Выйти из зерновой сделки: что может сделать Россия после атаки беспилотников на Кремль

2:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Понятно, что после ночной атаки украинских беспилотников на Кремль будет много разных предложений насчёт того, как Россия могла бы ответить. Вариантов на самом деле у Москвы много. И, предположим, что одним из них могло бы стать прекращение участия в так называемой черноморской зерновой инициативе.

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В среду генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что сделал Москве, Киеву и Анкаре предложение по улучшению черноморской зерновой инициативы. По его словам, в Кремле изучают его предложение и намерены дать ответ, сообщает РИА "Новости".

"Я выступил с новым предложением по расширению, улучшению и продлению черноморской инициативы президентам РФ, Украины и Турции. Меня проинформировали, что Кремль изучает предложение и, что ответ на мое предложение будет", — сказал Гутерреш на пресс-конференции в Найроби.

"Мы активно взаимодействуем. Если вы спросите, оптимистичен ли я, я отвечу: я не оптимистичен, я не пессимистичен, я привержен. Думаю, это полезно для мира и для сторон, и ООН сделает всё, что в её силах, чтобы это (продление сделки) произошло", — заявил генсек ООН.

Сегодня же ситуацию с зерновой сделкой прокомментировал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Встреча Турция — Россия — Украина в Стамбуле 5 мая имеет важное значение для будущего зернового коридора. Если встреча не принесет положительного результата, поставки зерна могут прекратиться 18 мая. При отсутствии положительного решения могут возникнуть серьёзные проблемы в мировых поставках продовольствия", — заявил Калын.

Ранее Минобороны Турции сообщило о планируемой на 5 мая в Стамбуле встрече делегаций Турции, РФ и Украины по обсуждениям продления зерновой сделки. Срок действия действия сделки завершается 18 мая.

В Москве, напомним, неоднократно выражали сомнения в возможности продления сделки. Поскольку с момента её запуска не были выполнены условия участия в ней России: так и не были устранены ограничения по экспорту российской сельхозпродукции.

В то время как Украина получает многомиллиардные прибыли от экспорта.

В связи с сегодняшними событиями в российской столице возникает вопрос, не стоит ли России рассмотреть возможность прекращения участия в черноморской зерновой инициативе? Это стало стало бы вполне понятным ответом на выходку Киева (очередную, надо отметить).

И конечно, это не единственный вариант. Впрочем, ответные действия могут и не ограничиваться каким-то одним действием.

Так вот зачем Путин продлил "зерновую сделку"