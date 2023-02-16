Нонкоринг в бизнесе: модный тренд или необходимость

От того, как грамотно построены бизнес-процессы на производстве, зависит результат работы всей компании. Стратегические задачи, направленные на укрепление бизнес-позиций, как правило, решаются руководством в полной мере. А непрофильные, такие как поиск персонала или клининг, зачастую тормозят производство или передаются на исполнение сторонним подрядчикам, услуги которых не всегда качественные.

Конечно, предпринимателям выгодно использовать аутсорсинг, однако контролировать подобные компании, когда на каждую услугу заключается отдельный договор, — задача не из простых. Уже в годы пандемии, когда бизнесменам приходилось выживать и бороться за каждого клиента, да еще и контролировать работу подрядчиков, назрела необходимость перемен.

Ответ рынку: появление нонкоринга

Рынку необходима была комплексная услуга, когда можно заключить договор на все непрофильные бизнес-процессы "под ключ" у одного надёжного поставщика. И тогда появился нонкоринг. Новая услуга на рынке b2b — это революция в мире аутсорсинга, ведь по масштабу и качеству исполнения ей пока нет равных.

Нонкоринговые компании, в арсенале которых есть как человеческие ресурсы, так и современные технологии, могут оптимизировать непрофильные бизнес-процессы с гарантией выполнения работы строго в обозначенное время. Подобный подход выгоден как новичкам, так и опытным предпринимателям. В итоге заказчик получает и качественно выполненную работу без лишней головной боли, и существенно сокращает расходы, поскольку больше не требуется платить в разные кошельки. А самое главное — предпринимателя избавляют от дилеммы — делать всё самому или контролировать того, кто это будет делать. По сути, нонкоринг становится партнером заказчика, освобождая его ценное время от забот о вторичных задачах для решения более глобальных.

Также стоит ещё раз подчеркнуть, что ключевым отличием нонкоринга от аутсорсинга является принятие исполнителем на себя всей ответственности за результат. Заказчик, заключивший соответствующий договор, полностью освобождается от необходимости отслеживать ход выполнения работ на этом участке, а исполнитель своими силами обеспечивает достижение результата. Тем самым клиент приобретает время и дополнительные ресурсы для активного развития собственного бизнеса.

Какие бизнес-процессы передаются в полное управление нонкоринговой компании?

Заказчик может выбирать необходимые ему услуги. Среди них:

персонал: поиск сотрудников, в том числе для проектной работы на короткий срок, привлечение специалистов из других городов, снятие с предпринимателя юридической ответственности за работника;

обеспечение персонала: питание, возведение временных помещений для проживания, производство спецодежды и т. д.;

кадровое делопроизводство;

аренда техники: складской, для мытья полов, предоставление грамотных операторов;

клининг: уборка (в помещениях и на улице, в том числе уборка снега), мытьё окон, вывоз мусора, химчистка;

услуги курьера;

охрана;

IT-поддержка;

логистика;

эксплуатация зданий;

бухгалтерские услуги и т. д.

Преимущества нонкоринговой компании для руководителя компании:

оптимизация ресурсов;

сокращение издержек;

повышение конкурентоспособности компании;

минимизация рисков;

получение качественного продукта.

Где есть необходимость в нонкоринге?

Производство

Зачастую это предприятия с большим циклом производства, например, автомобильные концерны, где требуется формирование отдельного бюджета на непрофильные бизнес-процессы. Предприятию просто выгодно привлечь нонкоринговую компанию.

Нонкоринг в производстве обеспечит тылы, взяв на себя весь непрофильный цикл. Если возникает необходимость, то забирает на себя и управленческие функции, оптимизируя тем самым расходы на выплату зарплат.

Склады

Работа на подобных объектах имеет свои особенности: это и удалённость от жилых кварталов, и сезонность продукции. Поиск сотрудников на такую работу, где не всегда есть постоянный штат, а зачастую используются наёмные на короткий срок работники, — задача непростая. Спасением для логистического комплекса может стать только обращение в нонкоринговую компанию, которая возьмет на себя управленческие функции и отладит все процессы.

Выгоды от нонкоринга для логистических комплексов:

уменьшение документооборота (налоги, бухгалтерия и т. д.), а также финансовой нагрузки при использовании постоянного штата, персонал привлекается только в случае необходимости;

строительство общежитий рядом с объектом для проживания сотрудников;

аренда оборудования для конкретных нужд;

отсутствие необходимости контролировать сторонние процессы.

Ритейл

В сфере розничной торговли прибыль предприятия зависит от множества факторов, которые зачастую относятся именно к непрофильным процессам. И если одно из колёсиков в общей цепи ломается, компания может обанкротиться, не выдержав конкуренции на рынке. Для требовательного покупателя очень важны внешний вид обслуживающего персонала, чистота помещения, именно они и формируют его лояльность — зайдёт ли он ещё раз в этот магазин или нет. Нонкоринговая компания избавит бизнес от лишних забот. Её услуги востребованы крупными ритейлерами и торговыми точками. Нонкоринговая компания организует процессы таким образом, чтобы не препятствовать непрерывной работе магазина (что очень важно для ритейла) и обеспечить высокое качество.

Общепит

Организация работы ресторанов общественного питания сопряжена в большинстве своём именно с непрофильными работами. Владельцы подобных заведений, помимо задач по развитию бизнеса, вынуждены заниматься:

поиском персонала, а также оформлением для них медкнижек при трудоустройстве;

обеспечением снижения рисков травматизма на работе;

выдачей зарплаты;

разрешением ежедневных рутинных проблем.

Передавая все скучные повседневные задачи нонкоринговой компании, предприниматель высвобождает для себя главный ресурс — время, ведь у него теперь появится возможность экспериментировать и предлагать рынку новые идеи, которые будут способствовать расширению бизнеса.

Строительство

В сфере строительства нонкоринг может подобрать бригаду для выполнения рядовых задач, бригадиров, найти место для размещения сотрудников или построить временное жильё, если строящийся объект находится за пределами населенного пункта. Обеспечит питанием, трансфером, спецодеждой сотрудников, возьмёт на себя заботы по уборке, вывозу строительного мусора, решит вопросы с эксплуатацией помещения и пожарной безопасностью.

Фасилити

Компаниям, которые работают в фасилити, нонкоринг также будет полезен. По договору можно заказать сразу всё необходимое: клининг, мойку фасадов, вывоз мусора, услуги охраны, обеспечение пожарной безопасности. При этом можно регулировать объём работ в каждом месяце и привлекать подрядчиков только тогда, когда это необходимо бизнесу.

Особенности нонкоринговых компаний

Расчет проводят по факту выработки. Заказчик не платит за простои, только за фактически отработанные часы, выполненные услуги.

Дают гарантии, прозрачные расчёты (расчёты по системе Open book гарантируют соблюдение закона, например, в части уплаты налогов, страховых взносов, сдача отчётностей в контролирующие органы, официальное оформление иностранцев, соблюдение Трудового кодекса РФ и т. д.).

Обеспечивают административно-хозяйственным инвентарем (предоставление техники и оборудования, спецодежды, питания, трансфера и т. д.).

Гарантируют финансовую стабильность и высокое качество услуг. Компании, оказывающие услуги нонкоринга, владеют производственными и финансовыми мощностями, за счёт которых выполняют свои обязательства.

Как отмечают эксперты, нонкоринг расширяет бизнес-горизонты и открывает перспективы для развития. Он снимает с предпринимателя лишние заботы, позволяет сосредоточиться на ключевых задачах и сделать компанию еще более прибыльной и успешной.