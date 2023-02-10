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Антон Куликов

Последствия будут: зачем Россия начала сокращать добычу нефти

Экономика

Россия с 1 марта добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Об этом в пятницу сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, который курирует топливно-энергетический комплекс.

Последствия будут: зачем Россия начала сокращать добычу нефти

"Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тысяч баррелей в сутки. Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений. При принятии дальнейших решений мы будем действовать исходя из складывающейся ситуации на рынке", — так вице-премьер объяснил сокращение добычи нефти.

По его словам, Россия сейчас полностью реализует всю свою нефть, но не будет продавать её тем, кто прямо или косвенно придерживается ценового потолка.

"В качестве одного из шагов по нивелированию угрозы мировому нефтяному рынку в России введён запрет напрямую или косвенно применять в договорах на поставку нефти отсылки к любым нелегитимным рестрикциям", — цитирует вице-премьера агентство "Прайм".

Напомним, с 1 февраля вступил в силу указ президента России о запрете продавать нефть компаниям и частным лицам, которые поддержали так называемый потолок цен. Установили его Евросоюз, а также государства Группы семи. Согласно этому ограничению, цена российской нефти не должна превышать 60 долларов за баррель.

Надо сказать, что Александр Новак ранее говорил о том, что в качестве одной из ответных мер Россия может пойти на сокращение добычи нефти. И речь шла о 500-700 тысячах баррелей в сутки. Это пять-семь процентов ежедневной добычи нефти в России.

Собственно, потолок цен на российскую нефть США обосновывали тем, что хотят сократить доходы России от её продажи, но в то же время не допустить дефицита на мировых рынках. А таковой наверняка бы возник, если бы было введено эмбарго.

России, разумеется, нет никакого резона каким-либо образом учитывать расчёты США. Нефтедобычу и, соответственно, поставки нефти должны способствовать росту цен на неё. Судя по словам Новака, не исключён вариант, что России и далее может сокращать добычу нефти.

Стоит отметить, что нынешнее решение было принято без консультаций с ОПЕК+. Хотя едва ли для государств, которые входят в это объединение, нынешнее заявление Новака станет большой новостью. Здесь можно напомнить о недавних переговорах президента России с руководителями ряда нефтедобывающих государств, Саудовской Аравии в том числе.

Надо полагать, что ОПЕК+ компенсировать сокращение российской нефтедобычи не будет, поскольку Россия действует в рамках своей квоты нефтедобычи. Как это отразится на ценах, можно будет понять уже в ближайшее время.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы александр новак
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