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Ирина Гусакова

Политический блогер: "Запад вынужден идти на конфликт"

6:56
Экономика

На сайте AfterShock. News был сделан аналитический разбор и подготовлен текущий срез важнейших физических индикаторов глобальной экономики — индустриального производства ключевых стран и планеты в целом. О том, какие ключевые моменты можно вынести из этого отчета, рассказал читателям Pravda.Ru российский политический блогер Сергей Брекотин.

Политический блогер: "Запад вынужден идти на конфликт"

Европа и Япония в экономическом кризисе

Как отмечает эксперт, впервые с крахов 2008–2009 и 2020 годов глобальное индустриальное производство сокращается. Пока рано говорить, что глобальный пик индустриального производства уже пройден. Ещё возможны разовые ужимки и напряги, чтобы временно подстегнуть производство, но что можно говорить — пик глобального производства если не пройден сейчас, то очень близок к тому.

Международная торговля в физических объёмах глобально сокращается три месяца подряд. Забавно, что в долларах она ещё пыжится и растёт, привет инфляции.

Итоги экономического отчёта

  • В Китае индустриальное производство выросло по сравнению с тем же месяцем год назад на 2.4% (что мало для Китая) и на 28.64% относительно 2019 года.
  • Индустриальное производство в России по сравнению с тем же месяцем год назад сократилось на 1.6% и в плюсе на 5.97% относительно 2019 года. 
  • Индия в плюсе по сравнению с тем же месяцем год назад на 5,17% и на 9.0% относительно 2019 года.
  • Индустриальное производство США выросло по сравнению с тем же месяцем год назад на 0.32%, и в минусе на 0.8% относительно 2019 года (хуже, чем у России). В сравнении с 2007 годом жалкие +1.25%.
  • Индустриальное производство Германии в минусе на 1.23% по сравнению с тем же месяцем год назад и на 6.88% относительно 2019 года. 
  • У Италии +1.86% относительно 2022, -2.26% относительно 2019. 
  • У Франции -2.11% относительно 2022, -6.87% относительно 2019. 
  • У Британии хаос в статистике, есть все основания считать цифры сфальсифицированными, так как они противоречат данным, которые они сами давали ранее (падение относительно 2019 года вдруг превратилось в рост). 
  • У Японии минус 3,82% относительно 2022 и минус 11.34% относительно 2019. 
  • У Польши наблюдался быстрый рост в предыдущие годы, но сейчас началось падение — на 0.98% относительно 2022, что намекает, что предыдущий бум был основан на ресурсах, получаемых из бывшего Советского Союза, так что теперь они явно в ярости. 

"Из приведенных данных становится очевидно, что европейские страны и Япония находятся в кризисе уже не первый год. И причины его отнюдь не в "ковиде" и СВО. Проблемы начались с исчерпанием собственной ресурсной базы.

США на текущий момент смотрятся намного лучше, чем Европа или Япония, но индустриальное производство с 2000 года, практически не выросло. А прошло 23 года. То есть за 23 года индустриальное производство в США выросло только на 11,06% что меньше, чем у России +96,92, Индии +197,28% и Китая +813,07%", — отметил эксперт.

Очевидно, что если текущие процессы по развитию индустриального производства в мире продолжатся, то через несколько десятилетий западные страны (кроме США) превратятся в промышленных карликов. Поэтому, чтоб не терять свой политический и промышленный вес, Запад вынужден эскалировать конфликты по всему миру, чтоб устроить мировой кризис и поменять правила игры. Мы ж этому сопротивляемся. Поэтому и вызываем такой гнев, резюмировал блогер.

Катасонов: "Мировая экономика - это пирамида". Кто нами управляет на самом деле?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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