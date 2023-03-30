Бегут во время СВО: экономист-банкрот Марат Айдагулов собрался в Лондон

5:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Специальная военная операция, которая проводится Россией в настоящий момент, является подарком для всего рода серых мошеннических схем, так как взгляд правительства и органов сконцентрирован на внешних сферах. Как говорят, для "решал" настали золотые времена. Под этот шумок многие мошенники и коррупционеры пытаются в спешном порядке покинуть пределы РФ.

Так, оказывается, всем известный "эксперт по всем вопросам" Марат Айдагулов готовит себе почву в Лондоне через покупку рекламного материала в местных СМИ. В самой статье все по классике: Айдагулов против СВО, готов помогать Украине, бежавшим людям из СНГ, да и вообще борец за все хорошее против всего плохого в "варварской России".

Как относиться к России, СВО и где жить — самостоятельный выбор каждого человека, который никак не ограничивается Россией. Вопрос лишь в том, что Айдагулова подозревают в том, что он "зарабатывает на доверии", берет деньги в долг под развитие всякого рода бизнесов, но потом внезапно прогорает, предварительно переписав основное имущество на подставных лиц. За его плечами десятки обанкротившихся компаний, банкротство как физического лица и масса обманутых инвесторов.

Убыточные компании Марата Айдагулова

На самом деле все компании, с которыми связан этот предприниматель, ликвидированы. Совпадение? Не думаем. Скорее это часть мошеннических схем.

В двух компаниях он был руководителем.

Общество с ограниченной ответственностью "Макма" с уставным фондом в 10 тысяч рублей было ликвидировано 21.09.2009. ООО ГК "Пожтехсервис (ПТС)" со статусным фондом в 10 тысяч рублей ликвидировано 06.12.2018.

При таком небольшом уставном капитале ООО ГК "ПТС" числится в 19 судебных арбитражных делах на общую сумму в 21 миллион рублей.

Также имеются данные о 13 спорах касательно договорных правоотношений. Есть и долги. Найдены сведения о наличии 3 исполнительных производств в отношении ООО ГК "ПТС", из которых 2 взыскания и 1 задолженность.

Еще в трех компаниях Айдагулов был учредителем.

В том же ликвидированном ООО "Макма" он был не только руководителем, но и сооснователем.

ООО "Предприятие Пожтехсервис" со статусным капиталом в 3 миллиона рублей было ликвидировано 24.10.2013.

У этой организации имеется шлейф судебных разбирательств. Так, ООО "Предприятие Пожтехсервис" числится в 17 арбитражных делах на общую сумму 46 миллионов рублей. Добавим к этому еще 6 споров о договорных правоотношениях.

И еще одно ООО "Нижегородский центр мусульманской культуры" со статусным капиталом в 1 миллион рублей было ликвидировано 18.11.2021.

Как живет "банкрот" Марат Айдагулов

Скандалы вокруг Марата Айдагулова не утихают. О наиболее громком писали "Комсомольская правда" и "Московский комсомолец".

Располагающая улыбка и статус общественного деятеля, а также эксперта по международному сотрудничеству позволяют Айдагулову уже 12 лет "привлекать инвестиции". Для примера, по заявлению москвича Олега Смирнова, его семейство стало жертвой Айдагулова. Последний, по словам потерпевших, сначала втерся в доверие, узнав, что у семьи имеются финансовые накопления, а потом попросил в долг 43 миллиона рублей под расписку и договор, обещая баснословные проценты от прибыльного бизнеса.

При всем этом Айдагулов признан судом банкротом, однако передвигается исключительно на люксовых автомобилях.

Переедет ли Айдагулов в Лондон

Похоже, это зависит от расторопности правоохранительных органов. Очевидно, что череда статей о правильном русском чудо-экономисте Марате Айдагулове в зарубежных СМИ -спланированные первые шаги по отбеливанию себя. Никому не хочется приехать в Лондон и попасть под конфискацию или под санкции как "неправильному русскому", в том числе от этого, видимо, и пытается застраховаться Айдагулов.

Что последует дальше? В ближайшее время Айдагулов, возможно, перепишет или уже переписал по доверенности свои активы и имущество в России. Скорее всего, перед Лондоном Марат Айдагулов поедет в отпуск в Турцию и какое-то сообщение в СМИ не позволит ему вернуться в Россию.

Для инвесторов в РФ все будет, по-видимому, печальнее. Как только Айдагулов покинет пределы РФ, можно будет забыть о хоть каких-то шансах вернуть деньги. А от Айдагулова они услышат известную песню: "Я все бы вернул, но видите как, это все Россия, все отобрали, и денег нет".