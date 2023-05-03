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Антон Куликов

Выйти из зерновой сделки: что может сделать Россия после атаки беспилотников на Кремль

2:51
Экономика

Понятно, что после ночной атаки украинских беспилотников на Кремль будет много разных предложений насчёт того, как Россия могла бы ответить. Вариантов на самом деле у Москвы много. И, предположим, что одним из них могло бы стать прекращение участия в так называемой черноморской зерновой инициативе.

Выйти из зерновой сделки: что может сделать Россия после атаки беспилотников на Кремль
Фото: ©Shutterstock/Fotodom

В среду генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что сделал Москве, Киеву и Анкаре предложение по улучшению черноморской зерновой инициативы. По его словам, в Кремле изучают его предложение и намерены дать ответ, сообщает РИА "Новости".

"Я выступил с новым предложением по расширению, улучшению и продлению черноморской инициативы президентам РФ, Украины и Турции. Меня проинформировали, что Кремль изучает предложение и, что ответ на мое предложение будет", — сказал Гутерреш на пресс-конференции в Найроби.

"Мы активно взаимодействуем. Если вы спросите, оптимистичен ли я, я отвечу: я не оптимистичен, я не пессимистичен, я привержен. Думаю, это полезно для мира и для сторон, и ООН сделает всё, что в её силах, чтобы это (продление сделки) произошло", — заявил генсек ООН.

Сегодня же ситуацию с зерновой сделкой прокомментировал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Встреча Турция — Россия — Украина в Стамбуле 5 мая имеет важное значение для будущего зернового коридора. Если встреча не принесет положительного результата, поставки зерна могут прекратиться 18 мая. При отсутствии положительного решения могут возникнуть серьёзные проблемы в мировых поставках продовольствия", — заявил Калын.

Ранее Минобороны Турции сообщило о планируемой на 5 мая в Стамбуле встрече делегаций Турции, РФ и Украины по обсуждениям продления зерновой сделки. Срок действия действия сделки завершается 18 мая.

В Москве, напомним, неоднократно выражали сомнения в возможности продления сделки. Поскольку с момента её запуска не были выполнены условия участия в ней России: так и не были устранены ограничения по экспорту российской сельхозпродукции.

В то время как Украина получает многомиллиардные прибыли от экспорта.

В связи с сегодняшними событиями в российской столице возникает вопрос, не стоит ли России рассмотреть возможность прекращения участия в черноморской зерновой инициативе? Это стало стало бы вполне понятным ответом на выходку Киева (очередную, надо отметить).

И конечно, это не единственный вариант. Впрочем, ответные действия могут и не ограничиваться каким-то одним действием.

Так вот зачем Путин продлил "зерновую сделку"
Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы оон турция антониу гутерреш
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