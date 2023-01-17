Стартап делает полезное не только для себя, но и для страны

Говорят, что наши законодатели опять собираются бороться за чистоту русского языка. Непонятно, почему сейчас, а не лет двадцать назад.

У нас уже было понятное слово "аренда", потом кто-то стал впихивать аналог — "лизинг". Наверное, хорошо рифмуется у рэперов. А относительно недавно появилось слово "стартап". Как нам сообщает словарь, стартап — это коммерческий проект, основанный на какой-либо идее и требующий финансирования для развития. Правда, дело это крайне рискованное, так как, по мнению специалистов, только несколько процентов стартапов достигает больших объёмов продаж и приносит инвесторам высокий возврат инвестиций.

С улыбающимися собачками в правительство лучше не обращаться

Слово "стартап" гремит в соцсетях. Одни пытаются насобирать денег в фейсбуках, пропихивая майки с нецензурными выражениями, другие просто занимаются обычным надувательством. Но вот стартап — а, по сути, "новое дело" — нередко может иметь в своём зародыше большое дело для государства. Конечно, в первую очередь, речь идёт о социально-экономической сфере. На календари с собачками государство денег не даст.

Берлинец Детлев Швенг когда-то предложил заняться сбытом специальных уплотнителей, которые позволили бы вести в телефонной сети в 100 раз больше переговоров клиентов, чем это было раньше. Но для этого он не обращался в Интернет-сообщество, а сделал патент на заявку в институт авиации и космонавтики при Техническом университете. Идея соискателя нашла поддержку жюри берлинского "Конкурса бизнес-плана". В первом туре среди стартапщиков прошлого уже находились 163 проекта. План Швенга тоже прошёл. И деньги он получил.

Здесь дело в более серьёзных проектах, чем "смеющиеся панды" или "как лучше открыть консервную банку". Но этот стартап имеет государственный заказ и даже больше — национальную составляющую.

Отмечу, что моделью для подобных начинающих государственных стартапов послужили соревнования молодых предпринимателей в Массачусетском технологическом институте. Здесь начали давать путёвку в жизнь и в большой бизнес ряду преуспевающих позже компаний. А во второй половине 1990-х годов уже появился официальный конкурс "Стартап" с призовыми в пару миллионов. Патроном выступил сам президент ФРГ. Он лично и награждал первую пятёрку энтузиастов. Кстати, к их услугам были и различные консультативные компании, которые обычному предпринимателю бесплатно информацию и советы не давали.

Личность "стартапера" может перевесить ваш проект

Требования к участникам стартапа стали сегодня более жёсткие. Кто же захочет выкидывать государственные деньги на "вилки" и "ложки". С самого начала необходимо представить детальный коммерческий план. И, несмотря на строгий отбор среди "фантазёров", тысячи из них выходят на финишную прямую. Пока. Нередко начальное финансирование быстро исчезает. А потом следуют крики: а где же наши проценты, суды и прочее. В этом случае надо раскошеливаться и на страхование стартапов.

Те же немцы весьма прозаически вывели главную составляющую стартапов, появившихся в России относительно недавно: вызвать волну новых полезных для страны компаний. К тому же, в связи с высокой безработицей нужно поощрять стремление людей завести своё дело.

Некоторые конкурсы стартапов были заранее ориентированы на определённую группу соискателей. Например, женскую. Гамбургский "Идее-прайс" обратил внимание на соискательниц, которые мечтали открыть своё дело или уже имеют его, правда, не больше трёх лет. Как признавались сами члены жюри, конечно, проект создания малого детского сада не может рассчитывать на премию. Но для открывателей стартапов важна была и личность соискателя.

Ну, это у них. К сожалению, наше правительство не очень благосклонно к стартапщикам на местах и в регионах. Хотя бы, выслушало бы их. А то, насколько помню, на конкурсах в Госдуме кроме фонтанов, светящихся гирлянд из Китая или металлических заборов в стиле а-ля Ваганьковское кладбище молодые "экономисты и бизнесмены" ничего и не предлагали. А это не стартап. Это, как говорила героиня Раневской, "какой-то формализм".

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