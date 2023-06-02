Госсекретарь США Энтони Блинкен пошёл по нелёгкому пути американских президентов, которые брали на себя смелость оценивать состояние российской экономики. По его словам, сегодня экономика России — это тень той экономики, что была раньше.
В январе 2015 года президент США Барак Обама заявил, что благодаря действиям Соединённых Штатов Россия якобы оказалась в международной изоляции, а её экономика — "разорванной в клочья".
В марте 2022 года президент США Джо Байден заявил, что после того, как против России были введены санкции, за один американский доллар стали давать 200 российских рублей.
Сейчас, находясь с визитом в Финляндии, госсекретарь США сообщил, что "сегодня российская экономика — это тень той экономики, которая была раньше, и лишь частица того, чем могла стать".
По его утверждению, золотовалютные резервы России якобы снизились больше чем в два раза, так же как и доходы от государственных предприятий, сообщает РИА "Новости".
Он также заявил, что в России приостановили или прекратили деятельность свыше 1,7 тысячи иностранных компаний, а якобы "миллионы" человек уехали из страны. По словам Блинкена, за год после начала спецоперации доходы России от нефти снизились на 43 процента, в том числе из-за введённого Западом потолка цен на российские энергоресурсы.
"Москва не вернет рынки, которые потеряла в Европе", — заявил американский госсекретарь.
Но в общем, нельзя сказать, чтобы сказанное им стало сюрпризом. Американские и европейские официальные лица всячески подчёркивают, что антироссийские санкции эффективны. Хотя многие представители экспертного сообщества — и на Западе в том числе — относятся к этим утверждениям весьма критически.
Разумеется, нельзя говорить о том, будто западные санкции не доставляют России проблем. Однако же когда политики и чиновники в США и в странах Евросоюза пытаются подчеркнуть эффективность ограничительных мер, то они — если очень мягко выразиться — сильно преувеличивают.
К слову, аналитики Kasatkin Consulting (в этой компании работают бывшие сотрудники ушедшей из России Deloitte) отметили, что крупнейшие российские нефтегазовые компании в 2022 году получили рекордную выручку в размере около 403 миллиардов долларов. Это на 26 процентов больше выручки 2021 года, когда они получили 321 млрд.
По оценкам экспертов, в нынешнем году выручка упадёт на 19 процентов, до 328 миллиардов долларов. Но хоть и падение, однако оно явно не совпадает с ожиданиями Байдена, Блинкена и Ко.
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