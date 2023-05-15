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Ирина Гусакова

Топ-3 популярных ошибок начинающих визажистов

5:11
Экономика » Правила игры

Со страхом перед первым шагом в профессии когда-то сталкивался каждый из нас. Визажисты — не исключение: даже если новичок уверен в своих навыках, отсутствие опыта реальной работы приводит к ошибкам. Некоторые из них — пустяки, но есть и такие, которые могут стоить специалисту репутации.

Топ-3 популярных ошибок начинающих визажистов
Фото: pixabay. com

Какие неверные шаги делают визажисты в начале карьеры и как пройти этот этап с меньшими потерями — рассказала читателям Pravda.Ru ведущий российский визажист, международный преподаватель Яна Панфиловская.

Популярные ошибки у начинающих визажистов

Первая ошибка: неумение работать с клиентом и отсутствие сервиса

Учебные программы, по которым готовят будущих мастеров, к сожалению, часто не включают основы работы с целевой аудиторией, маркетинга и психологии. Однако эти знания по важности уступают только непосредственно практическим навыкам макияжа.

Какие проблемы возникают вследствие этой ошибки:

  • Отсутствие сервиса. В том числе создание положительного впечатления при знакомстве, предложение услуг и выгод, доказательство своих навыков, обработка возражений. Последние и вовсе вводят новичков в ступор. Когда мастер слышит неудобный вопрос — он "сыпется”, впадает в панику и не знает, что ответить.
  • Неумение вести диалог во время работы. Например, молчание со стороны визажиста. Он не уточняет детали: какие оттенки любит человек, комфортна ли будет та или иная деталь и т. д. В результате может оказаться, что клиент представлял себе другой результат.

Когда начинающий специалист выпускается из образовательного центра или школы макияжа, у него много комплексов и страхов. Это естественное состояние, когда нет опыта. Но знания психологии и маркетинга помогают действовать по четким алгоритмам в рабочих ситуациях.

Поэтому при выборе программ обучения лучше отдать предпочтение тем, где учат не только создавать красивый тон и рисовать стрелки, но и выстраивать сервис. Обратите внимание на то, работает ли сам преподаватель с клиентами, есть ли у него в этом большой опыт, а также изучите кейсы школы. Популярность образовательного центра важна, но только после предыдущих параметров.

Вторая ошибка: экономия на косметике и материалах

Новички часто стараются покупать средства подешевле: кто-то боится, что вложения не оправдают себя, а кто-то ещё не заработал на дорогую косметику.

Начинающему мастеру особенно важно произвести положительное впечатление о себе. Результат зависит как от навыков визажиста, так и от качества материала.

Плохой продукт может привести к раздражению кожи, аллергическим реакциям, неопрятному внешнему виду. Тушь сбивается в комочки, тени скатываются в складке века, тон не выдерживает и двух часов и начинает "плыть”. Стоит ли говорить, что после такого опыта клиент точно не вернётся к мастеру?

Кроме того, от визажистов ожидают профессионального подхода и использования высококачественных средств, поэтому экономия может отразиться на репутации и доходах.

При этом хорошие материалы — не обязательно люксовые. Есть много достойных товаров и в среднем ценовом сегменте. Но качество должно быть на первом месте. Стойкий красивый макияж с использованием хорошей косметики — гарант того, что все затраты окупятся неоднократно.

Третья ошибка: произвольная ценовая политика

Это и завышение ценника до уровня профессионалов со стажем, и слишком низкая планка, при которой окупаются только расходные материалы.

В случае с высокой ценой скептики будут задаваться вопросом: какие гарантии я получаю за эти деньги? У начинающего визажиста мало интересных кейсов и отзывов. И даже если мастер невероятно талантлив, придётся сначала "работать на имя”, чтобы потом имя работало на вас.

Низкую цену часто ставят в погоне за клиентом. Им кажется, что "за копейки” к ним придут толпы желающих. В реальности работа приводит к скорому выгоранию. Потраченные силы, а также средства на косметические продукты просто не окупаются, а работа изматывает.

Определение цены услуг должно быть обоснованным и конкурентоспособным. Для этого можно:

  • изучить цены на рынке,
  • провести маркетинговое исследование,
  • опросить потенциальных клиентов,
  • учитывать свои денежные, моральные и временные затраты.

Чтобы получить славу "дорогого” визажиста, важно обучиться не только техническим навыкам макияжа, но и основам построения бизнеса и личного бренда. Это сложно, но от того ещё интереснее. Понимать, чего хочет потребитель, найти к нему подход и предложить качественную услугу: именно так из новичка можно вырасти до топового мастера.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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