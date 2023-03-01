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Ирина Гусакова

Эксперт Рощина: "Любой покупатель считывает ценностный код бренда"

Экономика » Правила игры

Термин "архетип” был придуман Карлом Густавом Юнгом. Юнг, активно изучавший коллективное бессознательное, считал, что существует набор образов, психологических паттернов и поведенческих образов, которые присущи тому или иному типу людей. Это никак не зависит ни от страны, ни от языковых норм, в которых вырос человек. Это типирование положили в основу маркетинга и брендинга Маргарет Марк и Кэрол Пирсон. Они использовали архетипы для определения паттернов и запросов целевой аудитории и считали, что понятный и считываемый бренд привлекает покупателей быстрее за счёт системы атрибутов, стилей и смыслов. Что же такое архетип и как с этим работать — рассказала читателям Pravda.Ru бренд-маркетолог Анастасия Рощина.

Эксперт Рощина: "Любой покупатель считывает ценностный код бренда"

Что даёт понимание архетипов

  • Осознание своей миссии и миссии своего продукта, бизнеса, услуги.

Про что вы? Про достижение целей? Про заботу о себе? Про любовь к себе? Про трансформации? Про систему и понятный заработок по системе 1,2,3?

  • Понимание собственных ценностей.

Любой покупатель считывает ценностный код бренда: экономически выгодные покупки, роскошь, структура и чёткость, достижение целей или обустройство жизни в стиле минимализма — всё это ценности и желания разных категорий аудитории. И любой человек, прежде чем выбрать бренд, бессознательно понимает, насколько товары и услуги ему подходят именно по ценностному коду.

  • Понятное и простое использование визуальных крючков.

Мы живём в визуальном мире и покупаем, прежде всего, глазами, с помощью фотокарточек, шрифтов и цветовой палитры, покупатель также считывает, о чём тот или иной ресторан, магазин или человек.

  • Упрощение продаж с помощью триггеров и речевых оборотов.

Когда ты выстраиваешь коммуникативную стратегию бренда в зависимости от архетипа, в котором он позиционируется, ты говоришь на одном языке с потенциальным клиентом. Ты понимаешь, какие слова и какие речевые обороты максимально ясно и четко донесут твою мысль до конечного потребителя.

Смыслы архетипов с примерами

  • Герой

К этому архетипу относят людей, которые живут в достижениях. Ставят цели, оступаются, встают и снова достигают. Герои побуждают аудиторию к действиям, мотивируют, акцент на цели, задачи.

Аудитория приходит к героям за действиями, чтобы победить страхи и начать делать.

  • Бунтарь

Бунтари любят рисковать, переворачивать сознание, они — революционеры, показывают, что можно жить иначе. Их задача избавиться и избавить аудиторию от давления и выйти в построение собственных жизненных стратегией, опираясь лишь на свои желания, взгляды и смелость.

  • Маг

Им свойственна собственная трансформация внутренняя и внешняя, они меняют мировоззрение, показывают, как может быть иначе. Воплощают мечты в реальность, глубокие и мудрые люди.

  • Шут

Люди сцены, они любят быть в центре внимания, всегда на виду. Используют в контенте такие приёмы, как: фан, креатив, гротеск. Не боятся осуждений, не боятся быть непринятыми. Аудитория идёт к шутам, чтобы почувствовать внутреннюю и внешнюю свободу, хотят проявляться и быть собой.

  • Любовник

Люди-эстеты, которые наслаждаются жизнью, вкусом, собой, солнцем, мгновением. Они видят красоту во всём, обожают уходы, массажи, спа, кайфуют от кофе с булочкой, аксессуаров. Они — про проявление и любовь к себе. Аудитория к ним идёт, чтобы научиться любить себя, получать наслаждение от себя и жизни в целом.

  • Славный Малый

Не любит отличаться от других, находится в горизонтальной плоскости со своей аудиторией. Славные Малые — про единство и комьюнити, аудитория идёт на них, потому что с их помощью чувствует себя причастной к какому-то большому делу.

  • Правитель

Ваша жизнь — в их руках. Им свойственна структурность и чёткость, они умеют и любят управлять, делегировать. Правители берут ответственность, их основная позиция — это позиция взрослого. Аудитория приходит к ним за наставничеством, они хотят научиться управлять своей жизнью, создавать свои правила.

  • Творец

Люди, которые генерируют новые идеи, творчество, идут за импульсом и создают продукты. Часто эти люди создают руками: дизайнеры, фотографы. Аудитория идёт в ним за вдохновением, они тоже, как правило, хотят создать что-то уникальное.

  • Опекун-родитель

Этот архетип про заботу, тепло и любовь. Забота о чувствах и здоровье, помогают решать бытовые вопросы. Аудитория идёт к ним, чтобы не думать, снять ответственность, побыть на месте ребенка, получить поддержку и понимание. Хотят чувствовать безопасность.

  • Мудрец

Накапливает опыт и знания и передаёт. Он постоянно обучается, поглощает информацию. Создает гипотезы, опросы, новые учения, направления, открытия. Аудитория идёт к мудрецу за знаниями и инструментами, чтобы научиться делать так же, быть таким же умным.

  • Искатель

Никогда не сидит на месте, его жизнь — путешествия и поиск: себя, информации, лучшего для себя. Искатели живут там, где хотят, что хотят, то и делают. Аудитория идёт к ним за свободой поиска, выбора, знаний. Она хочет получить свободу, хочет приключений.

  • Простодушный

Идеалисты, стремятся иметь самое лучшее, счастье уже внутри, его не надо искать. Аудитория хочет идеальную жизнь, получить простоту в жизни и мыслях, быть в позитивном настроении.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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