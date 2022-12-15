Адвокат: "Проверка ОБЭиПК ещё не означает, что возбудят уголовное дело"

То, что в народе по старой памяти называют ОБЭП, сейчас именуется как отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК). Это подразделение полиции занимается нарушениями, связанными с бизнесом и коррупцией. Например, уклонение от уплаты налогов, нарушение авторских прав, ограничение конкуренции. Адвокат Московской коллегии адвокатов "Постанюк и Партнёры" Владимир Постанюк рассказал читателям Pravda.Ru о том, как правильно себя вести, если вы столкнулись с данным отделом.

Что делать, если к вам постучался ОЭБиПК

Проверка ОБЭиПК ещё не означает, что стоит вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении проверяемой компании. Подозрения могут быть в отношении контрагентов, поэтому внимание уделяется всем связям и документам, которые могут даже опосредованно касаться деятельности этого контрагента. Проверку проводят и по анонимному звонку. Бывают случаи, когда звонки поступают от недобросовестных конкурентов. Такой вот способ подорвать стабильную работу организации. Любые проверки — это время, силы и нервы сотрудников. Часто они ведут к изъятию документов, необходимых для работы и подрыву имиджа компании, как результат, к срыву контрактов. Поэтому знакомство с ОЭБиПК — не всегда предвестник уголовного дела в отношении проверяемого лица, но почти всегда малоприятное мероприятие. В любом случае к нему нужно отнестись серьезно.

Что делать, если вызвали на опрос

Для начала подготовиться к нему. Даже если кажется, что у вас всё в порядке, всё по закону и спросить с вас нечего. Строго говоря, закон не обязывает лицо являться на опрос (в отличие от правил допроса после возбуждения уголовного дела), но иногда прийти в отдел по вызову бывает полезно. Если сотрудник ОЭБиПК в ходе опроса поймет, что ваши показания бесполезны для следствия, вас, скорее всего, не побеспокоят после возбуждения дела. В то же время как отказ от дачи пояснений может вызвать подозрения.

Приходите на опрос с адвокатом. Это позволит снять психологическое давление, не даст сотруднику ОЭБиПК явно нарушать закон. Адвокат остановит, если вы будете выдавать "ненужную" информацию, проверит, чтобы ваши объяснения были правильно зафиксированы на бумаге.

Если вас вызвали на опрос как владельца или руководителя компании, поинтересуйтесь у сотрудников, связывался ли ОЭБиПК с ними. На практике случается так, что стройная позиция, согласованная с адвокатом, рушится излишней словоохотливостью сотрудников фирмы.

Часто этим грешат бухгалтеры, а их показания не просто ложатся в основу обвинения ряда лиц, но и сами они из свидетелей превращаются в подозреваемых. Чтобы такого не произошло, порекомендуйте своим сотрудникам, прежде чем согласовывать время встречи с ОЭБиПК и тем более являться на опрос, проконсультироваться с адвокатом, который расскажет, как вести себя при опросе и что говорить.

Давайте объяснения четко, на вопросы отвечайте лаконично. Не уходите в рассуждения, не высказывайте предположения. Помните, что вы всегда можете отказаться от дачи объяснений, воспользовавшись статьей 51 Конституции.

Чтобы не допустить изъятия мобильного телефона во время опроса, лучше не брать его совсем. Но прийти с другим средством аудио-, видеозаписи стоит. Это обезопасит от использования психологических приёмов в отношении вас или незаконных действий. Предупредите сотрудника, что будете фиксировать ход опроса. На возражения попросите указать, в каком нормативно-правовом акте содержится такой запрет. Иногда сотрудники ссылаются на внутренние инструкции о том, что вести запись в помещениях отдела нельзя. В этом случае попросите перенести дачу объяснений в другое место. Но, продолжайте общаться вежливо.

Внимательно проверьте объяснение, прежде чем его подписывать. В нём не должно быть никаких отхождений от сказанного. Даже если расхождения кажутся малозначительными.

Пример!

Опрашиваемый даёт показания: "В июне 2019-го я видел, как мужчина выходил из кабинета директора фирмы". На вопрос "Могло это быть 25 июня?" сотрудник получает ответ: "Да, но я точно не помню", а на вопрос "Мог ли это быть Петров?" — "Возможно. Лица не видел, но внешне похож". В итоге в объяснении оказываются слова "25 июня я видел, как Петров выходил из кабинета директора". И это уже совершенно иные показания.

Если у вас есть замечания к напечатанному тексту или процессу вашего опроса, пишите обо всём на самом объяснении.

Что делать, если сотрудники ОЭБиПК явились в офис

Вызовите адвоката. Он проверит основания для исследования или обыска помещения и изъятия предметов, проследит, чтобы не нарушались права сотрудников компании, проконтролирует, чтобы изымались только те предметы, которые относятся к делу, проверит составление протокола обыска и изъятия, укажет на все допущенные нарушения .

Если обеспечить присутствие адвоката вы не можете, хотя бы проконсультируйтесь с ним по телефону. Препятствовать работе ОЭБиПК не нужно. Это наказуемо. Но следите, чтобы закон и ваши права соблюдались. Все нарушения опишите в протоколах обыска и изъятия либо укажите в протоколах, что нарушения были, и их подробное описание поступит от вас позднее.

Попросите показать основания для обыска и изъятия. Если уголовное дело не возбуждено и постановления суда о производстве обыска нет, то сотрудники ОЭБиПК могут только обследовать помещения на основании распоряжения о проведении обследования, а также осматривать и изымать только те предметы и документы, которые находятся в поле зрения.

Изымать можно:

документы, которые относятся к предполагаемому преступлению,

цифровые носители,

компьютерную технику,

записи с камер видеонаблюдения.

Личные вещи руководителя или работникам фирмы изымать нельзя.

Обязательно сделайте копии всех документов, которые отдаёте сотрудникам ОЭБиПК, чтобы не встала деятельность фирмы.

По закону сотрудники ОЭБиПК обязаны по ходатайству представителя организации самостоятельно предоставить копии изъятых документов, но на практике, особенно если документов много, копии можно ждать месяцами.

Все изъятые документы и предметы должны быть перечислены в протоколе изъятия. Проследите за этим, иначе, когда придёт время забирать документы обратно, некоторых можно недосчитаться.

Протокол изъятия составляется в двух экземплярах, один остается у следователя, второй вручается представителю организации.

Иногда работники компании в срочном порядке уничтожают бумаги с помощью шредера, но содержимое шредера также изымают, а документы восстанавливают. Поэтому если хотите что-то скрыть, скрывайте это за пределами офиса.

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