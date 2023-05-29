Матвей Северянин: честные отзывы об "утечке мозгов", нашей молодёжи и российской экономике

6:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

"Кто говорит, что из России уезжают самые молодые и умные, тот Россию не видел и не знает!" — так считает предприниматель, патриот, наставник молодёжи, автор 10 книг и основатель онлайн-школы, где обучают актуальным интернет-профессиям, Матвей Северянин. Мы поговорили с ним о будущем российской экономики — молодом поколении россиян.

Фото: Личный архив Матвея Севрянина

— Матвей, у вас дом в лесу под Кировом, а не дворец в Лондоне, деньги вы не вывозите за рубеж. Необычно для российского предпринимателя.

— Для олигарха, возможно, необычно. А я не олигарх. На самом деле таких как я — много. Людей, которые просто делают своё дело на том уровне, чтобы зарабатывать самому и давать работу другим, и вкладываться в свою же страну. Большинство российских предпринимателей именно такие. Просто про нас говорить неинтересно. Никакие "расследователи" не снимут фильм "Матвей Северянин: разоблачение тайного миллиардера", потому что у меня дома нет слитков золота. Добиться того, чтобы я ругал свою страну на камеру, тоже не получится. Короче, на таком материале не хайпанёшь.

— Почему вы, молодой, обладающий знаниями и предпринимательской жилкой, не уезжаете куда-нибудь, где лучше кормят?

— Потому что меня хорошо кормят дома, спасибо. Я много путешествовал, видел десятки стран, примерял другие образы жизни, но мне хорошо в России. У меня нет каких-то пафосных мечтаний жить в небоскребе с видом на Манхэттэн, мне лучше у себя на земле, в своём доме, где я могу в любой момент затопить баню или сходить на речку, где вокруг сосны. В профессии я реализовался, помогаю реализоваться новому поколению. Тут я приношу пользу, а там я никому не нужен.

— Возможно, вы исключение? Есть же распространённое мнение, что молодые мозги стремятся утечь за границу.

— Кто-то стремится. Наверное, фантазируют, что "там" больше работы, денег, перспектив. Но я вижу обратное.

Из последней волны уехавших даже не вспомню примеров, кто бы стал после "эмиграции" успешнее, чем был в России. Продолжают работать на российских работодателей, только тратят бешеные деньги на съёмное жилье в каком-нибудь Казахстане. Я лучше эти лишние 60 000 рублей каждый месяц и дальше буду на благотворительность тратить, детскому дому в своём районе передавать — больше толку.

Но главное, что в России-то работы — поле непаханое. Особенно сейчас, когда есть интернет. Любой, у кого есть голова не плечах, не самый навороченный компьютер или даже смартфон и готовность потрудиться, может достойно жить, кормить себя и семью. И для этого не надо ехать куда-то за длинным рублем. Не то что за границу, даже Москву покорять не обязательно.

— Например?

— Одна из самых популярных наших программ — программа поддержки молодых авторов Телеграма. Мы обучаем, как создать и вести в Телеграме свой канал так, чтобы он с первого же месяца начинал приносить деньги. А дальше вы сами решаете, достаточно ли вам получать с него 25 000 рублей ежемесячно без серьёзных трудозатрат или делаете это основной работой и увеличиваете доход.

Кроме этого, сегодня экономике нужны тысячи людей, которые делают сайты, наполняют их текстами и визуалом, настраивают рекламу в интернете, ведут страницы компаний в соцсетях, блоги и паблики. В школе Матвея Северянина люди узнают: в интернете можно не только отзывы и комментарии писать, а всерьёз работать.

Через нашу онлайн-школу каждый год проходит больше 3 000 человек. И те, кто не ленился, делал все уроки, выполнял самостоятельные задания, задавал вопросы — сегодня имеют стабильный доход выше среднего по их региону, работая в свободном графике из дома, а не в офисе с утра до вечера.

Мы выдаём дипломы государственного образца, помогаем с трудоустройством, самых активных берём к себе на работу. Средняя зарплата наших сотрудников — 50 000 рублей. А ведь многие из них живут в крошечных городках, где нет никакой работы офлайн.

У одного из наших выпускников, например, родом он из деревни, мама с высшим образованием работала за 13 000 рублей. А он выучился на SMM-специалиста, открыл своё агентство и зарабатывает 200 000 рублей в месяц. Кстати, он не поехал в Москву, живёт и трудится в областном центре — на благо экономике своей области.

— В регионах много таких ребят?

— Тысячи! Я вижу их лично каждый раз, когда мы организуем бизнес-туры: короткие поездки, где собираются активные молодые предприниматели со всей России, учатся бизнесу, общаются и открывают для себя красивые города нашей страны.

Все они хотят жить в родных местах, поближе к семье, к привычной природе, приносить пользу родному региону, и при этом получать столичную зарплату. Поэтому для многих из них удалённая работа в интернете — идеальное решение.

Просто они не ноют, что государство им что-то должно, а сами ищут возможности для обучения, развития.

Всё, чем государство может помочь желающим потрудиться — оно помогает. Стать самозанятым можно за 10 минут, скачав приложение. Зарегистрировать ИП тоже несложно: госуслуги, МФЦ, всё удобно, электронно и быстро. Налоги для самозанятых у нас одни из самых низких в мире: 4-6%. Главное — не ждать, что вам дадут рыбки, а брать в руки удочку.

Активная трудолюбивая молодёжь — двигатель развития любого региона, поэтому я очень рад, что делаю вклад в их обучение, показываю им путь, как можно достойно жить, не покидая родные края.

И я уверен, что пока такие ребята в стране есть, не страшны нам никакие кризисы и санкции. Не дождутся!