Российская власть часто оказывалась бессильна в борьбе с голодом

0:17 Your browser does not support the audio element. Экономика Аграрный сектор Земледелие

Сегодня наша власть говорит о продаже российского зерна за границу. Мол, санкции, трудные времена, но зерно есть. Сегодня, оно есть, а если завтра не будет? Никто не знает, сколько продлятся трудные для России времена. А хлебушек — он всегда помогал в трудные времена. Пусть даже по карточкам, как в годы двух мировых войн, но русским хлебом негоже разбрасываться. Иначе мы вернёмся к не лучшим временам, когда в стране был голод.

Погода крестьян не всегда баловала

Это сейчас наши недруги, как и враги в самой стране, десятки лет твердят в российских СМИ о "голодоморе". Но чёрт с ними, русских и так песочили за сотни лет в тамошней прессе. Но вот "голодомор" — это политическая пропаганда, которая является русофобским приёмом. Ведь никто не говорит о "голодоморе" в Ирландии или Индии, где сотни тысяч, миллионы умирали с голода. И памятники там не стоят. Но вот, Россия.

Увы, голод наши предки испытывали на себе сотни лет. И, как отмечают летописи, конечно, были случаи каннибализма. Это было и во Франции, и в Германии. Но лягушек мы есть так и не научились. Так что, здесь речь пойдёт о зерновых. Пшенице и ржи. А с ними никакой голод не страшен.

Голод охватывал нас с незапамятных времён. А иной раз приводил к смене режима, как во времена царя Бориса Годунова. Приближённые предпочитали продавать втридорога зерно из царских запасов, которое должно было идти голодному населению страны в регионах. Почва для переворота была готова.

Подчеркну, что случаи голода, засухи и неурожаев, которые происходили на территории Российской империи и Советского Союза на протяжении нашей истории, были нередки. Как утверждают историки, с начала XI и до начала XVII века на территории России на каждое столетие приходилось до восьми неурожаев, которые повторялись через каждые 13 лет, вызывая иногда длительный голод.

А причины неурожаев были очевидны. Россия — зона рискового земледелия: от естественных (засухи, неурожаи, малых осадков), природных — саранча, так и экономических — Смутные времена, войны, революции. Или просто преступное разгильдяйство политических лидеров, как в годы коллективизации. Хрен редьки не слаще.

Царская власть оказалась бессильна в борьбе с голодом

Крупнейший голод был в 1871 году при Александре II. Для оказания помощи голодающим тогда были привлечены земства, Красный Крест, Хирургическое общество имени Н. И. Пирогова. В 1891–1892 годах нас поразил экономический и эпидемический кризис, охвативший основную часть Черноземья и Среднего Поволжья — население 36 миллионов человек. Причина та же — сильнейший неурожай, который и поразил экономически слабые крестьянские хозяйства. К тому же, запасы зерна в государственной копилке отсутствовали. Помогать было нечем. Цены на продовольствие росли, а спрос и цены на труд крестьян в зоне неурожая падали. Появилась реальная опасность массового голода и краха сельского хозяйства.

Помощь голодающим начали оказывать в форме продовольственной ссуды зерном, закупая его втридорога в других регионах. Плюс недостаток питания в зоне голода усугубил эпидемический кризис. Недоедание — хорошая почва для развития холеры и тифа. Причём, голод затронул в основном южные районы. Количество умерших было огромно — около 400 тысяч человек.

Хотя в то время появилось немало книг, посвящённых голоду в России и социально-экономической составляющей, но, как утверждали современники, разделить воздействие голода и инфекций не представляется возможным. Считали, что смертей исключительно от голода было мало. Хотя, читая дневниковые художественные записи писателя Владимира Короленко "В голодный год", в это верится с трудом. Критики тогда писали: "Образы проникают в душу, потрясая её гораздо сильнее, уча милосердию и участию к ближнему гораздо настойчивее, чем целые трактаты об урожае и неурожае".

Во времена царя Николая II отношение к голодающему населению почему-то изменилось. Были урезаны права земства по борьбе с голодом, а в 1911 и 1912 годах вообще запретили участие земств, Красного Креста и благотворительных организаций в оказании помощи голодным. Тогда же был издан указ "О приготовлении хлеба из барды и соломенной муки, как могущего заменить употребление обычного ржаного хлеба". Такой "хлеб" начало делать уже Временное правительство в 1917 году. А нам всё твердят о "голодоморе". Только в 1911 году царские министры впервые приняли решение импортировать зерно для борьбы с голодом. Хотя, судя по гражданской войне в России и борьбе с кулачеством, хлебушка в стране было достаточно. Но вот продавать его по государственным закупочным ценам никто не хотел.

Действия руководства страны по организации помощи голодающим были критически оценены современниками. Особенно теми, которые посчитали, что голод стал начальной точкой в развитии конфликта между самодержавной властью и обществом.

И всё же помощь голодающим оказывалась, особенно со стороны волонтёров. Наиболее эффективной формой общественной помощи крестьянам оказались благотворительные столовые. Такие же будут впоследствии организованы на территории Советской России в начале 1920-х годов. Кстати, с большой помощью из-за рубежа. И на том спасибо.

Уже в СССР, в годы Хрущёва, мы начали закупать высокосортную пшеницу за границей. А ведь была распахана целина, элеваторы были полны, но власть запасалась зерном на тяжёлые времена.