Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Лебедев

Стартап делает полезное не только для себя, но и для страны

Экономика » Правила игры » Бизнес

Говорят, что наши законодатели опять собираются бороться за чистоту русского языка. Непонятно, почему сейчас, а не лет двадцать назад.

Стартап делает полезное не только для себя, но и для страны

У нас уже было понятное слово "аренда", потом кто-то стал впихивать аналог — "лизинг". Наверное, хорошо рифмуется у рэперов. А относительно недавно появилось слово "стартап". Как нам сообщает словарь, стартап — это коммерческий проект, основанный на какой-либо идее и требующий финансирования для развития. Правда, дело это крайне рискованное, так как, по мнению специалистов, только несколько процентов стартапов достигает больших объёмов продаж и приносит инвесторам высокий возврат инвестиций.

С улыбающимися собачками в правительство лучше не обращаться

Слово "стартап" гремит в соцсетях. Одни пытаются насобирать денег в фейсбуках, пропихивая майки с нецензурными выражениями, другие просто занимаются обычным надувательством. Но вот стартап — а, по сути, "новое дело" — нередко может иметь в своём зародыше большое дело для государства. Конечно, в первую очередь, речь идёт о социально-экономической сфере. На календари с собачками государство денег не даст.

Берлинец Детлев Швенг когда-то предложил заняться сбытом специальных уплотнителей, которые позволили бы вести в телефонной сети в 100 раз больше переговоров клиентов, чем это было раньше. Но для этого он не обращался в Интернет-сообщество, а сделал патент на заявку в институт авиации и космонавтики при Техническом университете. Идея соискателя нашла поддержку жюри берлинского "Конкурса бизнес-плана". В первом туре среди стартапщиков прошлого уже находились 163 проекта. План Швенга тоже прошёл. И деньги он получил.

Здесь дело в более серьёзных проектах, чем "смеющиеся панды" или "как лучше открыть консервную банку". Но этот стартап имеет государственный заказ и даже больше — национальную составляющую.

Отмечу, что моделью для подобных начинающих государственных стартапов послужили соревнования молодых предпринимателей в Массачусетском технологическом институте. Здесь начали давать путёвку в жизнь и в большой бизнес ряду преуспевающих позже компаний. А во второй половине 1990-х годов уже появился официальный конкурс "Стартап" с призовыми в пару миллионов. Патроном выступил сам президент ФРГ. Он лично и награждал первую пятёрку энтузиастов. Кстати, к их услугам были и различные консультативные компании, которые обычному предпринимателю бесплатно информацию и советы не давали.

Личность "стартапера" может перевесить ваш проект

Требования к участникам стартапа стали сегодня более жёсткие. Кто же захочет выкидывать государственные деньги на "вилки" и "ложки". С самого начала необходимо представить детальный коммерческий план. И, несмотря на строгий отбор среди "фантазёров", тысячи из них выходят на финишную прямую. Пока. Нередко начальное финансирование быстро исчезает. А потом следуют крики: а где же наши проценты, суды и прочее. В этом случае надо раскошеливаться и на страхование стартапов.

Те же немцы весьма прозаически вывели главную составляющую стартапов, появившихся в России относительно недавно: вызвать волну новых полезных для страны компаний. К тому же, в связи с высокой безработицей нужно поощрять стремление людей завести своё дело.

Некоторые конкурсы стартапов были заранее ориентированы на определённую группу соискателей. Например, женскую. Гамбургский "Идее-прайс" обратил внимание на соискательниц, которые мечтали открыть своё дело или уже имеют его, правда, не больше трёх лет. Как признавались сами члены жюри, конечно, проект создания малого детского сада не может рассчитывать на премию. Но для открывателей стартапов важна была и личность соискателя.

Ну, это у них. К сожалению, наше правительство не очень благосклонно к стартапщикам на местах и в регионах. Хотя бы, выслушало бы их. А то, насколько помню, на конкурсах в Госдуме кроме фонтанов, светящихся гирлянд из Китая или металлических заборов в стиле а-ля Ваганьковское кладбище молодые "экономисты и бизнесмены" ничего и не предлагали. А это не стартап. Это, как говорила героиня Раневской, "какой-то формализм".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы закон бизнес деньги россия
Новости
Борисов: Киевом руководит серьёзная мафия, а не "говорящие головы" в лице Арестовича
Дерматолог: "Ранняя седина может появляться из-за стресса"
Стрелков предложил казнить Медведчука через повешение
Гладков: украинские боевики обстреляли Валуйский городской округ на Белгородчине
Адвокат Князев рассказал о процедуре получения наследства умершей Инны Чуриковой
Рамзан Кадыров назвал Болдырева "генералом бла-бла-бла"
Советник ОП Украины Арестович напомнил о начале спецоперации после его предыдущего увольнения
Военный французского иностранного легиона Евгений Кулик ВСУ уничтожен ВС РФ в ДНР
Командир подразделения Донских казаков заявил о низком моральном состоянии ВСУ в районе Кременной
Балерина Анастасия Волочкова допустила отношения с мужчинами за большие деньги
Популярное
В ЕС потребовали от России отменить плату за полёты над Сибирью

Россия должна перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства над Сибирью, заявил представитель Еврокомиссии.

В ЕС потребовали от России отменить плату за полёты над Сибирью
Балицкий заверил, что в Запорожской области не трогают людей, ждущих возвращения Украины
Балицкий заверил, что в Запорожской области не трогают людей, ждущих возвращения Украины
Генерал Милли: США будут готовить новобранцев ВСУ для крупного наступления
Войска ВСУ больше не могут вести обстрел Донецка из Марьинки
Стартап делает полезное не только для себя, но и для страны Сергей Лебедев Сербы Боснии и Герцеговины не хотят в НАТО Михаил Плисюк Знак зодиака 17 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев
Бойцы ВС РФ сбили гигантский дрон-бомбардировщик ВСУ под Артёмовском
Читатели DM жёстко раскритиковали жену Зеленского из-за её поездки на ВЭФ в Давосе
Россияне должны готовиться к "горячей войне" с НАТО
Россияне должны готовиться к "горячей войне" с НАТО
Последние материалы
Песков: причиной увеличения численности ВС РФ является прокси-война Запада
Марков считает, что СВО может затянуться на 5 лет: Этот тупик — ещё и мясорубка
Медведев об обсуждении поставок танков Украине в Давосе — позорище
Физиологическая зависимость от никотина похожа на миф
Песков: слухи о новой волне мобилизации в РФ идут из-за границы
Актёр Евгений Миронов назвал смерть Инны Чуриковой большим горем и утратой
Клишас: Военное положение не может быть основанием для отмены смертной казни
Прилепин об отставке Арестовича: Единственный человек, кто хоть какую-то правду говорил
Диетолог Гридина: недосып и депрессия нередко становятся причинами переедания
Ходаковский заявил, что РФ не может допустить победы Запада в спецоперации на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников