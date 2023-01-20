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Сергей Лебедев

Нужно "подсластить" горький урок постсоветской истории

Экономика

В последнее время всё чаще критикуют руководство РФ. В первую очередь, речь идёт о социально-экономической составляющей, без которой войну не выиграть.

Нужно "подсластить" горький урок постсоветской истории

Если Германия в своё время воевала на два фронта, то теперь мы воюем на десятки фронтов. Рабочие руки есть, боевые технологии нам оставил СССР, есть полезные ископаемые, но нет заводов. С оставшимися от "гайдаровских" реформ огрызками экономики будущее страны под вопросом. Речь идёт не о месяцах, а о неделях. Стране, как воздух, нужны новые промышленные предприятия, которые, судя по СМИ, успешно зарубали новые "менеджеры", исчезая впоследствии туда, с кем они "боролись" на экономических форумах, говоря о "Великой России".

Срубленные суки не приклеить

Все те, кто срубил неплохие "бабки" в России, получая из рук президента награды, привилегии, квартиры, теперь, обосновавшись в странах НАТО, поливают грязью свою бывшую кормушку. Это нормально. Посмотрите российскую историю за последние триста лет: те, кто оказываются на Западе, никогда ничего доброго не скажут о России. За это там не платят. Тем более, удивительно, что даже десятилетия назад в тех же Штатах указывали нам на те суки, которые под нами могут обломиться. Но власть исправно пилила под русскими сук. А зная, сколько из бывших "лесорубов" уже на Западе, нам только остаётся констатировать — допилились.

Фрэнк Чиллуф, специалист Центра стратегических и международных исследований США, в середине 1990-х годов говорил:

"Политический кризис, возникший ныне в России — следствие ошибок, допущенных в процессе так называемых реформ. Нельзя рассматривать тяжёлое экономическое положение в отрыве от мёртвой хватки преступности и коррупции, которые душат российское общество. Неоднократные попытки такого рода только продлевают страдания народа, создавая условия для олигархов, набивающих свои карманы".

Весьма справедливо, зная, что теперь российские деньги олигархов идут на вооружение неонацистского режима Украины. А на вопрос СМИ: "Почему в России происходит сокращение русского населения?" наша власть ответа не даёт.

Правда, тогдашний вице-премьер Маслюков, курирующий экономику страны, обвинил в недостаточном финансировании новой российской власти почему-то МВФ. И с ребятами из МВФ можно было согласиться в отказе предоставлять очередной транш. Накануне мы уже получили почти 5 миллиардов долларов, что не помогло остановить девальвацию рубля. Почему?

Наши бывшие друзья в США ответили (теперь с этим уже соглашаются многие): львиная доля "помощи" (отнюдь, не безвозмездной) была потрачена на фрахт роскошных самолётов иностранных авиалиний или для финансирования сделок с недвижимостью на морском побережье Испании. Позже испанские власти многое будут даром конфисковывать, обвиняя в этом "русские" ОПГ. Но проценты на каждом гражданине РФ за МВФ никто списывать не собирается.

Любовь к России надо доказывать делами

Как прозорливо отмечали западные экономисты, средства МВФ не пошли на погашение задолженностей по зарплате, поддержку национальной валюты и многие другие цели, на которые они были предназначены.

По мнению западных аналитиков (сегодня с ними согласится любой гражданин России), преступность и коррупция стали главным препятствием для привлечения прямых иностранных инвестиций в Россию. Если обратите внимание, чаще руководство западных фирм в России на местах представляли граждане РФ. Иностранцы весьма опасались оседать здесь. Им везде чудилась "русская" мафия. Если "замочат" россиянина, не так страшно даже в денежном эквиваленте. На Западе, в отличие от нас, своих граждан ценят.

Центр стратегических исследований США отмечал, строя на будущее свою политику с постсоветской Россией:

"Страна оказалась в крайне неприятной зависимости от иностранных инвестиций в условиях массированной утечки капитала и тотального разграбления природных ресурсов олигархами".

У нас по ТВ идут бесконечные сериалы про слепую "всевидящую" Вангу. Но "слепым", как оказалось, было наше руководство, которое, правда, имело хорошее "зрение" в области наполнения своего кармана и массовой отправке своего потомства на ПМЖ в страны НАТО.

"Если Ельцин сохранит свой пост до президентских выборов 2000 года, то даже в этом случае не будет наверняка переизбран на пост президента. США необходимо выяснить, кто является наиболее вероятным преемником, но, самое главное, понять, что Россия не находится и не находилась на пути реформ", — резюмировали в разведке США.

А вердикт о том, что "Россия следовала к экономической катастрофе, к полной узурпации криминальными элементами государственных структур", весьма оправдан. По сути, отмена пенсионной системы в стране, тотальное насилие даже на уровне гражданского общества, поиск до сих пор некоего импортозамещения, не наводит на большой оптимизм.

Тем более, попивая кофе с нашими западными коллегами на экономических форумах, руководство страны "не руководствовалось" тезисами, которые, кстати, были в открытом доступе: "Народ России, по всей вероятности, проголосует за любого, кому удастся отмежеваться от карикатурных процессов, под названием "реформы" (Чубайса уже забыли?). А это значит, что США необходимо приготовиться вести дела с новым режимом и учесть прежние ошибки в отношениях с Россией. Но учли ли у нас прежние ошибки?

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Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы сша бизнес деньги россия экономика россии
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