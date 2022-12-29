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Инна Новикова

Встреча Путина и Лукашенко изменит многое

Экономика

Почему встреча Путина и Лукашенко вызвала такую обеспокоенность на Западе; правда ли, что намечаются совместные военные действия России и Белоруссии в связи с российской спецоперацией на Украине; как санкции Запада повлияют на экономическую интеграцию двух союзных государств, рассказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Встреча Путина и Лукашенко изменит многое

— Владимир Путин посетил Минск, и это стало очень важным событием, особенно на фоне специальной военной операции, породив всевозможные злоупотребления, слухи на предмет того, что предстоит поглощение Белоруссии, что Белоруссия готова воевать против:

  • Польши,
  • Украины.

Все эти заявления основаны на опасениях Запада, на ожидании того, что встреча покажет, что сотрудничество России и Белоруссии сохраняется, Союзное государство продолжает существовать, укрепляться, а самое главное, экономические задачи решаются сообща.

Решение экономических задач сообща, по-видимому, и было одной из главных задач визита президента России в Белоруссию. Тем более сейчас, когда условия изменились: Запад крайне недружелюбен, поставки в ЕС резко сократятся в 2023 году. Это плохо для России и Белоруссии, потому что уже нет прежних обходных путей, есть масса проблем, в частности, потолочные цены на нефть и газ, которые заставляют европейских потребителей интенсивно покупать российское дизельное топливо.

Никуда не денется проблема приобретения белорусских и российских удобрений, сжиженного природного газа из России. Эта неприятная новость для России и Белоруссии, потому что нужно, с одной стороны, интенсивно развивать обрабатывающую промышленность, с другой стороны, выстраивать такие отношения, чтобы структурно это оказалось возможным.

Серьёзный вопрос — ускорение трансформации белорусской правовой системы, чтобы она была похожа на российскую, более сложную и развитую. В этом плане два государства смогут продолжить интеграцию.

Естественно, обсуждались все проблемы военно-политического характера. Хотя, на публику это не выносилось.

Россия и Белоруссия настроены на то, что в случае агрессии в отношении Белоруссии со стороны Польши или Украины, российские военные будут защищать Белоруссию вместе с белорусскими военными.

Особенно это касается Польши. Потому что киевский режим опасается, что по нему будет нанесён рассекающий удар из Белоруссии, который разрубит Украину пополам, отсечёт её войска в одной части страны, а другую часть оставит в режиме снабжения Запада, но без достаточного количества войск, и начнётся коллапс этой системы. Поэтому столько злоупотреблений и ажиотажа по поводу данной встречи.

Президент России сказал о помощи дружественным государствам. Белоруссия — это государство-друг №1, причём реальное.

Если сравнивать Белоруссию и Армению, где чиновники любят говорить, что они — единственный союзник России, то отличия принципиальны: Белоруссия не управляется врагами России, у Белоруссии и России общие задачи, цели и противники. А в Армении Пашинян просто несамостоятельная фигура. Так что, Россия будет помогать Белоруссии во что бы то ни стало, даже если враждебные действия против Белоруссии будут дипломатического характера, например из Прибалтики.

Мы должны быть готовы к тому, что Запад, развязав конфликт против России и развязав ещё в 2014 году войну на Украине, а потом активизировав её в 2022 году и заставив Россию действовать более активно, не оставит в стороне ни Россию, ни Белоруссию. И сотрудничество является логичным, правильным. А если в результате этого сотрудничества появятся ещё и собственные продукты, замещающие импортные продукты и промышленность, особенно машиностроение, то это будет хорошим исходом всех встреч двух президентов.

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Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы война армия россия польша украина белоруссия владимир путин василий колташов александр лукашенко
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