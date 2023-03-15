Бизнес-коуч: "Деньги — слабый мотиватор для выбора места работы"

2:30 Your browser does not support the audio element. Экономика Правила игры

Что предпочесть — материальное благополучие или удовлетворение и радость от работы? Чем человек должен руководствоваться, принимая такое решение? Как понять, что поступаешь правильно? Своим мнением с читателями Pravda. Ru поделилась блогер, предприниматель и сертифицированный бизнес-коуч по стандартам ICF и ACTР Алиса Котляр.

Деньги или интересная работа: что важнее

"Я тот человек, который всегда будет топить за интерес. Я верю в то, что когда человек занимается любимым делом, когда он искренне горит им и готов заниматься им даже бесплатно — деньги, как ответная реакция от мира, всегда придут! Потому что деньги — это показатель того, что ты на своём месте, идёшь по верному пути и несёшь ценность в этот мир", — отмечает Алиса Котляр.

Если ты реализован в работе и искренне любишь своё дело — это будет опорой в сложные моменты жизни. Это будет вдохновлять и мотивировать двигаться дальше, даже если на пути к успеху будут возникать трудности. А это обязательно случится. У каждого бывают моменты, когда кажется, что все усилия бесполезны, хочется всё бросить и просто лежать на полу и плакать.

Интерес будет заставлять тебя искать новые пути решения возникших проблем.

Ты поплачешь, вытрешь слезы, встанешь и пойдёшь делать своё дело дальше. Снова попробуешь и снова упадешь… В конце концов неудача — это огромный опыт и со временем ты научишься прекрасно ориентироваться в теме, станешь настоящим экспертом. Успеха можно добиться в любом деле, уверена Алиса Котляр.

"Неважно, кто ты: кинозвезда, певица, парикмахер или работник челябинского металлургического завода! Когда кайфуешь от своей деятельности, тебе хочется двигаться дальше, в итоге открываются огромные перспективы развития и роста, в том числе и финансового. Деньги же — слабый мотиватор. Когда ты делаешь что-то ради денег, в этом нет интереса, нет энергии и при любой сложности можно очень быстро "слиться". В этом случае большие деньги не придут, потому что ты просто не сможешь придумывать какие-то новые решения искать креативные выходы из проблемы. На это просто не будет сил", — уверяет эксперт.

Когда есть интерес, есть вдохновение, удовлетворение от работы — варианты развития бесконечны.