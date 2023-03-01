Эксперт Рощина: "Любой покупатель считывает ценностный код бренда"

Термин "архетип” был придуман Карлом Густавом Юнгом. Юнг, активно изучавший коллективное бессознательное, считал, что существует набор образов, психологических паттернов и поведенческих образов, которые присущи тому или иному типу людей. Это никак не зависит ни от страны, ни от языковых норм, в которых вырос человек. Это типирование положили в основу маркетинга и брендинга Маргарет Марк и Кэрол Пирсон. Они использовали архетипы для определения паттернов и запросов целевой аудитории и считали, что понятный и считываемый бренд привлекает покупателей быстрее за счёт системы атрибутов, стилей и смыслов. Что же такое архетип и как с этим работать — рассказала читателям Pravda.Ru бренд-маркетолог Анастасия Рощина.

Что даёт понимание архетипов

Осознание своей миссии и миссии своего продукта, бизнеса, услуги.

Про что вы? Про достижение целей? Про заботу о себе? Про любовь к себе? Про трансформации? Про систему и понятный заработок по системе 1,2,3?

Понимание собственных ценностей.

Любой покупатель считывает ценностный код бренда: экономически выгодные покупки, роскошь, структура и чёткость, достижение целей или обустройство жизни в стиле минимализма — всё это ценности и желания разных категорий аудитории. И любой человек, прежде чем выбрать бренд, бессознательно понимает, насколько товары и услуги ему подходят именно по ценностному коду.

Понятное и простое использование визуальных крючков.

Мы живём в визуальном мире и покупаем, прежде всего, глазами, с помощью фотокарточек, шрифтов и цветовой палитры, покупатель также считывает, о чём тот или иной ресторан, магазин или человек.

Упрощение продаж с помощью триггеров и речевых оборотов.

Когда ты выстраиваешь коммуникативную стратегию бренда в зависимости от архетипа, в котором он позиционируется, ты говоришь на одном языке с потенциальным клиентом. Ты понимаешь, какие слова и какие речевые обороты максимально ясно и четко донесут твою мысль до конечного потребителя.

Смыслы архетипов с примерами

Герой

К этому архетипу относят людей, которые живут в достижениях. Ставят цели, оступаются, встают и снова достигают. Герои побуждают аудиторию к действиям, мотивируют, акцент на цели, задачи.

Аудитория приходит к героям за действиями, чтобы победить страхи и начать делать.

Бунтарь

Бунтари любят рисковать, переворачивать сознание, они — революционеры, показывают, что можно жить иначе. Их задача избавиться и избавить аудиторию от давления и выйти в построение собственных жизненных стратегией, опираясь лишь на свои желания, взгляды и смелость.

Маг

Им свойственна собственная трансформация внутренняя и внешняя, они меняют мировоззрение, показывают, как может быть иначе. Воплощают мечты в реальность, глубокие и мудрые люди.

Шут

Люди сцены, они любят быть в центре внимания, всегда на виду. Используют в контенте такие приёмы, как: фан, креатив, гротеск. Не боятся осуждений, не боятся быть непринятыми. Аудитория идёт к шутам, чтобы почувствовать внутреннюю и внешнюю свободу, хотят проявляться и быть собой.

Любовник

Люди-эстеты, которые наслаждаются жизнью, вкусом, собой, солнцем, мгновением. Они видят красоту во всём, обожают уходы, массажи, спа, кайфуют от кофе с булочкой, аксессуаров. Они — про проявление и любовь к себе. Аудитория к ним идёт, чтобы научиться любить себя, получать наслаждение от себя и жизни в целом.

Славный Малый

Не любит отличаться от других, находится в горизонтальной плоскости со своей аудиторией. Славные Малые — про единство и комьюнити, аудитория идёт на них, потому что с их помощью чувствует себя причастной к какому-то большому делу.

Правитель

Ваша жизнь — в их руках. Им свойственна структурность и чёткость, они умеют и любят управлять, делегировать. Правители берут ответственность, их основная позиция — это позиция взрослого. Аудитория приходит к ним за наставничеством, они хотят научиться управлять своей жизнью, создавать свои правила.

Творец

Люди, которые генерируют новые идеи, творчество, идут за импульсом и создают продукты. Часто эти люди создают руками: дизайнеры, фотографы. Аудитория идёт в ним за вдохновением, они тоже, как правило, хотят создать что-то уникальное.

Опекун-родитель

Этот архетип про заботу, тепло и любовь. Забота о чувствах и здоровье, помогают решать бытовые вопросы. Аудитория идёт к ним, чтобы не думать, снять ответственность, побыть на месте ребенка, получить поддержку и понимание. Хотят чувствовать безопасность.

Мудрец

Накапливает опыт и знания и передаёт. Он постоянно обучается, поглощает информацию. Создает гипотезы, опросы, новые учения, направления, открытия. Аудитория идёт к мудрецу за знаниями и инструментами, чтобы научиться делать так же, быть таким же умным.

Искатель

Никогда не сидит на месте, его жизнь — путешествия и поиск: себя, информации, лучшего для себя. Искатели живут там, где хотят, что хотят, то и делают. Аудитория идёт к ним за свободой поиска, выбора, знаний. Она хочет получить свободу, хочет приключений.

Простодушный

Идеалисты, стремятся иметь самое лучшее, счастье уже внутри, его не надо искать. Аудитория хочет идеальную жизнь, получить простоту в жизни и мыслях, быть в позитивном настроении.