Если вы не Бендер, не играйте на бирже — затопчут

Один из 9-летних персонажей мультфильма "Южный парк" получает от бабушки на день рождения 100 долларов. Посоветовали сходить к брокеру. А век-то уже цифровой. Пацан отдаёт свои деньги брокеру, а через секунду следует ответ: "Упс, их уже нет". "Как так, нет?" — спрашивает паренёк. "Всё, не туда вложили", — последовал ответ очень грамотного маклера, делающего свои деньги на деньгах чужих.

Игра на бирже — это процесс принятия решений, связанный с покупкой и продажей ценных бумаг и направленный на получение прибыли. На бирже обращается большое количество различных ценных бумаг:

акций,

облигаций,

фьючерсов,

есть возможность покупки и продажи валюты.

Как определить: в какой момент, что именно купить, а что продать? А никак, для этого надо иметь массу вещей, которыми обычный гражданин не владеет. Деньги, инсайдеровская информация, модное в сегодняшней России слово "крыша" и нередко везение может сделать вас миллионером или "лузером".

"Биржевые спекуляции" всегда патронировало государство

И всё же игра на бирже — вещь доходная и полезная. Правда, человеколюбие здесь исключается. Читаем О`Генри.

Лица, которые занимаются покупкой и продажей ценных бумаг, вкладывают в них деньги, то есть занимаются обычной спекуляцией. Правда, в рамках закона. Ведь и закон имеет от "спекуляций" свои отступные. Игра на бирже — это более выгодное дело, чем вкладываться в откровенные финансовые пирамиды, которые ведут своё начало от криминальной игры в напёрсток.

Зная реалии, мы по-прежнему (если есть лишний миллион) пытаемся срубить лишнюю деньгу, влезая в разные рискованные предприятия, теряя средства по незнанию и по неопытности. Зарегистрировавшись в нужных конторах, вы, по крайней мере, имеете легальный выход на биржу и возможность, в случае обмана, оспорить его в суде. Понятно, что бедные здесь не ходят, но при наличии "лишних" денег вы всё же имеете возможность получить косвенный доход и стать богатым.

Вот так, ссылаясь на хорошую русскую поговорку — "смелым Бог владеет" — с началом промышленной революции в России банкирские конторы призывали вкладывать свои деньги в игру на бирже.

Но играть на бирже — это одно, а получать от неё дивиденды — совсем другое. Тем более, финансовая биржа, которая действует в законопослушной стране и не приемлет никаких криминальных схем, для страны — вещь весьма полезная. И не только для тех, кто вкладывает деньги, но и для бюджетной строки, которая могла бы профинансировать промышленность и социальные выплаты. К сожалению, Россия в течение столетий здесь всегда всё скидывала на всем известное слово — "воруют".

Любопытный штрих из прошлого, который весьма напоминает нам сегодняшнюю Россию с её нищенскими зарплатами и полным отсутствием социальной поддержки стариков. Слова из песни "вечно будешь молодым" сейчас уже кажутся издевательскими. Отечественные эксперты уже в годы товарища Столыпина отмечали:

"Каждый из нас понимает, что российская торговля и промышленность далеко отстали от заграничной, и мы, русские (хотя, сейчас попробуйте отыскать их в рядах российских бизнесменов), все крупные заказы предпочитаем покупать за границей. Эти товары нередко превосходят наши по качеству и более доступны по цене".

Наши деньги — это и есть тот живительный ручеёк, который мог бы оживить российкую промышленность. При определённых социально-экономических отношениях. Так и хочется поставить "смайлик".

Дайте денег, и мы найдём, куда их вложить

Наши предки-экономисты видели капиталистический прогресс на Западе в том, что

"заграничный обыватель каждое своё сбережение вкладывает в банки и банкирам на биржевые спекуляции".

На собранные средства банкиры финансируют местное производство, что помогает им иметь самую высокотехнологичную оснастку, а у нас из-за отсутствия средств (куда ж они деваются) даже малобюджетные производства стараются работать на более дешёвом китайском или турецком оборудовании.

Ещё до революции у нас многие указывали на Запад, где активно работали учебные заведения от высших до средних, выпускавшие из своих стен грамотных специалистов промышленного производства. Судя по жалобам старых экономистов, если бы и в России так же пускали свой капитал в обращение на бирже, мы бы насытили рынок своими специалистами и товарами, вытеснив иностранные. Но видно, что мы снова легли на курс предреволюционной России.

И если бы всё у нас было так благополучно, то не стали бы экономисты царской России обращаться к своим современникам и потомкам со словами:

"Каждый из нас, принявший решение обратить своё внимание на свои капиталы, начиная с 200 рублей, должен помнить, что этим он, кроме своей личной выгоды — приращения капитала, также приносит пользу и Отечеству и делается полезным гражданином своей Родины".

Увы, судя по тому, что некоторые миллиардеры — "руссияне" — предпочитали в последние десятилетия вкладываться в натовские биржи, мы опять идём по тупиковому для страны пути.

А пока, хоть после развала СССР и прошло почти 35 лет, мы видим только в западных фильмах, как за завтраком кто-то просматривает в газете биржевые новости. Курсы валют и ценные бумаги, стоимость которых меняется каждую минуту. Но что делать, если кое-как наскребаешь на оплату ЖКХ.