Ножницы желаний: россияне тратятся на самое важное

Специалисты из Института социологии РАН провели опрос и выяснили, что в последние годы жители российских столиц пострадали от экономического кризиса сильнее, чем остальное население страны.

В Москве и Санкт-Петербурге жители оценили ущерб от последнего кризиса как катастрофический или существенный. При этом в столицах как минимум половина работающего населения получает в 2-2,5 раза больше, чем их коллеги в регионах — 50 тыс. руб. в месяц против 25 тыс. в районных центрах, у служащих разрыв составляет и того больше — 40,5 тыс. против 15-18 тыс. руб.

Надеяться на радикально быстрое изменение ситуации к лучшему, было бы чересчур оптимистично. Но нет и ее резкого ухудшения, а россияне к ней более-менее приспосабливаются. Такое мнение "Правде.Ру" высказал руководитель направления "Финансы и экономика" ИНСОР Никита Масленников.

— Почти 60% жителей двух столиц назвали ущерб от последнего кризиса существенным, а примерно половина россиян мечтает поменять место жительства, чтобы "сбежать" от проблем и нехватки средств. Чем это обосновано и к чему может привести?

— Я бы воздержался от панических настроений. Итоги любого социологического опроса всегда зависят от того, какой вопрос поставлен. Это, во-первых. А во-вторых, у людей всегда есть определенное, если не лукавство, то стремление считать ситуацию несколько худшей, чем она есть на самом деле.

Другие социологические опросы, в зависимости от того, как сформулировано обращение к респонденту, показывают несколько иные результаты. И из них нельзя делать таких вот прямо уж каких-то апокалиптических выводов.

Если брать сумму всех соцопросов, ситуация оценивается достаточно жестко. И не менее 50% опрошенных людей указывают на то, что у них возникли потери в связи с кризисом. И это святая правда. Потому что от уровня 2013 года наши реальные доходы упали примерно на 13%.

— Есть надежда на улучшение ситуации?

— Количество тех, кто уверен, что ситуация будет улучшаться, а она небезнадежна, тоже достаточно велико. И их число подрастает потихоньку. Весь 2017 год были небольшие подвижки в сторону относительно умеренного взгляда в будущее.

Есть совершенно ясный факт, что дифференциация доходов у нас стабилизировалась. И если взять 2016-2017 года и такой показатель как соотношение доходов самых богатых и самых бедных, он составляет 14,3 раза. Соотношение не ухудшилось, при этом идет увеличение численности тех групп, которые попадают в категорию лиц со средними доходами.

Надеяться на радикально быстрое изменение ситуации к лучшему, тоже было бы чересчур оптимистично. Но мы не видим резкого ухудшения ситуации, более-менее приспосабливаемся к ней.

С середины позапрошлого года экономика все-таки в целом вышла из рецессии. Прошлый год закончился, все спорят по поводу темпов роста, но как минимум меньше 1,6% он не будет. Это примерно средняя оценка. Уже есть экономический рост, реальные зарплаты достаточно серьезно продвинулись. В 2018 году будет около 3% роста.

— Кризис преодолен?

— Из самого крайнего кризиса мы вышли, хотя это не основание бить в литавры. Люди действительно приспосабливаются, они хоть и устали от режима экономии, но продолжают его включать или держать включенным. И возникают любопытные эффекты.

С одной стороны предновогодний средний чек, средний расход домохозяйства, не превысил в реальном выражении с учетом инфляции показатели 2016 года, а с другой стороны, в течение года население взяло потребительских кредитов на 1,3 триллиона рублей, включая ипотеку.

Происходит такое переключение, оптимизация стремлений, переключение выбора граждан на принципиальные вещи — нужна квартира, значит, все остальное отложим. Кредиты активно растут, это вторая позиция по банковскому сектору. И рост достаточно мощный.

На мой взгляд, достигнута какая-то стабилизация. Конечно, это еще не основание для удовлетворительного самочувствия у большинства населения.

Беседовала Оксана ОРЛОВСКАЯ

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