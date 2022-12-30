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Ирина Гусакова

Эксперт: "Для нового поколения стажёров не интересны монотонные задачи"

Экономика

Традиционные способы подготовки стажёров к самостоятельной профессиональной деятельности — процесс трудоёмкий, небыстрый и в большинстве случаев неблагодарный. Обучение затягивается на долгие месяцы. И зачастую после прохождения тренинга многие кандидаты оказываются неготовыми к различным ситуациям на рабочем месте.

Эксперт: "Для нового поколения стажёров не интересны монотонные задачи"

Каждым четвёртым резюме на hh. ru, по данным на начало лета 2022 года, было резюме молодого специалиста. Если предприниматель хочет действительно получить работоспособного сотрудника, ему придётся учесть особенности зумеров. Нежелание поколения "Z” воспринимать посылы "олдов” компенсирует способность быстро схватывать наглядную информацию и реализовывать её на практике. Поэтому традиционное обучение в этом случае не срабатывает. О том, как подготовить стажёров к профессиональной деятельности, рассказал в интервью Pravda.Ru основатель группы компаний IDL Алексей Платонов.

Как подготовить стажёров: интервью с экспертом

— Расскажите про метод обучения, разработанный вашей компанией.

— Компании, обучающие стажёров, еще не отказались от традиционного подхода. Мы же разработали уникальный метод, который доказал на практике свою высокую эффективность. "Скука — тоже разновидность страдания", писал Фредерик Бегбедер. Для нового поколения стажёров не интересны монотонные задачи. Им крайне важны свежие идеи, энергия. Они хотят как можно быстрее приступить к работе. Чем выше скорость прохождения каждого этапа (от собеседования и стажировки до получения должности), тем выше заинтересованность новичков. Наработанный за 20 лет опыт воплотился в проекте образовательной программы, нацеленной на решение прикладных бизнес-задач. При этом были задействованы инновационные методики:

  • обучающий контент ориентирован на стажёров и осуществляется действующими продавцами, именно способ подачи информации служит причиной привлечения и закрепления сотрудников;
  • в приоритете функция hr: собеседование с претендентом, обучение и профадаптация вменена в обязанности специально подготовленных менеджеров торговых точек, которых мы называем hr-партнёрами;
  • контент адаптирован под быструю интеграцию и рост продаж, что повышает мотивацию продавцов;
  • разработан идеальный образ соискателя, что позволило чётко определить параметры целевой аудитории уже на входе. Такой подход на 14% уменьшил отсев кандидатов. Из 6 претендентов 5 соответствуют нашим критериям и становятся стажёрами.

Нам удалось преодолеть сложность их мировосприятия, шедшую вразрез с бытовавшими методиками обучения. Пришлось прислушаться к их потребностям и ожиданиям и пересмотреть формат обучения, прибегнуть к инновациям.

— Многие компании используют для обучения сервисы Zoom или Discord. Какие технологии использовались в вашем случае?

— Дело даже не в технологиях, а в подходе. Наша аудитория воспитана на компьютерных играх, обладает выраженным клиповым восприятием реальности. Поэтому наш обучающий курс мы перенесли в виртуальный мир Minecraft. Эта культовая игра привычна и понятна большинству. Достаточно стартовать в аккаунте лаунчера, и можно отрабатывать всевозможные ситуативные сценарии, в том числе и проблемные, что заменяет бизнес-игру с реальными людьми. Такой тренинг не травмирует стажёра, позволяя без стресса находить верное решение. Тестирование подтвердило, что результаты стажёров, прошедших обучение по такой методике, не ниже, а порой и выше, чем у прошедших стандартные коуч-тренинги.

— Ваши преподаватели также проходят специальную подготовку?

— Что касается методов преподавания, здесь мы также пошли парадоксальным путём, делая упор на притягательность и результативность личности коуча. Весьма смелым экспериментом стало приглашение на роль коуч-тренеров наиболее "раскрученных" и узнаваемых знаменитостей Youtube из категории звезд adult-видео. Обучающий контент, построенный на видеороликах с участием этих порноактрис, дал повышение результативности более чем на 50%. Его готовы смотреть снова и снова, и усвоение материала происходит с поразительной результативностью.

Конечно, такой эксперимент сродни шокотерапии, но ведь работает! Мы работаем над тем, чтобы масштабировать такое ноу-хау и предложить его реализацию партнёрам и смежникам.

В бизнесе тот, кто не идёт вперёд, неизбежно откатывается назад. Конечно, мы не останавливаемся, продолжаем поиски, экспериментируем.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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