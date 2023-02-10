Власти России так и не научились запрягать сани летом

Как сообщали СМИ со ссылкой на институт развития предпринимательства и экономики, в прошлом году в России значительно сократилось производство бытовой техники — "сразу на 40 процентов". А это — всем нам известные LG, Electrolux, Indesit, Bosch и Samsung. Пылесосы, стиральные машины и многое другое, без чего современный россиянин не мыслит себя в такой же "современной" России.

Но пол можно подмести и веником (веники пока отечественные), да и стирка белья в отдалённых районах страны всё ещё упирается в женские руки. Переживём. Но вот то, что около 80 процентов закваски (основы для приготовления сметаны, творога, кефира и другой кисломолочки) в Россию поступает из-за границы — уже серьёзнее. Ведь при более жёстких санкциях мы вообще можем оказаться на одном хлебе, да и тот недавно наши гнали на экспорт. А власть бодро рапортовала, как во времена СССР, сколько было отправлено зерна. Только не в свои закрома, а в страны НАТО.

Ракетные двигатели в обмен на кефирную закваску

Но вот, кефир. Сегодня я вынужден согласиться с известным всем Паниковским, который говорил:

"Кефир хорошо помогает от сердца. А я принуждён отказывать себе в кефире, который нужен мне для здоровья. Я старый, больной человек".

Ох уж эти санкции для России, которые вводились на Западе тысячи лет назад. Когда-то нам запрещали продавать железо и оружие, запрещали отправлять к нам инженеров, архитекторов, мужей науки с мировым именем. Замечу, Штатами тогда и не пахло. И ничего, мы выживали. Ряженка, кефир и простокваша всегда была на нашем столе. Как и достойное для отпора агрессоров оружие, пушки. Научились делать сами. Без всякого промышленного шпионажа.

И кефир мы делали сами, который, кстати, во времена СССР неплохо шёл за валюту на Запад. Но новое правительство почему-то решило отказаться от отечественной промышленности, хотя в своё время, когда оно у нас ещё было, мы могли также ввести антизападные санкции. Как в спорте, например. Олимпиада Лос-Анджелеса 1984 года потеряла не меньше как в денежном, так и политическом эквиваленте, от введённых против нас "антиспортивных санкций" на московской Олимпиаде 1980 года. Но тогда мы были другими, и у нас были союзники, и мы бойкотировали американцев.

В СССР и в начале истории новой России было немало того, чему завидовали за океаном и старались приобрести. Советскую технику американцы пытались закупить за большие деньги через третьи страны и перебирали её до винтика. Но и у нас было немало внутренних сил, стоявших у власти, которые препятствовали такой политике давления на США. Нас бьют, а мы говорим о мире.

Ещё недавно вместо того, чтобы ввести санкции против США, наше руководство весьма щедро снабжало американцев надёжными советскими ракетными двигателями. Что это — желание заработать валюту (кому?) или что-то иное. Тем не менее, Вашингтон уже давно, нащупав слабинку в нашей экономике, вводил, где надо и не надо, против нас санкции, а с развалом СССР сумел привлечь в свой стан и другие страны НАТО. Теперь это вся Европа, а если будет и вся Азия?

Есть антироссийские санкции, а как у нас с антинатовскими?

А как же с кефиром? За десятилетия постсоветской России у граждан страны накопилась куча вопросов. Самый безобидный: "а чего же вы не запрягали сани летом", когда даже якобы при полной "демократии", "русофобии", "антикоммунизме" в России власти США откровенно заявляли, что санкции против СССР — это цветочки. А ягодки будут впереди. Сегодня, судя по реалиям, это уже какие-то кокосовые орехи. Правда, без молока.

Когда новые российские власти с радостью осваивали совместные компании, занимали кресла в парламенте Евросоюза, а новые функционеры с удовольствием катались на Запад, а потом нередко там и оставались, весьма мирно сосуществовали в ООН, подкрепившись хорошими влияниями МВФ, Вашингтон откровенно давал нам посыл — не будете сами работать, наши санкции вас добьют.

Представитель Госдепартамента США Джеймс Рубин, на фоне заигрывания с Москвой, откровенно требовал запретить американским компаниям использовать для запуска коммерческих спутников российские ракеты. Его обоснование (или Израиля) — Россия, мол, передаёт современные ракетные технологии Ирану. По словам американца, ограничения лишат русских потенциального дохода в размере сотен миллионов долларов.

Как и недавно наш МИД, тогдашнее руководство Ельцина обещало дать "твёрдый ответ". Не стало Ельцина, и в Штаты пошли ракетные двигатели (цена с нашей стороны для Вашингтона была приемлемой), а Россию постепенно делали полностью зависимой от импортной бытовой техники и, увы, даже кефирной закваски.

Над нами просто издевались в американской прессе, когда "Вашингтон пост" писала:

"России не надо играть своими мускулами. Примаков рассчитывает, что МВФ даст Москве новые кредиты для оказавшейся в кризисном состоянии российской экономики".

К тому же, американцы верно обосновали свой сарказм, ведь США являются крупнейшим поставщиком средств МВФ. Так что, мы до сих пор сидим на кормлении из рук США, попивая импортный кефир?