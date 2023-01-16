ВТО наступила на горло импортозамещению

Хорошо известно, что РФ стала 156-м членом Всемирной торговой организации одиннадцать лет назад, в 2012 году. Причём, российская власть упорно добивалась места в этой организации, которая нам, как выяснилось, принесла только огромные убытки.

Военная безопасность России в руках ВТО

О пассивности российской экономики перед китами ВТО предупреждали многие экономисты и "до", и "после" вступления в эту организацию. Ближайшее время показало: правы были те, кто заявлял, что вступление России в ВТО создало предпосылки для ещё более интенсивного возрастания импорта и уменьшения доли российских производителей на внутреннем рынке. Если не обеспечить импортозамещение, то российское производство будет деградировать, что создаст угрозу экономической и военной безопасности страны.

Немало сегодня сказано о том, что в стратегии импортозамещения лежит создание новых товаров, лучше приспособленных к специфическим условиям РФ, более неприхотливых, надёжных и дешёвых и, как следствие, более привлекательных для российских потребителей. Но пока, судя по репортажам ЦТ, многое "выпекается" на импортном оборудовании. Даже хлеб.

Наши внутренние апологеты ВТО утверждают, что РФ, несмотря ни на что, проявляет себя активным сторонником сохранения роли ВТО в качестве главного звена международной торговой системы. Воистину, политика России сегодня не меняется: тебя бьют по правой щеке — подставь левую.

Ещё год назад Евросоюз начал спор с ВТО из-за проводимой в России политики импортозамещения. А ведь, напомню, тогда СВО ещё и не пахло. Вскоре к союзникам по НАТО присоединились и США, выразив недовольство намерением России проводить политику импортозамещения и поработать над ответными мерами по линии ВТО. А привязаться здесь можно и к столбу. Последнее недовольство, правда, было только для западного пиара. В Штатах уже давно подсчитывали, сколько тогдашнее российское правительство денег вбухивает в экономику США, даже не будучи членом ВТО.

Ну, раз вы член ВТО, теперь Вашингтон и "обнаружил" в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм этой торговой организации. Об этом, в частности, говорилось в письменном заявлении представителя США по торговых переговорам Кэтрин Тай.

А напоследок, ЕС через ВТО предъявил России свои претензии на 290 миллиардов евро. Именно на такую сумму мы якобы "дискриминировали" европейские товары политикой импортозамещения. Правда, тотальные антироссийские санкции остались всуе. Понятно, что наш Ростех резонно посчитал нарушением всех мыслимых норм ВТО именно санкции стран НАТО, а не импортозамещение в России, которое, увы, до сих пор не может твёрдо встать на ноги.

Влияние войны на отечественную промышленность

В Первую мировую войну тогдашние наши "эксперты" утверждали, что

"настоящая война, беспримерная по своим ужасам и материальным потерям имеет, в некоторой степени, и свою хорошую сторону".

Что же это за такая сторона? Оказывается, она, по сути, как и сегодня, поставила нас перед вопросом — чем заменить промышленное оборудование и товары, которые нам как тогда, так и сегодня поставлялись из стран Западной Европы. Тогда акцент делался на промышленное оборудование из Германии, с кем нам придётся драться ещё не раз.

Раньше вопрос о выписке аналогичного оборудования упирался в дальность расстояния, дороговизны доставки, а, кроме того, всяческих препонах, которые нам ставила уже в начале прошлого века, вроде бы, нейтральная Швеция. То есть, опыт борьбы с антирусской санкционной политикой для нас не нов. Как говорили наши предки: а не пора ли попробовать самим делать то, что нам необходимо. К сожалению, у новой России был задел в тридцать лет, которым она не воспользовалась. В то время, как через пару лет после начала войны царская Россия могла кое-чем похвастаться, отказавшись не по своей воле от зарубежных поставок.

В частности, речь шла о налаживании в России своих копировальных машин, которые у нас называли "Шапирографы". Замечу, что, в первую очередь, они были нужны армии. Тогда-то торговая фирма "ЗИВ и Ко", представительства которой были в Москве и Питере, наладила производство своих копировально-множительных машин на базе немецких "Шапирографов".

И это была заслуга исключительно русских инженеров, рабочих, да и начинка машин отливалась из отечественных материалов. А не шла из Китая.

"Мы можем сами ходить и творить то, что до войны нам казалось недостижимым", — говорили инженеры "ЗИВа". Сегодня с этим у нас почему-то идут пробуксовки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.