Блинкен: экономика России стала тенью

3:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Госсекретарь США Энтони Блинкен пошёл по нелёгкому пути американских президентов, которые брали на себя смелость оценивать состояние российской экономики. По его словам, сегодня экономика России — это тень той экономики, что была раньше.

Фото: Saul Loeb/AP

В январе 2015 года президент США Барак Обама заявил, что благодаря действиям Соединённых Штатов Россия якобы оказалась в международной изоляции, а её экономика — "разорванной в клочья".

В марте 2022 года президент США Джо Байден заявил, что после того, как против России были введены санкции, за один американский доллар стали давать 200 российских рублей.

Сейчас, находясь с визитом в Финляндии, госсекретарь США сообщил, что "сегодня российская экономика — это тень той экономики, которая была раньше, и лишь частица того, чем могла стать".

По его утверждению, золотовалютные резервы России якобы снизились больше чем в два раза, так же как и доходы от государственных предприятий, сообщает РИА "Новости".

Он также заявил, что в России приостановили или прекратили деятельность свыше 1,7 тысячи иностранных компаний, а якобы "миллионы" человек уехали из страны. По словам Блинкена, за год после начала спецоперации доходы России от нефти снизились на 43 процента, в том числе из-за введённого Западом потолка цен на российские энергоресурсы.

"Москва не вернет рынки, которые потеряла в Европе", — заявил американский госсекретарь.

Но в общем, нельзя сказать, чтобы сказанное им стало сюрпризом. Американские и европейские официальные лица всячески подчёркивают, что антироссийские санкции эффективны. Хотя многие представители экспертного сообщества — и на Западе в том числе — относятся к этим утверждениям весьма критически.

Разумеется, нельзя говорить о том, будто западные санкции не доставляют России проблем. Однако же когда политики и чиновники в США и в странах Евросоюза пытаются подчеркнуть эффективность ограничительных мер, то они — если очень мягко выразиться — сильно преувеличивают.

К слову, аналитики Kasatkin Consulting (в этой компании работают бывшие сотрудники ушедшей из России Deloitte) отметили, что крупнейшие российские нефтегазовые компании в 2022 году получили рекордную выручку в размере около 403 миллиардов долларов. Это на 26 процентов больше выручки 2021 года, когда они получили 321 млрд.

По оценкам экспертов, в нынешнем году выручка упадёт на 19 процентов, до 328 миллиардов долларов. Но хоть и падение, однако оно явно не совпадает с ожиданиями Байдена, Блинкена и Ко.