Лоббисты в деле: как депутаты блокируют законопроекты

5:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Госдуме никак не придут к согласию, и яблоком раздора стал законопроект о регулировании сварочных работ на опасном производстве. Правительственный законопроект о поправках в закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" игнорируется ответственными комитетами уже с октября прошлого года, даже несмотря на то, что речь идёт не только о предотвращении ущерба предприятиям, но и сохранении человеческих жизней. Почему же законопроект до сих пор не вынесен на голосование? Возникает даже логичный вопрос: не намереваются ли лоббисты вывести важную отрасль из-под контроля государства?

В принятии поправок в закон заинтересованы многие стороны:

крупные госкорпорации,

компании ВПК,

объединения промышленников и бизнесмены.

Стоит отметить, что кабмин и был автором поправок, и проволочками с их принятием обеспокоен лично спикер Вячеслав Володин.

Поправки к закону предполагают сохранение аттестации для тех исполнителей работ, которые занимаются сваркой, до выхода на опасные объекты. Таким образом, государство, исключив излишний надзор за бизнесом, оставляет за собой право отсева шабашников и любителей экономить на безопасности. Однако выступающие против депутаты фракций "Единая Россия" и ЛДПР Павел Завальный и Станислав Наумов так не считают. Они прилагают все усилия, чтобы Ростехнадзор не смог осуществлять контроль.

Что любопытно, Павел Завальный — опытный производственник и до недавнего времени активно поддерживал систему аттестации сварочного производства Ростехнадзора. Что же ввело его в заблуждение…или кто?

Видимо, нашлись лоббисты, представляющие интересы тех, для кого проверки со стороны госоргана станут помехой для получения больших денег. И если посмотреть на проблему глубже, то становится понятно, кто этому поспособствовал. Для начала стоит задаться вопросом, почему в составе "широкой общественности", которую депутаты неоднократно собирали для обсуждения инициативы, большинство не имело к этому вопросу никакого отношения. Оказывается, столь странный состав формировался благодаря протекции помощника депутата Наумова — Виктора Поливаева. И тут начинается самое интересное.

Как помощник Наумова пошёл против государства

Поливаев с 2001 года был учредителем и главой трёх красноярских организаций, которые последовательно закрывались госорганами из-за отсутствия признаков деятельности, но предприимчивый бизнесмен плодил новые, и так вплоть до 2010 года. В 2009 году он зарегистрировал ИП, которое было ликвидировано спустя 11 лет по той же причине. Думая, чем бы ему ещё заняться, он вдруг открыл для себя новое поле для бурной деятельности — и учредил "Профессиональное сообщество сварщиков" и "Союз наставников". Впрочем, и тут не заладилось — в 2021 году обе организации ликвидировали. А Виктор Поливаев перебрался в Госдуму и стал помощником депутата Наумова. Он-то и подсуетился, когда речь зашла о поправках к закону, в красках поведал депутату о "ненужности" законопроекта. А как быть иначе, если у тебя в друзьях представители бизнеса, выступающие против госнадзора. Состоялась целая череда спланированных круглых столов и собраний, где по заранее подготовленному сценарию озвучивались нелепые и даже лживые доводы, дискредитирующие законную деятельность Ростехнадзора и само 74-летнее существование государственного надзора в сварке.

Стоит отметить, что участниками заседаний пытались стать и реальные представители сферы, но этому помешал Наумов. Он же и убедил коллегу Павла Завального выступить с критикой законопроекта. Теперь парламентарии с гордостью говорят об экономической целесообразности и свершившейся защите интересов бизнеса, проигнорировав при этом мнение правительства РФ, Федерального органа исполнительной власти, да и самого бизнеса тоже.

"Экономическая целесообразность" — опасное словосочетание, прочно засевшее в головах у многих чиновников. Как раз по причине экономической целесообразности одна из известных топливных компаний в Норильске перестала проводить требуемые проверки и допустила разрушение своего нефтехранилища, приведшее к катастрофическим последствиям для экологии целого региона? На фоне последствий отмены государственного регулирования в сварке экологическая катастрофа в Норильске покажется незначительным происшествием.

Попытка отмены государственного механизма контроля, десятилетия исправно обеспечивавшего промышленную безопасность страны — что это, как не стремление развалить страну изнутри? Почему отдельные депутаты не видят этой очевидной опасности?

Остаётся надеяться на то, что во внимание всё-таки будут приняты не лживые доводы сомнительного горе-бизнесмена Поливаева и его подельников, а подтвержденное и взвешенное мнение подавляющего большинства представителей сварочной отрасли страны, поддерживающей сохранение государственного регулирования в сварке.