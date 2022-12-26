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Антон Куликов

NI: Байдену придётся отказаться от ярлыка "Сделано в Америке" из-за России

Экономика

Президенту США Джо Байдену придётся отказаться от ярлыка "Сделано в Америке" из-за угрозы со стороны России, говорится в материале, опубликованном изданием The National Interest (NI).

NI: Байдену придётся отказаться от ярлыка "Сделано в Америке" из-за России

Поводом для такого вывода стал недавний визит в Вашингтон президента Франции Эммануэля Макрона. В статье отмечается, что отношения между Вашингтоном и Парижем оживились. Они были довольно напряжёнными после того, как Австралия отказалась от покупки французских атомных подлодок в пользу американских.

Но проблемы в отношениях между двумя странами ещё сохраняются. Речь идёт об американском Законе о снижении инфляции, который грозит ущербом экономике всего Евросоюза, подчёркивается в материале The National Interest (перевод "ПолитРоссия").

Байден не пошёл на уступки Макрону, но пообещал скорректировать закон. В статье NI отмечается, что президент США просто обязан внести изменения, если хочет получить от своих союзников поддержку в борьбе с Россией и Китаем.

В материале подчёркивается, что США необходимо разработать стратегию по поддержке союзников. А для этого нужно избирательно перестроить цепочку поставок и развивать совместное производство. Сейчас все это происходит в ограниченном режиме из-за последствий украинского конфликта.

В статье The National Interest отмечается, что американским властям следует пересмотреть Закон о снижении инфляции и отказаться от ярлыка "Сделано в Америке" из-за растущей напряжённости в отношениях с Россией.

""Сделано в условиях демократии" лучше, чем "Сделано в Америке", если цель состоит в том, чтобы укрепить нашу коллективную западную экономику, а также наши политические союзы. Совместная работа и производство укрепляют нашу экономическую, политическую и военную силу в сдерживании поведения авторитарных режимов, таких как Россия и Китай", — сказано в публикации.

Закон о снижении инфляции предусматривает многомиллиардные субсидии для высокотехнологичных предприятий. Особую озабоченность в Европе вызывают субсидии для компаний, которые производят электромобили. В Евросоюзе считают, что американцы при помощи этого закона попросту переманивают такие компании к себе.

Стоит заметить, что в Вашингтоне после визита Макрона не говорили о каких-то конкретных обязательствах в отношении закона, который вызывает такие претензии у европейцев. И в Европе комментарии официальных лиц и представителей экспертного сообщества не преисполнены, скажем так, оптимизма. Там продолжают подчёркивать, что американский закон представляет большую проблему для экономики Евросоюза.

Между тем, в американской администрации Закон о снижении инфляции считают большим достижением. И не готовы вносить в него серьёзные изменения в угоду Евросоюзу. Что бы на сей счёт не думали в европейских столицах. Да и эксперты в самих Соединённых Штатах.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы евросоюз джо байден эммануэль макрон
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NI: Байдену придётся отказаться от ярлыка "Сделано в Америке" из-за России
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