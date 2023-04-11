Эксперт рассказала, как создать личный бренд в соцсетях

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Личный бренд — это образ и репутация личности, которые формируются и поддерживаются в том числе через социальные сети и СМИ. При этом это не просто профиль или страница, а управляемый инструмент самореализации и продвижения своих достижений и опыта. Зачем нужен личный бренд — рассказала читателям Pravda.Ru эксперт Светлана Захарова.

Зачем нужен личный бренд

Расширение сферы влияния

Управление личным брендом — это необходимость нашего времени. Давно предприниматели перестали конкурировать только на уровне цен, наличия парковки и даже сервиса. Вперёд вышли люди. Конкуренция перешла на уровень ценностей, мыслей, поступков конкретного человека. Реальность такова, что просто делать свою работу хорошо уже недостаточно — важно об этом ещё и говорить.

Люди покупают у людей. Особенно в социальных сетях. Социальные сети и СМИ — это мощные средства распространения информации, которые позволяют влиять на мнение тысяч и миллионов пользователей, позволяют заявлять о себе и максимизировать эффект от каждого действия и сказанного/написанного слова.

Установление экспертного статуса

Сформулированный личный бренд позволяет показать экспертизу в своей области и фиксировать статус эксперта. Это позволит стать лидером в своей нише, отстроиться от конкурентов и привлечь к себе новых клиентов и подписчиков.

Создание личной связи

Человек с сильным личным брендом вызывает доверие и помогает установить крепкую личную связь с людьми: это как дружба в новом масштабе. К вам приходят те, кому откликаются ваши мысли, ценности, взгляды на жизнь, вы создаёте общие точки интересов и управляете ими. Это без вариантов приводит к новым возможностям, совместным проектам, инвестициям в вашу работу и даёт возможность работать и взаимодействовать только с теми людьми, которые вам приятны.

Как создать личный бренд в социальных сетях и СМИ

Определите свой стиль.

Он уже есть у каждого, задача — увидеть его и упаковать. Каждый человек — уникален, у каждого есть свой неповторимый пройденный жизненный опыт, сформированная позиция относительно разных событий и явлений, манера речи, внешность. Стиль — это то, что делает вас вами, это фундамент построения личного бренда и формирования грамотного образа.

Создайте качественный контент.

Контент — это всё, что мы транслируем в соцсетях и СМИ: инфоповоды, видеоролики, тексты, фото. Каждая строчка, каждое написанное слово формируют наш образ в глазах зрителей, они должны соответствовать тому образу, который мы определили.

Контент должен быть целевым, качественным и вовлекающим. Ключевая характеристика — он должен быть регулярным и выверенным, интересным автору в первую очередь: проявляться следует в тех форматах, в которых легко, так стиль автора не будет потерян и, как следствие, будет считан верно.

Научитесь использовать социальные сети и СМИ.

Социальные сети и СМИ — это не просто платформы для публикации информации, здесь есть свои правила и алгоритмы работы, их знание приведёт вас к успешному и быстрому росту узнаваемости личного бренда. Изучите правила игры и научитесь грамотно использовать социальные сети и СМИ.

Будьте активным.

Для того, чтобы продвинуть свой личный бренд, необходимо быть активным не только в офлайне, но и в социальных сетях и СМИ. Дружба и доверие — всегда про диалог, про коммуникацию, поэтому всегда задавайте открытые вопросы, делитесь искренним, отвечайте на комментарии и ищите новые способы заяить о себе открыто.

Создайте сообщество.

Создавайте своё сообщество в социальных сетях и СМИ. Это позволит укрепить ваш личный бренд и получить дополнительные возможности для продвижения.

В заключение личный бренд — это важный инструмент самопродвижения в социальных сетях и СМИ. Это одновременно и инструмент развития бизнеса, и инструмент продвижения личности в качестве эксперта, а для кого-то возможность получить признание. Главное — быть открытым, придерживаться своего стиля и создавать аудио-, видео- или текстовый контент, который будет актуальным для вашей аудитории.

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