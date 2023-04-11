На сайте AfterShock. News был сделан аналитический разбор и подготовлен текущий срез важнейших физических индикаторов глобальной экономики — индустриального производства ключевых стран и планеты в целом. О том, какие ключевые моменты можно вынести из этого отчета, рассказал читателям Pravda.Ru российский политический блогер Сергей Брекотин.
Как отмечает эксперт, впервые с крахов 2008–2009 и 2020 годов глобальное индустриальное производство сокращается. Пока рано говорить, что глобальный пик индустриального производства уже пройден. Ещё возможны разовые ужимки и напряги, чтобы временно подстегнуть производство, но что можно говорить — пик глобального производства если не пройден сейчас, то очень близок к тому.
Международная торговля в физических объёмах глобально сокращается три месяца подряд. Забавно, что в долларах она ещё пыжится и растёт, привет инфляции.
"Из приведенных данных становится очевидно, что европейские страны и Япония находятся в кризисе уже не первый год. И причины его отнюдь не в "ковиде" и СВО. Проблемы начались с исчерпанием собственной ресурсной базы.
США на текущий момент смотрятся намного лучше, чем Европа или Япония, но индустриальное производство с 2000 года, практически не выросло. А прошло 23 года. То есть за 23 года индустриальное производство в США выросло только на 11,06% что меньше, чем у России +96,92, Индии +197,28% и Китая +813,07%", — отметил эксперт.
Очевидно, что если текущие процессы по развитию индустриального производства в мире продолжатся, то через несколько десятилетий западные страны (кроме США) превратятся в промышленных карликов. Поэтому, чтоб не терять свой политический и промышленный вес, Запад вынужден эскалировать конфликты по всему миру, чтоб устроить мировой кризис и поменять правила игры. Мы ж этому сопротивляемся. Поэтому и вызываем такой гнев, резюмировал блогер.
На Украине продолжаются гонения киевского режима на УПЦ, которые сопровождаются серией странных смертей участников и организаторов религиозного рейдерства.