что-то пошло не так, и госкорпорация вместо того, чтобы разобраться в причинах задержек по выплатам, решила банкротить "Апшеронск".

Обращает на себя внимание, что отвечающая за "развитие России" госструктура начисляет ростовщические суммы неустоек. Представители "Апшеронска" пытались убедить суд, в том, что пени банка необоснованно завышены, но их аргументы не были приняты к сведению. Взял в долг 5,77 млрд рублей, а стал должен 14,3 млрд рублей. Вот такое поощрение "развития".

В 2018 году Следственным комитетом РФ было возбужденного уголовное дело по факту хищения кредитных денежных средств у ВЭБ. В мае того же года постановлением Басманного районного суда г. Москвы в рамках расследования уголовного дела было арестовано имущество АО ПДК "Апшеронск". При этом АО ПДК "Апшеронск" и его владельцы не имели отношения к уголовному делу, но поскольку оно рассматривалось в закрытом режиме, то представители организации не были допущены к процессу и не могли предоставить доказательства своей правоты. Чем была обоснована такая секретность? Ведь лесозаготовки и производство фанеры не являются военной тайной. Почему предпринимателям не предоставили право заявить свои аргументы? Или в их отношении, по умолчанию, действует "презумпция виновности"?

В итоге кредиторы добились введения временного управления на АО "ПДК Апшеронск". Собрание кредиторов от 7 июня 2022 года (главный кредитор — ВЭБ) приняло решение признать предприятие несостоятельным. Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) отклонил заявление АО "ПДК Апшеронск" с просьбой аннулировать итоги собрания кредиторов. Руководство "Апшеронска" намерено было доказать, что восстановление кредитоспособности предприятия реалистично, а отчет временного управляющего Виктории Гайзетдиновой основан на неверном анализе финансово-экономической деятельности компании. Представители "Апшеронска" ходатайствовали о проведении независимой финансово-хозяйственной экспертизы, но суд им отказал и признал решение собрания кредиторов законным.

Однако не только госкорпорация ВЭБ "способствовала" развитию инвестиционного проекта "Апшеронска". Едва ли не основную лепту внесло Министерство природных ресурсов Краснодарского края. Минприроды несколько лет вело с "Апшеронском" бюрократическую войну, которая тормозила реализацию проектов предприятия в полной мере. Что отражалось и на финансовых показателях компании.

Так, в апреле 2018 года АО "ПДК "Апшеронск" направило в Министерство природных ресурсов Краснодарского края отчет о завершении инвестиционного проекта. По требованию министерства в отчет были внесены уточнения. Однако и после внесения необходимых правок минприроды Краснодарского края отказалось согласовать отчет и направить его на утверждение в Министерство промышленности и торговли РФ.

АО ПДК "Апшеронск" обратился в Арбитражный суд для защиты своих прав. Решением Пятнадцатого Арбитражного апелляционного суда Министерство природных ресурсов Краснодарского края обязано было согласовать отчет АО ПДК "Апшеронск" о завершении инвестиционного проекта. Вместо исполнения решения суда, и. о. министра минприроды Краснодарского края Сергей Еремин 16 июня 2020 года направил в Министерство промышленности и торговли РФ письмо, в котором сообщил о принятии решения об исключении проекта АО ПДК "Апшеронск" из перечня приоритетных инвестиционных проектов.

Помимо этого, минприроды обращалось в суды с многочисленными исками в отношении "Апшеронска" по поводу якобы имевших место нарушений при осуществлении хозяйственной деятельности. Эти тяжбы также отрицательно способствовали развитию инвестиционного проекта "Апшеронска".

Между тем, губернатор края Вениамин Кондратьев во время посещения предприятия заявлял:

— Я вижу работающее предприятие со сбалансированной экономикой. У вас есть точки роста, а значит, и завтрашний день. Край готов максимально подключаться к развитию производства, чтобы оно еще больше давало налогов и рабочих мест. Чем оно будет мощнее, тем выше будет экономика и, соответственно, жизнь людей будет лучше.

Судя по всему, Сергей Еремин придерживается другого мнения, чем глава региона. В свое время он работал прокурором Краснодарского края и хорошо знает все тонкости правоохранительной системы. Поэтому тяжбы с неугодным "Апшеронском" ведутся, так сказать, профессионально.

За Ереминым тянется целая череда скандалов, включая не слишком давний шпионский. По сообщению в СМИ, спецслужбы в августе 2022 года задержали агента СБУ Украины по кличке "Арчи". Впоследствии выяснилось, что "Арчи" — это Артур Катрычко, который работал консультантом в отделе информационно-технического обеспечения Министерства природных ресурсов Краснодарского края. Связи Сергея Еремина с Украиной тянутся со студенческих лет — глава минприроды края заканчивал Харьковский юридический институт.

Были и другие скандалы в окружении этого чиновника. К примеру, было возбуждено уголовное дело о посредничестве в передаче взятки в отношении его заместителя Николая Захарчука. Позже тому предъявили также обвинение в мошенничестве и покушении на мошенничество. Как считают следователи, когда Захарчук занимал должность ФГБУП "Краснодарское водохранилище", он потребовал от представителя ООО "Абвелий" Михаила Серякова 4 млн рублей в обмен на создание благоприятных условий для получения права на кратковременное пользование недрами на Пучинском месторождении песка в Темрюкском районе Краснодарского края.

Как сообщают СМИ, в настоящее время правоохранительными органами проводится проверка в отношении Министерства природных ресурсов Краснодарского края и его руководства. Предметом проверки является имевший место в 2018 году факт изъятия из земель лесного фонда 3,6 га лесных культур и лесопарковых зон города Краснодара, примыкающих к домовладению по адресу ул. Демина, 2. Как считают журналисты, Сергей Еремин мог принять это "волевое" решение в обход Правительства РФ. Что любопытно, этот дом расположен на земельном участке, который был предоставлен Ерёминой Наталье — супруге Ерёмина Сергея.

Нет нужды упоминать о других противозаконных эпизодах, чтобы прийти к выводу о том, что в минприроды Краснодарского края "неладно что-то", и это еще мягко сказано.

В условиях западных санкций развитию отечественного бизнеса необходимо всячески способствовать, о чем не раз говорилось с высоких трибун. Но на примере "Апшеронска" наблюдаются, мягко говоря, неэффективные, если так можно выразиться, усилия госструктур в деле поощрения предпринимательской активности. Госкорпорация ВЭБ фактически принуждает к банкротству АО "ПДК Апшеронск", выставляя заемщику требования, которым позавидовал бы шекспировский купец Шейлок.

Министерство природных ресурсов Краснодарского края ведет "бумажную войну" с крупнейшим инвестиционным проектом в области явно не с целью ускорить его реализацию. Как говорил персонаж легендарного фильма, "и мы еще боремся за звание дома высокой культуры быта"...

О какой предпринимательской инициативе и развитии отечественного производства может идти речь, когда отвечающие за развитие государственные структуры делают все возможное, чтобы его затормозить? Вопрос звучит риторически, но требует пристального внимания общественности, чиновников высшего уровня, законодателей. Ведь успешное экономическое развитие — основа нашего процветания в настоящем и будущем.